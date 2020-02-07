自由開講》國民黨對徐文正的「懲處」只是打假球嗎？

許瑞德

近來中國武漢台商包機返台事件爭議的雪球愈滾愈大，外界對於居中協調，並且先後多次對外發布相關消息的國民黨中央委員徐正文，更是強烈譴責與撻伐，更有諸多指責徐正文已經嚴重妨礙防疫工作的進行。

為暫時平息眾怒，國民黨考紀會亦根據「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」第十八條第二項規定，「對於特殊或具時效性之案件，各級黨部應依程序儘速審議處理，如其影響重大者，上級黨部得主動進行審議處理」，故決定先予以停止黨權，但未來還會由徐正文所屬的黃復興黨部展開後續審議，若有任何決定時，會安排當事人親自說明，而且黃復興黨部若要做成停權、撤銷或開除黨籍處分，其後續仍有申訴的機會。

國民黨這樣的處理策略，是以拖待變，先予以停止黨權，視社會輿論的反應，再進行下一階段的作為。事實上，若真要依照「中國國民黨違反黨紀處分規程」第十八條第二項進行處理，上級黨部是可以直接進行處理的，也就是直接開除黨籍。但如今，國民黨考紀會卻交由其所屬黨部展開後續審議，實際上就是等待輿論壓力過去，配合親中所媒體所運作的哀兵策略，再加上中國國台辦不斷放出有眾多台商等待台灣接收，但台灣政府卻不接收的風向，故意散播不利台灣的訊息，企圖轉移輿論焦點，將國民黨及徐正文由眾矢之的，轉為「被害人」！

中國武漢台商包機返台爭議，外界對於居中協調，並且多次對外發布相關消息的國民黨中央委員徐正文強烈譴責與撻伐，指責其已嚴重妨礙台灣的防疫工作。（資料照）

此外，媒體所報導的國民黨宣稱介入協調兩岸包機的「七人小組」，在當中扮演何種角色？徐正文的發言，或是列入包機名單上的人員，究竟是否由國共雙方私下談妥擬定？這更是令外界高度質疑。為何國民黨對於徐正文的懲處，是高高舉起卻輕輕放下？國民黨到底在這當中和中共達成何種協議？難道國民黨就只有用「基於善意」一句話就說完了事嗎？畢竟這和當初台灣政府所提出的包機名單完全不一樣。更何況，國民黨的七人小組及徐正文，曾有獲得政府的授權或委託嗎？他們在第一次包機結束後，便出來搶奪功勞，沒想到這些細節裡面藏了一隻大魔鬼！

武漢肺炎正在全世界肆虐，台灣政府及人民更是團結合作，全力將這個傳染疾病的傷害在台灣國內降到最低。但國民黨卻為了黨的私心，配合中國國台辦的政治運作，罔顧中華民國政府的公權力，寧願跟中國妥協，接受中國政府的指令。這難道不是對國家主權和政府權限的自我矮化嗎？

蔡英文總統在1月11日連任總統時曾經說，「和平、對等、民主、對話」這八個字是兩岸重啟良性互動，長久穩定發展的一個關鍵。兩岸的相互尊重與良性互動，才符合彼此人民的利益跟期待。難道說，國民黨和中國共產黨，還不到一個月，就已經忘記1月11日的選舉結果了嗎？以靜制動、以拖待變，是孫子兵法的一項策略，但國民黨沒有一刻靜得下來，動錯了卻又不願意止血認錯，看來再繼續拖下去，國民黨只會血流成河而已吧！

（讀者）

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