自由開講》從鑽石公主號推估中國的疫情

翁達瑞

到我執筆為止，鑽石公主號上武漢肺炎的確診病例已高達135人，且疫情沒有止息的跡象。這艘郵輪的乘客及工作人員的總數是3600人，所以換算的感染率是3.75%。我預期這個數字會再繼續攀升。

到我執筆為止，鑽石公主號上武漢肺炎的確診病例已高達135人，且疫情沒有止息的跡象。（路透）

這艘郵輪1月20日從日本橫濱出發，預定的航程在2月4日結束。因為1月25日在香港下船的一位遊客確定感染，整艘郵輪進入隔離檢疫。假設病毒從郵輪啟程當天就開始在船上蔓延，在短短20天內，就已達到3.75%的感染率。

用鑽石公主號的感染率推算武漢的感染人口，我們會看到非常驚悚的數字。

武漢的人口1100萬，如果感染率也是3.75%，那武漢的感染人口就是421000人。再以官方公佈的2.1%死亡率換算，武漢至少有8663人死亡。真正的死亡人數應該更高，因為官方2.1%的死亡率有低估。

用鑽石公主號的感染率推估武漢的疫情，有兩個因素必須納入考慮：

一、鑽石公主號的感染期只有20天，且在有人確診後就開始隔離檢疫。而武漢肺炎從去年12月開始流行，到封城前沒任何隔離措施，所以感染率應該高於鑽石公主號的3.75%。

二、郵輪是密閉空間，乘客容易互相感染，因此武漢的感染率應該低於3.75%。問題是，武漢也是人口密集的都市，大多數居民經常出入密閉的空間，所以就算武漢的感染率較低，也不會低太多。

把上述兩項因素一起考慮，我估計武漢市的感染率不會低於3.75%，甚至可能更高。

據報導，在1月23日武漢封城前，有超過500萬人逃離。若以感染率3.75%推估，這表示武漢封城後有187500感染者在中國四處流串，且絕大部份在人口密集的城市。

武漢封城後不到一個月，已有60多個中國城市也宣佈封城，包括北京、上海、與廣州。如果這些城市的感染率與鑽石公主號相當，那全中國的疫情就更加難以收拾了。

就以北京為例：假設感染率是3.75%，在2200萬北京常住人口當中，會有825000人感染。再以2.1%的死亡率推估，預計北京將會有17325人死亡。

如果用相同的數字推估中國14億人口的疫情，我不敢想像其後果。除非短期內有奇蹟發生，這場瘟疫不會這麼快結束。最悲觀的疫情演變，可能會導致中共政權的解體。

（美國大學教授）

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