自由開講》年輕人對國家的想望是大叔大嬸們的不懂！

◎陳啟濃

得知韓國瑜落選，許多支持者都紛紛在網路留言，特別是五、六十歲的世代，諸如「以後有困難不要找你爸爸媽媽」、「生活困苦收入欠佳就不要回家」。這是負面的情緒，不是好事，我們當爸媽的要祝福年輕人，更要設身處地，理解他們的想法。

得知韓國瑜落選，許多支持者都紛紛在網路留言，特別是五、六十歲的世代，諸如「以後有困難不要找你爸爸媽媽」、「生活困苦收入欠佳就不要回家」。圖為示意圖與本文無關。（歐新社）

因為韓國瑜沒當選，年輕人就會失去依靠，經濟狀況就會不佳，這樣的說法，就是把韓國瑜當神、當救世主看待，只有他當選，退休金才會恢復，台灣經濟才會變好。只是大叔大嬸們，你們真的了解年輕人的想法與需要嗎？明白年輕人對國家的看法嗎？

有一部分退休軍公教，多年來習慣用自己優渥的退休金，來照顧自己的子女。幫子女買車買房，甚至每月固定的金援。這樣的當「孝子」，反而讓孩子不長進。碰到選舉，就認為孩子不能違背自己的心意，其實這樣的心態，是用金錢來控制子女，存在家父長的老舊觀念。進一步說，更是受到早期成長在專制政府的時代，所受到習慣控制別人的影響。因為長期受到控制的人，也會因反作用力，養成習慣控制別人的習性。

可是家中沒有退休軍公教父母的年輕人呢？他們看到當年的同學同事，還能有父母退休金的接濟，是不是有相對的剝奪感。而這些父母卻想要用選票贏回自己已經來到正常合理範圍的退休金，如果是長進的子女，一定很不樂意。

年輕人生長的環境跟父母不同，特別在國家觀念與世界局勢。以目前二、三十歲的年輕世代而言，生長在解嚴後的台灣，社會環境洋溢著民主、開放與自由。

五、六十歲的父母，從小被灌輸黨國思想，沒有民主觀念，更不喜歡政黨政治，認為民進黨是叛亂集團，是社會秩序麻煩製造者。心目中的愛國，就是愛不存在的「中國」，中國地圖還停留在「秋海棠」。

五、六十歲的爸媽生長在反共大陸的時代，台灣靠美國救濟，台灣人非常辛勤刻苦，經濟也成長快速。由於中國尚未開放，經濟狀況不佳，台灣全力發展經濟，跟中國互不往來。

二、三十歲年輕人，生長在國家意識模糊的時代，教科書教他們台灣是「中華民國」，而對岸早就有個中國，而且是世界唯一的中國。年輕人只有走出國家機器給他們的謊言世界，慢慢認同土地，認同國家就是台灣的事實，甚至對中國經常性的恐嚇與滲透，非常反感與排斥，於是漸漸發展出建構台灣新國家的想望。

對年輕人而言，總統這一票，不是只有「贏回父母的退休金」，不是只要「賺更多錢」，而是能確保自己能夠繼續擁有尊嚴與自主權的「生活方式」。

（水里國中校長）

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