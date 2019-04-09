自由開講》健全各社會保險 國會應公平處理虧損或不足

◎吳忠泰

我國各社會保險早期對財務平衡並不用心，光以農保部分，民國79至84會計年度立刻產生673億虧損，全部由政府撥補（農保條例66條）。全民健保實施後（84年），將醫療部分全部整合，各種保險將醫療部分的收費切出之後，所剩費率未能支持養老等其他給付的問題更凸顯出來，不僅農保繼續產生700多億虧損由政府撥補（計算85會計年度至104年底，不計入由中央與地方政府支應的老農津貼8000多億），公保更率先修法，增訂第五條，將民國88年5月29日以前所有的虧損及不足，全部交給財政部負責（這部份至107年底已近3900億），軍人保險部分也修法增訂了第五條，將102年5月31日以前年資未提足之準備金由中央政府審核撥補（共411億），並自105年1月開始實施。

至此非常清楚的是，只有勞保和國保從來沒有得到任何來自政府的撥補（有人還誤把政府依法分擔的保費當成是撥補！88年以前，政府也有依法分攤公保保費中的65％啊！），公教保險88年修法至今剛好20年，整整用掉3900億，才讓過去20年退休的被保險人有養老給付（包括本人在內）。如果這是德政，社會應該大聲問，為什麼撥補不及於一樣是社會保險的勞保？政府為什麼不能用對待公保的態度來對待勞保？立法院院會在97年7月17日，通過勞保年金化修法時做成附帶決議，要求將『97年底以前的虧損或不足，由政府分十年內補足』為何完全被十年來的主政者擱置在一旁？連打折實施都沒有。

政府為什麼不能用對待公保的態度來對待勞保？（資料照）

如果20年前便與公保同步撥補，以相同比例，勞保過去至少應該得到兩兆以上的撥補，如果11年前的立院決議至少有被打折執行，也不會有完成勞保年金化的同一個總統，在101年底因勞保精算引發的減法改革。現在行政院抄襲102年舊案的主張要撥補200億，殊不知連撥補200億都已是杯水車薪，還要被誤導是偏心於勞工，真是啼笑皆非。

在本文後面所附的現金流量表，取自最新勞保精算報告第52頁，雖然精算公司不同，它和前兩三次精算沒有很大差異，在費率與給付條件不變之下，如果以117年來看（該報告依行政院年改方案後精算，是117年現金歸零），收入保費是4500多億，支付是7200多億，單一年度差距2700億，且每年持續擴大， 139年保費收入為4300億，而支出將達11400億，單年度差距達7100億。

如果立法院遲不處理，沒有挪威國會的主動效能，距離修法最近的立法院所有投保勞保的法案助理，為何要繼續繳保費？從事金融保險業的勞工，看了以上的表，為何要繼續繳保費？今天我們要誠實地說，國人對於勞保的安全感已不再是靠撥補就能建立，在收支差額逐年快速擴大之下，當年不補足，就蔓延累積到第二年，要補足，就排擠其他施政，選誰主政有差別嗎？因此只有主動立法，早日寬籌財源，不論是超徵稅收也好，不管是央行超額盈餘也好，儘快儲存緩衝基金，以較長時間處理（例如50年），才能拆解炸彈。有了緩衝基金，同步進行微調給付與費率才會有正當性。

全民健保在民國七十年代末，政府便開始研議，但是真正進入立法，卻是由立院厚生會於81年底正式提出法案，行政部門後來才加速跟進提案，事隔二十多年，今天再度由厚生會主動啟動勞保永續的重大工程，天佑台灣。

現金流量表，取自最新勞保精算報告第52頁。（網路資料截圖）

（前公保監理會委員）

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