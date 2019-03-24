自由開講》反同婚？ 挺同婚？台灣人討厭柯文哲這種投機政客！

◎陳威

人在美拜訪的柯文哲，在波士頓演講時，脫口而出：「要知道，同志題目在這次公投沒過、是被reject的」。接著更自爆自己在去年的同性婚公投時，投下反對票，「我投票投反對你，但是我允許十二．五萬人上街遊行」。柯P的反同表態隨即登上各大新聞版面，引發不少挺同網友砲轟。

柯P的反同表態隨即登上各大新聞版面，引發不少挺同網友砲轟。（資料照）

眼看他的反同婚的言詞引發眾怒，柯文哲又他的臉書改口表示：「稍早的演講，有些發言不是很精準，我再說明一次。我的原意，不是指我個人針對公投議題投下反對票，也不是指我有權利『允許』集會遊行。雖然公投結果，大部分的民眾對此議題不贊成，但是也不會去干擾另一部分的人舉辦遊行或活動。」但不少網友並不領情，仍然在留言處怒罵。樂團拷秋勤也在臉書表示「還在護航柯文哲是新政治、白色力量的人，今天被自己最愛的呵仔B無敵打臉。」又寫道，柯市長故意用假裝失言的伎倆說出這些話，是看到去年公投有許多人對同性族群投下歧視及仇恨的一票，「那些選票才是柯文哲這個政治投機數據精算師所要的。」桃園市議員王浩宇也在臉書炮轟「白色力量根本沒有核心價值」！

樂團拷秋勤也在臉書表示，柯市長故意用假裝失言的伎倆說出這些話，是看到去年公投有許多人對同性族群投下歧視及仇恨的一票，「那些選票才是柯文哲這個政治投機數據精算師所要的。」（翻攝拷秋勤臉書）

柯P對同婚的搖擺立場充分顯示出他的投機和虛偽。事實上，姚文智早在去年就曾抨擊柯文哲為柯萊爾（Liar），現在看來，姚文智真的是有先見之明。另一名民進黨籍的北市議員王世堅也多次說過，柯文哲是「偽君子」，而偽君子比真小人可惡一千倍以上，他不怕真小人，最可怕的是偽君子，柯文哲是變色龍變來變去！在此筆者真心向有心參與2020總統大位的候選人呼籲，不論是支持同婚或反同婚，一定要清楚表態，不要像柯萊爾一樣的投機和採取糢糊立場！也建議選民要看清楚這種表裡不一虛假政客的真面目，千萬不要被這種投機政客所騙！

（國營事業員工）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/