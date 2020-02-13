自由開講》放寬中配子女來台，錯不在陸委會

敦厚工科男

陸委會於日前宣布放寬中國籍配偶子女來台，此措施甫一宣布，民眾批評聲浪即如潮水般湧向政府。最後中央疫情指揮中心於今日 （2月12日 ）下午宣布因防疫風險考量，商請陸委會取消此措施，並主張民眾必須自行承擔選擇不同國籍的後果。

陸委會於日前宣布放寬中國籍配偶子女來台，此措施甫一宣布，民眾批評聲浪即如潮水般湧向政府。圖為陸委會主委陳明通。（資料照）

陸委會根據人民的請求，評估大陸地區配偶子女來台一事，並且做出放寬入境的決定，在全世界都對武漢肺炎的疫情擴散狀況擔憂不已時，看似不合時宜。不過細看陸委會的組織法，明訂其業務之一為統籌協調或處理政府辦理「臺灣地區與大陸地區人民關係條例 （簡稱兩岸條例 ）」規範的相關工作，因此陸委會此措施實屬職責之所在。

中華民國政府於1949年遷台後，持續主張「中華民國主張為代表中國的合法政府，以及在中華民國體制下，台灣是中國的自由地區」，為實現此國家認同主張，政府特設陸委會處理相關業務。因此本次事件中需要檢討的不是陸委會的官員，而是指引陸委會業務方向的法源依據以及背後的國家認同主張。

倘若我們繼續支持兩岸同屬一中的國家認同主張，未來此種事件將會層出不窮，而我們需要思考的是如何將台灣與中國的法律概念清楚區隔。這樣做或許很難，不過當夠多人開始思考並且起身行動時，台灣就會離獨立的國家地位更靠近一點，這也是我們這一代台灣人必須肩負的責任！

〈工程顧問〉

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法