自由開講》連陳菊都受害 NCC還有什麼可以期待？

◎賴瑞隆

今年1月15日起，中天及東森電視台的政論名嘴用超過300分鐘的時間攻擊總統府秘書長陳菊，甚至其中一集就足足謾罵她40分鐘，並用含沙射影、曖昧不清的文字試圖規避法律責任，2個月後，陳菊秘書長終於在昨天（25日）向三個名嘴提告。台灣正面臨媒體失序、監督失衡的紛亂社會，在面對改變快速網路傳播，法規的修正往往謹慎費時，若又加上監督機關的作為不夠積極，對台灣社會、甚至是民主自由體制都是極大的威脅。

花媽怒了！總統府秘書長陳菊（右）不滿名嘴一再造謠抹黑，決定控告吳子嘉、張友驊、謝寒冰、等3人妨害名譽。（資料照／youtube截圖）

政論節目從1月起不斷對陳菊抹黑，從登革熱用蚊帳包市長官邸到氣爆，甚至能說出輕軌不是公開招標，這不但是對陳菊個人的抹黑，更是對全國公務體系的汙衊。全台灣第一個輕軌建設，怎麼可能在如此多的注目下私相授受，但名嘴發言並不需要提出任何證據，再經由line群組及臉書社團的轉傳，1%的收視群眾瞬間放射性的傳送出去，讓當事者連澄清都無從何處起。

高雄氣爆是高雄人不可抹滅的傷痛，位在我選區內的前鎮區是當時受災最重的地方，前鎮、小港更是石化工業的聚集地，近年來在中央地方的合作下，不斷的想將環境改善的更加安全。但名嘴不顧受難者的傷痛，在毫無根據、人云亦云的狀態下，說受災者無獲得賠償，又說市府欺騙受災者進行「代位求償」。「代位求償」至今仍然是目前台灣重大災害中，最快能夠獲得法律上損害補償的方式。政論節目的無中生有無非是對受災者的二度傷害，這一切期待隨著陳菊秘書長的提告可以畫下休止符。

陳菊秘書長今天會提告，其實爭的不只是個人聲譽，更是高雄在轉型發展下的榮譽。然而，在網路及街頭巷尾針對提告的一片叫好聲中，卻難掩社會對失控媒體的焦慮。

日前有高雄的民代發起「抵制假新聞，要求NCC即刻進行檢討」的連署，在數天內就收到近萬名的迴響，顯見社會對NCC的作為已非常不滿。昨日，連台大、政大的學生都發起轉台運動，以「搶回遙控器」作為爭取閱聽人的主導權。國家傳播通訊委會（以下稱NCC）雖然是獨立機關，人事及行政權力不受中央政府規範。但面對社會要求NCC必須有所作為之時，筆者作為立法委員也會督促NCC於修法及執行面的到位。面對危及台灣民主制度與自由價值的媒體宣傳，應當有所作為，否則利用民主的台灣侵蝕台灣的民主，民怨終會難以平息。

（立法委員）

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