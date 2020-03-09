自由開講》中國一句話就決定「病毒去哪兒？」

◎許瑞德

根據報載中國國家衛生健康委員會通報，湖北7日除武漢外連續三天新增為0，湖北以外新增確診重返個位數，且均為境外輸入病例，此外，更指出由於中國已有多省連續十餘天沒有新增疫情，所以將防疫重點轉向預防由境外傳入國內的疫情，定調「決戰境外」。復旦大學附屬華山醫院感染科更指出，中國新增病例數基本快要沒有，將成為病例輸入型國家。包括河南、安徽兩省的六個地方城市已連日無新增病例，決定若無新的疫情情況，不再發布疫情每日通告。

中國政府這樣的說法，讓外界產生高度質疑。一直以來，中國疫情的不透明、隱匿、遮蔽已為人詬病，美國國務卿龐佩歐更直言，美國防疫工作受到中國有瑕疵的數據影響，讓人沮喪；川普的經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）也曾表示，中國資訊上缺乏透明度讓人失望。這都顯示中國的疫情資訊實在太過黑箱、太過不透明了！只要中國政府的只要一句話就可以決定「病毒去哪兒了！」似乎完全不用經過可受公評的醫學或科學論證。

一直以來，中國疫情的不透明、隱匿、遮蔽已為人詬病，美國國務卿龐佩歐更直言，美國防疫工作受到中國有瑕疵的數據影響，讓人沮喪。（法新社）

近幾年來，中國的國內宣傳及大外宣動作頻頻，規模也漸趨擴大，以政府力道翻轉各國對於中國武漢是肺炎病毒發源地的事實，利用所謂「專業人士」出來現身說法有關現在中國對於疫情的控制已經得當，並且以國內不僅不再增加新增病例，下一步將讓病毒「決戰境外」的錯覺，輔以不再發布每日疫情通告，讓中國政府隱匿疫情資訊更加具有正當性，以專業輿論導向催眠中國人民相信政府已經完全平息疫情，若有他國或是國際組織繼續逼迫中國提出疫情資訊，就是追殺、歧視中國人民，讓中國政府反擊國際的作為更有後盾，以「被催眠的民意」為支撐，藉反擊之名行主動出擊之實。在外部宣傳方面，中國近年來以收購媒體、成立假外媒、花大錢買國際組織或報導讚聲的「大外宣」策略，恰好與這波官方洗白武漢肺炎疫情的行動相互連結，拉大中國政治文宣範圍，為之後反擊與歐美各國的科技戰、貿易戰及貨幣戰儲備籌碼。

看看中國已經在武漢肺炎病毒中載浮載沉的現況，幾天前中國國家主席習近平在北京決戰決勝脫貧攻堅座談會中仍將中國經濟擺在人民存亡之前，他說，到2020年現行標準下的農村貧困人口全部脫貧，是黨中央向全國人民作出的鄭重承諾，必須如期實現。這是一場硬仗，越到最後越要緊繃這根弦，不能停頓、不能大意、不能放鬆。各級黨委和政府要不忘初心、牢記使命，堅定信心、頑強奮鬥，以更大決心、更強力度推進脫貧攻堅，堅決克服新冠肺炎疫情影響，堅決奪取脫貧攻堅戰全面勝利，堅決完成這項對中華民族、對人類都具有重大意義的偉業。

原來只要中國政府講一句話，可以決定病毒的走向，還可以決定人民是存或亡了嗎？

（時事觀察者）



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