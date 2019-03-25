自由開講》請台大辦李存修赴中兼職案 豈非「請鬼開藥方」嗎？

◎鄧鴻源

台灣大學教授財金系李存修遭立法委員黃國昌踢爆，多年擔任中國官方控股的「上投摩根基金管理公司」獨立董事，已涉違法，教育部今表示，初步查證並徵詢陸委會意見，李已有違法之嫌，會將證據轉交台大，要求台大依法懲處。

上投摩根基金管理公司13日發布最新的基金投資招募說明書（取自網路），仍把台大教授李存修（黃國昌委員辦公室提供）列為該公司獨董。



這豈非「請鬼開藥方」嗎？畢竟台大管某就是因為違法兼任台哥大獨董又沒利益迴避，才被人舉發，如今將違法的李存修送交台大議處，能議處甚麼「鳥蛋」來？類似管某與李存修這些台大教授，他們之所以廁身台大，主要就是利用台大光環抬高自己身價，平時哪有時間做研究？



看看物理、化學與數學系老師，哪一個人有美國時間到處去兼課、兼職？為何都是財金或企業系的人有時間去撈外快？這樣對其他系的教授是公平的嗎？



所有私校都規定，老師在校外兼課需事先報備並獲准許才可以，且至多只能兼四節課，兼職則一律不准，否則被查到要自動走路，為何國立大學卻如此寬鬆？



總之，管某當校長的副作用已經逐漸浮上檯面，因為管可以，其他人為何不可？管如果有羞恥心，應學楊前校長一樣自動辭職，才能獲得尊敬並建立校風。



（大學教授）

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