自由開講》中共腦洞大開，台灣也是醉了

◎許瑞德

經過2月3日遭到中國擺了一道的首批武漢台商返台包機，中共繼續在2月28日打人喊救人，發文聲稱「台灣方面一直拒絕同意後續運送安排，以種種站不住腳的理由阻撓拖延，原本幾天內都能返鄉的千餘台胞已滯留湖北25天。日前，大陸方面建議由東航和華航共同執飛臨時航班，儘快送台胞回家。對此，台灣方面再度『封阻』，更將滯留台胞『注記管制』，禁止自行搭機返台。」此外，文中又說「…民進黨以『權』為本、『獨』迷心竅的醜惡本性在一場疫情面前暴露無遺。它讓人們看到，民進黨政客們實在是『病』得不輕。但是，倒行逆施者，終將被民意和時代唾棄。正如作家契訶夫所說：『冷漠無情，就是靈魂的癱瘓，就是過早的死亡。』」中國國台辦如此的發言，讓人不禁感嘆：「人有說不清的理，心有打不開的結；中共的腦洞如此大開，台灣人真的也是醉了！」

中共腦洞大開，台灣也是醉了！圖為國台辦發言人馬曉光。（截圖自影片）

自從武漢肺炎疫情爆發以來，滯留在中國的台商，台灣政府無不希望能利用各種優先保障及對等的管道與方式，讓我們的國人能夠在生命、健康及醫療能量得以負擔的情況之下回到台灣。台灣秉持「防疫優先」，而非對岸所存的「政治操弄」心態，竭盡所能地協調與中國政府間達成的共識，希望能在搭乘包機的順序上，能以年幼、短期出差、沒有長期生活支撐、慢性病者為首要優先。但中國政府不但首趟包機的各項事務上橫生眾多枝節，將數十位非台灣國籍的中國籍配偶登上包機，此外，更將已確診染病且未在名單上的人員也夾帶上飛機，將包機上健康的乘客完全暴露在可能染病的危險之中，儼然對台灣人民上演一場毫無同理心的「木馬屠城記」。

對於如此惡意與輕諾寡信的作為，中國當局不但不心存懺意，竟更指責台灣政府「自顧自地沉迷於政治操弄，『以疫謀獨』，製造兩岸對立、煽動『反中仇中』、鼓噪所謂『台灣參與世衛組織』不遺餘力，哪裡還有半點心思為台胞健康利益盡一分責任！」如此的說詞，真是讓台灣民眾覺得太心塞，有種秀才遇到兵，有理說不清之感啊！更有一種水土不服，就服中國了！

在首趟武漢台商包機遭中國穿小鞋後，政府的防疫包機態度更為謹慎本是必然，況且在其後台灣與日本間成功以「橫濱模式」完成安全的「類撤僑包機模式」，不僅由台灣國航華航及我方防疫人員為主導，更從上機前的專家帶醫護消毒、量體溫、教導旅客穿防護衣、檢疫，到機上的規劃，全身穿上防護衣、N95口罩、面罩、手套，等等高規防疫措施，與由中國所主導的首趟武漢包機乘客登機前僅有量體溫和戴口罩的低階防護相比，真是讓人不寒而慄！

撤離武漢國人，蔡英文：堅持「橫濱模式」 嚴守防疫程序。（軍聞社）

再次驗證，共產黨以「權」為本、「統」迷心竅的醜惡本性在一場疫情面前暴露無遺。它讓人們看到，共黨政客們實在是『病』得不輕。居心不良，是比靈魂癱瘓更嚴重的不治之症。

（政治評論者）

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