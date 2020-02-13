自由開講》武漢肺炎疫情當頭，國人應團結切莫見縫插針

劉欽陞

日前陸委會因為有關中國配偶在中國子女能否來台事宜，引來國內輿論眾多抨擊。然而相關質疑內容，筆者希望能站在將心比心的立場。許多中國籍配偶其在台親屬對於小孩受困中國仍非常焦慮，雖然人數為數不多，但政府秉持人道立場，仍有思考該如何協助他們的相關考量。不過，台灣畢竟是民主國家，若民意不贊成讓滯留中國的未成年子女來台，防疫單位自然應該秉持最嚴格的立場，僅只允許具我國國籍者方可來台。但請各界切莫在此見縫插針，質疑政府防疫的決心！

目前滯留武漢的台灣人仍為數不少，由於第一波包機風波，在國民黨七人小組與北京政協兼國民黨中央委員徐正文的惡搞下，放任許多特權台商攜帶不具急迫性的中國籍人士來台。完全違背政府事先強調的，務必要弱勢、長者與在中無親依靠者方可優先來台。但國民黨七人小組與徐正文等人，藉著與中國的良好關係，對中共要求照單全收，卻對政府三令五申的撤僑原則置若罔聞，白白浪費許多珍貴機位，使得有急迫性得受困者至今依然滯留在武漢。

由於第一波包機風波，在國民黨七人小組與北京政協兼國民黨中央委員徐正文的惡搞下，放任許多特權台商攜帶不具急迫性的中國籍人士來台。完全違背政府事先強調的，務必要弱勢、長者與在中無親依靠者方可優先來台。（資料照）

由於這些確實具有急迫性得來台弱勢或是長者，實在無法長期滯留武漢，因此急迫得和海基會等相關窗口聯繫，懇求在撤僑班機未能成行之前，先行讓部分滯留武漢者撤回台灣。海基會在受到各方強力施壓下，必須尋求陸委會與相關單位做相對應的處置措施。

但很多人在此時迫不及待得出來攻擊陸委會，彷若陸委會已把疫情的大門敞開，實在是過於誇示。更不用說某些見不得政府防疫用心者，早恨不得政府出現任何一點機會可以見縫插針。實際上，陸委會從頭到尾都沒有改變與衛福部同陣線的防疫決心，也不曾有過想縱放或是開大門讓有患病風險者能有機會逃回台灣。陸委會捍衛台灣邊境與防疫的決心同等強烈，因此在對中國與港澳地區的旅遊警示上，陸委會都有節節提升。不斷提醒國人非必要不應該前往中國，又怎麼可能會故意想要縱放中國人來台呢？

陸委會捍衛台灣邊境與防疫的決心同等強烈，因此在對中國與港澳地區的旅遊警示上，陸委會都有節節提升。不斷提醒國人非必要不應該前往中國，又怎麼可能會故意想要縱放中國人來台呢？（資料照）

說穿了，台灣是民主國家，有健全的民主政治體系，也自然的會有相對應的壓力團體。若又高舉自由人權大旗，陸委會實在也很難予以婉拒。因此，陸委會最後堅持的底線是「未成年」、「中國親人無能力照顧」兩條件，也就是唯有和台灣確實有關聯性，又確實是弱勢立場，才會專案審查予以許可。陸委會的立場從來不是徐正文或是國民黨七人小組那套中共名單照收的作風，在台灣各方專業評估不宜之後，陸委會秉持防疫品質下，也同意中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今天所宣示撤回的政策。

防疫是很辛苦的工作，這次疫區又是在非常敏感的中國地區，因此實在處理上必須如履薄冰。在這個節骨眼上，堅持台灣主權的政府絕不會讓防疫在中國議題上大意出現破口，必定會力守台灣國門。也希望有關各方停止政治操作，就事論事，在疫情上團結一致切莫見縫插針，以致親痛仇快！

（政治評論者）

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