自由開講》理直氣壯？中共只為穩固「至高無上」！

◎許瑞德

中國武漢肺炎自爆發到現在已經超過二個月，除了在中國各地造成嚴重的死傷，也讓世界各國對這個傳染病有如驚弓之鳥，不僅疫情在各國如野火般的延燒，也讓許多國家的政府在防疫措施上遭遇重大挫敗，諸如：日本、韓國、伊朗、義大利…等國家的政府。

中國武漢肺炎自爆發到現在已經超過二個月，除了在中國各地造成嚴重的死傷，也讓世界各國對這個傳染病有如驚弓之鳥。（歐新社）

中國肺炎疫情的嚴重程度是世界有目共睹，但中國卻堅拒外國防疫專家的進入協助（除了世衛組織部分進入中國少數省份短暫停留），例如美國已經多次表達願意派遣專家赴中國協處紓解疫情情況，但中國政府卻始終充耳不聞、強力拒絕。但在近日中國官煤《人民日報》大篇幅列出《國外援助中國抗疫物資清單，表示截至3月2日，共有71個國家和9個國際組織宣布向中國捐助疫情防控物資，目前疫情較為嚴峻的德國、法國、日本、新加坡、義大利、伊朗等國家均在口罩、防護服、護目鏡、藥物、醫療用品、病毒檢測試劑盒、消毒水、速乾洗手液、橡膠手套等醫療防疫物資捐助之列。除了捐助醫療物資之外，也有直接捐助救災支援資金的，例如赤道幾內亞、朝鮮、吉布提、捷克、老撾（寮國）、瓦努阿圖、蒙古等。亦有捐助食物的，如澳大利亞捐助奶粉、燕麥片、餅乾；馬爾代夫捐助一百萬罐金槍魚罐頭；蒙古除了捐款也捐助三萬隻羊；緬甸捐助大米；斯里蘭卡捐助紅茶；智利捐助水果…等。世界各國對於中國的捐助都不落人後，但最受矚目的美國，中國卻僅將其列出「防控物資」此項，仍是不願接受醫療防疫專家進入中國國土，看來中國政府的玻璃似的自尊心仍是在毫無極限的膨脹之中。

此外，中國政府不斷限縮外界對於中國疫情的印象在只剩下「湖北」，其他省份的城市街忽略不計。在《人民日報》打出「湖北保衛戰」的文宣口號，在財政政策上祭出，湖北（含援湖北醫療隊）一線醫護人員臨時性工作補助標準提高一倍、薪酬水平提高兩倍、擴大衛生防疫津貼發放範圍；在人員上，截至3月1日中國全國向湖北累積派出344支國家醫療隊42322名醫療人員；軍隊更派出4000多名醫護人員；各省區市馳援湖北醫療人員38478人等；在醫療物資上，已有約9300萬件；在資金上，中國政府更標榜約有350億元人民幣已經到位。由此可看出，中國對內的抗疫宣傳力道不比對外宣傳來得弱，穩定中國民心仍是擺在共產黨政治運作上的第一位。

很多報導指出，中國「大外宣」的計畫，是透過外交官、官媒、紅色資金鏈、滲透等等策略，強力重塑國際媒體對中國的敘事方式，藉此美化中國的形象，擴張中國的全球影響力，在國際創造親中輿論環境，為中國共產黨牟取政治利益。但所有的對外宣傳手段與途徑，歸根結柢終將回到中國國內，除了塑造外部環境對於中國有利的論述，中國政府更需要外部宣傳及國際所認證的反饋回到國內，樹立共產黨在中國人民的心中獨立無二、不可取代的地位，中共所做的一切都只是為了穩固政權而已！



（時事觀察者）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法