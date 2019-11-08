神奇海獅先生》民粹勝利（三）：意外的共和國

「我搖搖欲墜回到病房...一切都完了，所有的犧牲和千辛萬苦都白費了，長久以來的餓白挨了。我們的靈魂在死亡的恐怖威脅下，仍堅守崗位的那些日日夜夜，都白過了...」

神奇海獅先生

續上篇

戰爭即將失敗。整個國家只有一個懦弱的親王和「無祖國工匠」的左派社會民主黨，毅然而然決定「跳入火坑」，想盡辦法拯救還能救的東西。然而在停戰之後，軍人與極右派就開始散播一個「背後刺刀」的傳說：德軍根本沒有戰敗。德國之所以會投降，全都是因為德軍在背後被人給捅了一刀的緣故！

美國總統威爾遜。（圖：網路）

【10月中：德皇辯論】

好的，上次我們說到，德國正式向美國威爾遜總統提出休戰。很快威爾遜的回覆就來了，提出了主要的休戰條件：停止潛艇戰，以及結束專制政權。 第一項還算好解決：反正自從盟友羅馬尼亞投降後，德國也沒有燃料供應了。比較大的問題是後面的「結束專制政權」這項條件，因此從十月中開始，政府便開始出現了決定皇位存廢的「德皇辯論」。

這時，先前怯戰的魯登道夫又開始反悔了，他知道先前要求休戰的主張事實上已經鑄下大錯，因此又提出繼續戰鬥的想法。在會議上他慷慨激昂地說：「如果想玷污我們國家光榮、想使我們沒有戰鬥能力，那我們絕不同意！」

然而眾人實在很難理解，魯登道夫為什麼突然改變了主意？一個月前，他還堅持德軍已經到了山窮水盡的地步，因而主張與英美提出休戰；現在德軍情勢比起之前更糟，他卻改口說德軍可以繼續戰下去。會議上馬克斯總理問他，既然你現在如此堅持，是否認為繼續下去的話，戰爭會以比較有利於德國的方式結束？

魯登道夫回答：「是。」

一旁的外交部長已經完全聽不下去，出口反擊：「如果真的是這樣，那你一個月前也未免錯得太離譜了！」

除了死戰到底這一派以外，帝國政府內部也逐漸出現了一種新的聲音，表示不妨犧牲德皇個人，另立風評好的繼承人以保全君主政體。然而當這種聲音在十月底逐漸佔據上風的時候，馬克斯親王卻終於承受不了壓力，在10月底病倒了。至於是生什麼病，有人說是得了西班牙流感，然而根據歷史學家Machtan的研究，馬克斯其實是被威脅了。原來在王室手上，一直都握著馬克斯一個最黑暗的祕密，在當時，這是最難以讓人接受的事：

他是，同性戀。

王爾德與美少年。（圖：網路）

【不敢說出名字的愛】

早在1895年，詩人奧斯卡·王爾德（Oscar Wilde）的案子就已經證明同性戀在那個時代是多麽罪無可赦的一件事。不但讓王爾德從貴族寵兒被打入冷宮，更拉到法庭上審判。在那個「同性戀」這個詞都還沒發明的時代，王爾德把那描述為「不敢說出名字的愛」（Love that dare not speak its name）。

「『不敢說出名字的愛』在本世紀，是年長男性對年輕男性的偉大的愛」 「正是那般深深的心靈的愛才如完美一般純淨。它支配並滲透了偉大的藝術，比如米開朗基羅和莎士比亞的，以及我的那兩封信。」 「然而這愛在本世紀被誤解了，以至於它可能被描述成『不敢說出名字的愛』」 「這愛是美麗的，是精緻的，是最高貴的愛的形式，它沒有一絲一毫不自然，它是智慧的，並循環地存在於年長男性與年輕男性之間，只要年長者有智慧，而年輕者看到了他生命中全部的快樂，希望以及魅力，就會如此。」 「這愛本該如此，而這個世界卻不理解，這個世界嘲笑它，有時竟然讓這愛中之人成為眾人的笑柄。」

然而，當王爾德在法庭上這樣描述以後，就等於坐實了自己同性戀的罪名。最後他被判了兩年重苦役，還有人說這遠遠不夠。在那之後，同性戀在整個歐洲就是一個最大的禁忌。正當馬克斯親王苦勸威廉二世下台以保王室時，皇后卻威脅他：如果威廉二世退位，那她就會向全世界公佈馬克斯親王的親密訊息！

這件事情讓馬克斯親王精神承受極大壓力，他終其一生都死守著這個秘密，甚至被迫結婚生子。然而在皇后的威脅下他終於崩潰了，在11月的第一個週末，他不得不在鴉片製劑的作用下昏迷了36個小時。然而正當他昏迷不醒的時候，一切都改變了...。

11月，幾乎每個德國主要城市都成立了革命工人和士兵委員會。這些委員會以『我們是人民』為口號，接管了城市行政部門。（圖：網路）

【革命爆發】

原來隨著威爾遜的通牒傳遍德國，有些德國人感到非常傷心，尤其是海軍軍官，因為他們知道他們即將被迫交出德國艦隊。

20年來，德國已經把這支艦隊打造成僅次於英國的第二大艦隊，然而現在他們卻被迫把這些軍艦親手交給敵人，海軍將領們實在無法接受這樣的恥辱，因此德國公海艦隊總司令在11月3日發佈了19號作戰令：將所有艦隊開到泰晤士河口，向英國艦隊作最後的決戰！

這是一種扣人心弦的決定。但是海軍軍官的想法是一回事，絕大多數的水手卻只想回家。因此當作戰令下來時，水手們卻使引擎熄火，或毀壞起錨的機件。套一句他們的說法：

「現在已經是晚上11點鐘，沒有人想在這時候犧牲生命。」

以基爾水手起義開始的十一月革命，就這樣打響了。

革命之火迅速燒遍整個帝國。隔天，革命水手代表便蜂擁湧向德國所有主要城市，全面接管了大部分政府文職和軍事機構。等馬克斯親王醒來後，德國大城如法蘭克福、漢諾威、斯圖加特、慕尼黑已經全部淪陷。面對即將爆發的內戰，德軍統帥部終於決定從已經夠緊張的前線抽調兵力來壓制叛亂，但是更可怕的情形發生了：原本從前線派回來的兵力一進入鎮壓現場，卻反而被叛軍吸收了！

馬克斯親王立刻求見德皇，想苦苦哀求他退位。德皇當然也知道親王的目的，也百般推辭說馬克斯大病初癒，有傳染的危險所以不適合接見。在整個戰爭後期，德皇幾乎已經遠離決策中心。直到最後，他的左右仍然包圍著一群報喜不報憂的人，不讓德皇知道事實真相。每當有人想把事實告訴他時，左右就會有人跳出來：「小心，如果陛下精神崩潰你可擔待不起。」

但現在就是面對現實的時刻了。在停戰的前四天，一籌莫展的親王剛好在花園中，看到了社會民主黨籍的副總理艾伯特。 艾伯特是左派成員，但卻是個支持議會改革的溫和派。親王告訴艾伯特，他準備動用一切力量說服德皇下台：

「假如我能成功說服皇上的話，您是否將站到我這一邊，來對抗社會革命？」 艾伯特回答，現在民眾已經一窩蜂的傾象革命，社會民主黨已經完全失去控制能力。 「如果皇上不退位的話，那麼社會革命將勢所難免。然而我卻不想要革命，我像痛恨罪惡般的痛恨它。」

11月9日，社會民主黨員謝德曼（Scheidemann）在帝國議會宣布共和國成立。（圖：網路）

【終局】

停戰前三天，艾伯特和另一名成員含著眼淚，請統帥部設法勸告德皇退位來拯救他的王朝，馬克斯親王則一再通電威廉二世。他向皇帝報告，如今整個德國都已經落入蘇維埃手中，南部最大邦巴伐利亞已經被推翻，柏林也有人正在計劃總罷工，而政府根本沒有可靠的部隊可以使用。但不管馬克斯怎麼勸，德皇卻怎樣都置之不理，對他來說，王權神授的觀點深植於他的心中，退位的觀念簡直不可想像。

停戰前兩天，革命已經延燒到首都柏林市。德軍統帥興登堡面見德皇，向德皇報告統帥部已經50位團長召來，當面問他們的部下是否會追隨德皇討伐叛變。其中只有1位給出願意的回覆，其他大多數團長都認為他們的部下將不會服從命令。

很顯然，德國陸軍已經不會擁護德皇去進行內戰。然而當德皇還繼續在猶豫不決時，馬克斯親王已經替他下定了決心，宣稱：威廉二世已決心退位！而他本人也將請辭帝國總理。

但事實上，親王本來的意思是由威廉二世的長孫來繼承帝國。不過親王一宣布德皇退位，一個沈不住氣的社會民主黨員立刻來到國會前面，向擠在大門口的群眾大喊：

「德國人民已經贏得一切的勝利。霍亨索倫王室已經退位，德意志共和國萬歲！！」

艾伯特一聽到，立刻高喊：「你無權作這樣的宣布！那是制憲國會的事情！」

但是已經宣布的事情卻無法更改了。

退位的消息很快傳到威廉二世耳中。他氣急敗壞的大喊：「可恥！可恥！！豈有此理，一個巴登的親王，竟然推翻了普魯士的國王！！」他草擬了一封又一封的電報給馬克斯進行嚴正抗議。但是親王根本來不及接到這些抗議信，因為沒過多久，興登堡元帥向德皇報告一個更糟糕的消息：「部隊已經不再支持陛下。」為了避免被俘虜，他建議德皇立刻出逃荷蘭。

停戰前一天，經過一整個晚上的掙扎，威廉二世終於在凌晨逃往荷蘭。德意志帝國就這樣平靜地結束了。

同時，已經辭職的馬克斯親王也在向新總理艾伯特道別。艾伯特要求馬克斯親王以攝政的職務留下來，但是馬克斯拒絕了。至於拒絕的原因，也許是因為他感覺一個巴登的親王推翻了帝國，使他無顏留在新政府？或是擔心威廉二世揭穿他的風流韻事，使他一敗塗地？或是單純只是覺得以一位親王之尊，無法與社會民主黨之流合作？

這一切都無從知曉了。當他在出門前，轉頭向艾伯特說：「艾伯特先生，我將帝國交給你保管了。」

艾伯特回答：「為了帝國，我已經喪失了兩個兒子。」

馬克斯親王終於將帝國託付給一位真正的政治家，從此回到自己的城堡辦學，永遠的遠離政治風暴。從此以後，政壇的主角從王室變成艾伯特與他的社會民主黨。他出身寒微，歷經患難，在接管政權的三個小時內，他就做了一件事，永遠的改變了如俄國一樣在推翻帝制幾個月後，民主政府也跟著被蘇維埃政權推翻的命運。

他打了一通電話給興登堡元帥。在一個像瘋人院的國家裡，只有軍官團是一股可靠的安定力量，也唯有他們的支持，能帶給這個新生的共和國真正的安寧，最後他們達成了結盟。艾伯特向副總參謀長說：

「務請轉向興登堡元帥，表達政府的謝意。」

經由這種安排，艾伯特終於拯救了德國免於赤化。

1918年11月11日，雙方簽署停戰協定。然而這樣的決定使得所有德國國民都感到無比震驚，長期以來，統帥部的報喜不報憂，都讓德國人民活在一種集體的迷夢中。在法國前線上，一名下士寫道：「我搖搖欲墜回到病房...一切都完了，所有的犧牲和千辛萬苦都白費了，長久以來的餓白挨了。我們的靈魂在死亡的恐怖威脅下，仍堅守崗位的那些日日夜夜，都白過了....」

在未來的20年內，這名叫做阿道夫・希特勒的下士，將改變整個德國... （待續）

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