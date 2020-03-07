神奇海獅先生》疾病未至、恐慌先行：當年黑死病入侵前，歐洲人為何要燒死猶太人？

只有在那些極端時刻裡才能看到最真實的人性，那些真實的人類反應都不是災難電影或小說想像的出來的。在電影中，你只看得到人們會為了生存拋下過去的成見，一同合作面對逆境；但這終究只是作家或編劇的美好願望，事實上，當真實的事件來臨時，你會發現雖然在病毒面前，人人都是平等的...... 但在疫情來到之前，人們就會因為種族、宗教等差別分崩離析。

神奇海獅先生

對台灣人來說，疫情新聞幾乎佔據了近一個多月所有的新聞版面，但其實對歐美人來說，疫情似乎一直都是很遙遠的事情，直到最近才真正感受到疫情所帶來的恐慌，而隨著確診數字的上升，世界各地對華人或亞洲人的敵意與暴力也隨之升高：3月2日，德國媒體《圖片報》（Bild）報導了一則〈日本球迷因為新冠恐懼而被趕出球場〉的新聞，講述在週日一場德甲比賽中，一群日本球迷進入賽場準備為自己支持的球隊加油，卻在開賽前十分鐘被警衛趕出賽場，原因：「.....警衛告訴我，我可能得到了新冠肺炎，因為我是日本人。」

而最後，溫和有禮的日本球迷依舊在推特上寫：「這不是任何人的錯，只是必須在球場這麼令人振奮的氣氛中離開，實在是令人難過。」

無獨有偶，隔天英國也爆發出新加坡青年在倫敦街頭被人圍毆。當時的街頭非常多人，這名新加坡男生看見一群青年在經過他身邊時，聽到對方說了句包含「新冠肺炎」的句子，他只是回頭看了他們一眼，對方就突然朝他揮拳，不斷對他說著種族歧視的言語，更說：「我不想讓你的病毒進入我的國家！」

類似的新聞不勝枚舉。事實上在疫情或類似危機發生的時刻，因為群眾恐慌而被合理化的惡行一直都存在於歷史之中。在這裡就向大家介紹一個時代很遙遠、劇情卻非常貼近我們的事件：黑死病的猶太大屠殺。

【都是「他們」的錯！】

在上一篇，我稍微提到了中世紀黑死病爆發時歐洲的慘況。西元1347年，隨著蒙古前來的黑死病席捲整個歐洲大陸。當病毒在義大利南部、希臘地區登陸之後，立刻就傳播到了西班牙、法國、瑞士和德意志地區。這場瘟疫的規模之大，造成將近歐洲三分之一的人口死亡。這是他們完全沒有碰過的疾病，而正當大家茫然無措的當下，急於找出罪魁禍首的歐洲人，很自然而然的將矛頭對準了他們一直都不喜歡的民族：天字第一號倒霉的猶太人。

原來在這場全境入侵的疫情風暴中，猶太人生病的機率似乎比普通歐洲人還要低很多。其實這也是很正常的，因為根據猶太律法，猶太人的確保持著比較好的清潔習慣。但是當時的歐洲人當然不知道這件事，反而找到了一個更簡單的說法：猶太人在井裡下毒，才造成這次瘟疫的發生！

【蔓延開來的憎恨】

1348年9月，瑞士的西雍（Chillon）突然傳出一起駭人聽聞的傳聞。一名猶太人在經過各種嚴刑拷打後終於「招認」自己在井中投毒，他之所以會這麼做，全都是因為一位猶太教的拉比指使他的。根據證詞，拉比對著他說：

「看，我現在給你一個小包裹，在這狹窄的皮革袋中裝著毒藥。你要投在井中、在池裡、在威尼斯的溫泉裡、和其他你要去的地方，好毒殺那些用水人......」

而且在這些被迫認罪的自白中，揭開了一個猶太人的驚天陰謀：他們這麼做，是為了要毀掉歐洲的基督教信仰！（ad interficiendam et destruendam totam legem Christianam）隨後，在北邊的一個小鎮祖分根（Zofingen）裡更號稱找到了關鍵證據：檢查人員在一個叫做特洛斯利（Tröstli）的猶太人家中不但找到了毒藥，還透過刑求了讓四名猶太男女招認自己已經對豬、狗和雞進行毒藥試驗。

隨後，這些案件立刻被送到包括伯恩、弗萊堡、史特拉斯堡各城市，「猶太人投毒」立刻像野火燎原一樣傳遍了歐洲。1348年11月，瑞士的伯恩（Bern）燒死了當地的猶太人，而伯恩的猶太人死前又招供自己將毒藥送到了巴塞爾（Basel），巴塞爾市政府剛開始堅決反對處決猶太人，甚至驅逐了幾個對猶太人施暴的人，但憤怒的民眾開始在市政廳前發動集會遊行，要求市政府立刻驅逐所有猶太人。在民意的強大壓力下，巴塞爾市政府終於屈服，將城市中的六百名猶太人全部燒死。

西元1347年，隨著蒙古前來的黑死病席捲整個歐洲大陸。當病毒在義大利南部、希臘地區登陸之後，立刻就傳播到了西班牙、法國、瑞士和德意志地區。這場瘟疫的規模之大，造成將近歐洲三分之一的人口死亡。（https://geneticliteracyproject.org/）

【高峰：1349年情人節】

消息很快傳到今日德法邊界的史特拉斯堡。當時的史特拉斯堡仍未遭受黑死病侵襲，所以對這些指控的反應自然很謹慎，他們先是要求瑞士提供毒物的證據，不過在被瑞士方面拒絕之後，他們還真的找人去喝了那些據稱被下毒的井水，然而在三週之後，這些人都還是活的好好的。

史特拉斯堡當局陷入了兩難：一方面實在是找不到猶太人投毒的直接證據，但另一方面，面對疫情隨時有可能在史特拉斯堡爆發，人民幾乎已經到了喪失理智的程度了。所以最後，市政府決定採取預防措施保護起城中所有的水井。但是市民仍然不買單，他們的邏輯很簡單、不過也很清楚： 「你要是不相信猶太人投毒、你就根本不需要保護水井啊！」

換言之，既然已經採取措施保護水井，那就代表當局自己也認為水井處於危險之中了。最後面對人民可能武裝起義的風險，史特拉斯堡當局終於退讓了：1349年，帶著武器的工匠要求市議會裡所有的猶太人辭職，而在2月13日情人節前夕，新成立的議會通過議案：燒死所有未受基督教洗禮的猶太人！隔天，他們聚集了城市裡的猶太人，在被強行脫光衣服及搜索財物之後，史特拉斯堡市民將他們全都把在墓地的木樁上燒死。

根據之後畫家Emile Schweitzer的作品裡，我們大概可以猜想出來那樣的場景：一般來說，火刑是從腳開始、由下往上燒，等到徹底把一個人燒完大概需要一到兩小時的時間。而根據後世的計算，他們總共燒死了九百多人。

畫家Emile Schweitzer的作品，描述了黑死病的猶太大屠殺。（圖：網路）

圖畫的上方是燃燒的現場，無數剪影因為烈焰及劇痛、將身體扭曲成許多奇怪的角度；很難想像當九百多人撕心裂肺的嘶吼，到底會是一個怎樣的聲響；在烈焰外，一群基督教士拿著十字架對著他們，在中古的基督教思想裡，火刑是一種淨化儀式；而在圖畫的左下角，另一名教士似乎在為了死者哀悼；然而在另外一個角落中，卻看見人們搜羅著從猶太人身上獲取的各種金銀珠寶，也顯示了這場交織著恐慌、憎恨的屠殺裡，也帶有著金錢方面的動機。

然而這還不是終點。整場黑死病到了最後，全歐竟有將近五百個猶太社區被徹底摧毀。猶太教堂被改建成醫院，眾人拆毀猶太人的住家、將拆下來的磚石木材建成圍牆。只不過，這些城牆終究還是擋不住瘟疫。最後黑死病依舊來到了史特拉斯堡，奪取了一萬多人的性命。

也許，就是我讀歷史最大的動機：只有在那些極端時刻裡才能看到最真實的人性，那些真實的人類反應都不是災難電影或小說想像的出來的。在電影中，你只看得到人們會為了生存拋下過去的成見，一同合作面對逆境；但這終究只是作家或編劇的美好願望，事實上，當真實的事件來臨時，你會發現雖然在病毒面前，人人都是平等的...... 但在疫情來到之前，人們就會因為種族、宗教等差別分崩離析。

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