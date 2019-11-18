自由開講》感謝台灣健保 希望德政一直持續

陳雅婷

近日，網路溫度計發布「癌症病患最害怕的事情」，讓我心有所感。

爸爸身體不舒服，因而安排到醫院檢查，但結果不如人意，已經是肝癌末期。治療上，我們聽從主治醫師的建議，經手術切除了1/3的肝，原以為復原的不錯，沒想到在一次腹痛檢查後發現，癌細胞又回來了。再次經歷化療、栓塞治療、標靶藥物治療等等，但爸爸病情還是不見起色，治療過程也產生很大的副作用。

後來，醫師建議我們可以考慮免疫療法，突然好像出現了一線生機，讓爸爸找到延續生命的方式。

健保不僅是台灣人的小確幸，健保真的是台灣人的救命保險。（資料照）

但算一算，免疫療法自費額一個月十幾萬起跳，一年就要上百萬。剛開始，高額的治療費用真的讓我們一度喘不過氣，爸爸聽了也不想連累我們，一直排斥繼續治療。

今年4月，醫師告訴我們，健保將開放免疫療法給付，但條件十分嚴格。我們也是抱持「死馬當活馬醫」的心情，從身體狀況檢查、心肺肝腎功能檢測，一路幸運過關通過審查，現在還持續用藥中。

健保不僅是台灣人的小確幸，健保真的是台灣人的救命保險。因為我家是小康家庭，要付房貸、養小孩、給孝親費、過生活就已很辛苦，如果沒有健保，爸爸現在可能已經不在我們身邊了。

爸爸很幸運的能被健保照顧，但在陪爸爸就醫的過程中，我也看見其他病友和家屬的焦慮，尤其是他們面對因為不能通過健保條件的重重關卡，而無法使用新藥時的打擊。

站在癌症病患家屬的心情，不能只有我家幸運擠上車。還是希望政府能開放更多名額，或條件再放寬一點，讓更多跟我們一樣，需要拉一把的家庭一個希望。

（癌症家屬，餐飲業）

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