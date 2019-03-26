自由開講》關阿扁！周錫瑋若想反貪，何不從自家做起？

◎鄧鴻源

中國國民黨周錫瑋日前展開「關阿扁、聽民意」高雄巡迴之旅。

為何第一站選擇高雄？他表示，想虔誠傾聽長達20年深綠高雄人的心聲，真正了解高雄為何成為「討厭民進黨」的發源地，做為將來擔任中華民國總統施政的圭臬及努力的目標。

針對日前賴清德提議特赦前總統陳水扁，並稱「特赦阿扁是做人的基本道理」，讓周錫瑋很憤怒，並打算訴諸公投。不知周憤怒什麼？又想公投什麼？馬英九涉嫌貪汙之事，是否也該訴諸公投？阿扁對郭國文與余天助選有功，因此賴清德感激在心有何不對？

投入國民黨2020總統初選的前台北縣長周錫瑋今天召開記者會，宣示將發起「把阿扁關回去」的連署運動。（資料照）

反觀國民黨對養他們6、70年的台灣人有心存感謝嗎？為何有人恩將仇報說台灣人是「皇民」？台灣人當皇民是自願的嗎？台灣人已經發現，從荷蘭到民國，都是外來政權，心都不在台灣。蔣介石與孫文不也是曾是皇民嗎？否則為何取名「石岡一郎」與「中山樵」？

許多台灣人已經發現，歷經無論是荷蘭、明鄭、滿清、日本或民國，都是外來政權，沒有經過台灣人同意，並非合法政府。唯有台灣人自己當家作主，落實自由與民主，子孫才有未來，國民黨卻老是想把台灣推向專制獨裁政權，難道不可惡嗎？兩蔣政權又得人心嗎？

誰才是貪腐祖師爺，周不知道嗎？就是你們國民黨，否則哪來那麼多黨產與家產？為何有人富可敵國，名列富比世排行榜？為何一堆很有錢的國民黨高官，也有臉皮領十八趴或十三趴優惠存款利息？可知羞恥兩字怎麼寫嗎？說阿扁貪汙有國際認證，那麼國民黨自己呢？

為何同一法官以「實質影響力」認定阿扁有罪，且以「法定職權」、「宋代公使錢」與「大水庫理論」等詭論幫馬英九等高官開脫？其中司法若無雙重標準，其誰能信？其實國民黨的貪腐才是有國際認證，否則當年美國杜魯門總統，為何說國府高層一家都是賊？

阿扁若有心貪污，當初擔任總統時，何必自己減薪一半，還主動將以往總統專屬之每年上億元國安密帳交還給國庫？反觀馬英九在市長任內，將一半特支費當作自己薪水一部分，總統任內，居然將國務機要費每年增加一千萬元。周錫瑋若想反貪，何妨先從自家做起？

反觀馬英九在市長任內，將一半特支費當作自己薪水一部分，總統任內，居然將國務機要費每年增加一千萬元。（資料照）

周錫瑋若有公平與正義，何妨將馬與扁是否貪汙同樣訴諸公投？何妨將國歌是否應修改也訴諸公投？畢竟我們的國歌為何是國民黨黨歌？國旗與軍旗為何有國民黨黨徽？可有令人信服的正當理由？中共與北韓也沒有這麼無恥，因為人家的國歌與其黨歌不同，國旗與軍旗也沒有該黨黨徽。





（大學教授）

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