照護線上》生化武器：歷史面面觀 – 西元前到十九世紀

其實，生化武器聽起來不僅致命又難以預防，還比我們想像中的還更常見，常被認為是人類「一定會遇到，只是不確定何時何地」的災禍。

◎白映俞 醫師

聽到生化武器，你可能想到的，都是經典電影《絕地任務》對準舊金山的VX毒氣火箭彈；《科洛弗10號地窖》裡說外頭世界因被生化武器影響而很不安全；或是聯想到各式各樣因變種病毒出現的喪屍、接近世界毀滅的情節。

其實，生化武器聽起來不僅致命又難以預防，還比我們想像中的還更常見，常被認為是人類「一定會遇到，只是不確定何時何地」的災禍。

生化武器可以是生物或化學武器，也就是像微生物、化學物質或毒素，都屬於生化武器的範疇。例如使用不同的細菌，可以引發炭疽熱或鼠疫；若想利用病毒造成疫情，也可能選擇天花、伊波拉等致命感染。

選用生化武器是人類本性？

像「伊波拉病毒」這樣的名詞，是二十世紀以後才出現的，那麼人類早期懂得還不夠多時，就沒有生化攻擊嗎？錯。養小孩的家長都知道，小朋友聽到有關大便、尿尿等的話就會很開心，甚至也會說「我用一百個大便攻擊你喔！」如果真的這麼做，就算是生化武器攻擊。

翻開故事書，那些在教導誠實、守承諾等美德小故事裡，可能會提到某個貪心的老婆婆，誤以為箱子裡裝的是禮物，而特別選一個最大的箱子，打開後卻發現裡面裝滿了毒蛇。嗯，這就是老婆婆被生化攻擊了！

所以即使古時候人類雖然還不知道細菌或病毒的存在，也不懂化學元素週期表，但他們仍知道有些髒東西會傳播。所以呢，散佈受汙染的水源與食物，就是最原始的生化武器。當然過去的資料科學程度低，歷史學家很難分辨到底這些事件是否為精心策畫的一場攻擊，抑或只是無心插柳的成功報復。

只要提到古時候「XXX事件」算是生物攻擊，都會混入些國籍、種族的情感，讓史學家們持相反意見：「這種族的人沒有這麼壞心的啦！」不過我們還是可以來看看過去幾個可能的生物武器例子。

西元前：傳播髒東西

● 西元前一千多年就有人會送給敵人生病的羊。

● 荷馬史詩中，提到用毒藥煨過箭，增加敵人致死率。

● 希臘城邦會用植物黑藜蘆於敵國的水源下毒。

● 賽西亞的弓箭手要發射前，會先把箭頭浸到動物糞便、毒蛇血、人血、屍體的混合物內，再射出去，因為他們知道，這樣可是會讓敵人傷口潰爛，再也好不了。

● 漢尼拔於海戰時把毒蛇罐丟到對手船上，因而贏了戰役。

● 荊軻刺秦王時，其匕首滲著暗藍光，應該是使用上毒藥，是能讓人一刀斃命的。

以上的記載都發生於西元前，看來當時的人類就很懂得使用生化武器了。不過我們也可以注意到，這時的生化武器規模不大，大約都是單一事件，多數武器還不具傳染眾人的能力。

中世紀：黑死病

中世紀最有名的生物戰則是由蒙古人發起的。當時位於克里米亞半島的古城「卡法」非常繁榮，幾乎壟斷黑海的貿易市場。西元1346到1347年之間，蒙古人圍攻卡法城，把鼠疫病人的屍體用投石機投入卡法城，城裡的人慌張逃離，逃離的商人可能就因此把鼠疫帶到義大利，並從而引發歐洲黑死病的蔓延。

雖然黑死病疫情是否單就是由這事件而來的還有爭論。但黑死病隨著有史以來行動力最高的蒙古軍團快速傳播，歐洲人口死亡了三分之一，大幅撼動人口結構與羅馬天主教的統治地位。或許大家到威尼斯旅遊時，會看到一個長長鳥嘴樣的面具，這就是當時瘟疫醫師為了診治黑死病病患，又要避免接觸患者的體液飛沫，而設計出來的防護物，算是很早期的特殊款式口罩呢。

別以為是不文明、未開化的人類才想提倡使用生化武器。文藝復興時期的全才達文西不僅藝術造詣高，還幫忙了不少軍事防禦計畫，達文西就曾提議「釋放含砷的煙霧」來包圍敵人。

被天花擊潰的美洲大陸

另外一個例子是哥倫布發現美洲新大陸後，美洲原住民就被歐洲人帶來的各種傳染病打的七葷八素，尤其天花造成的災害更是一發不可收拾，絕對算是殖民時代最強大的生化武器攻擊。

雖說剛開始由歐洲人帶去美洲的天花疫情，很可能是無心插柳，純屬意外；但到了十八世紀，有英國海軍船長已經會故意拿天花患者的毯子送給美洲原住民，並在日記上寫著：「我希望這會達成我期待的效果。」（我們不清楚後來這批毯子是否發揮功效？船長有沒有達成目的？因為天花比較容易藉由空氣傳播，體液雖也有傳播力，但病毒無法於空氣中長期存活，要很近期受汙染的毯子才有傳播力。）

微生物學與化學的進展

那人類什麼時候才知道所謂的髒東西，是包含了細菌與病毒呢？十九世紀的法國科學家巴斯德證明，所謂的髒東西不是自然發生，不是突然間從灰塵中蹦出來的，而是有細菌這樣小小的，小到我們看不見的「微生物」，而導致人類生病的。之後的科學家逐漸辨識出愈來愈多的細菌種類，了解不同的細菌會帶來不同的疾病。

從二十世紀開始，隨著科學界對微生物更加了解，小說家就不斷開始幻想生物戰爭的可能性，並將其寫成文章呢。

同樣地，化學這門科目到了十九世紀才有長足發展，可以大量製造且純化化學製劑，科學家也更能掌握各種物質的毒性。生化武器再也不只是想像，而被真正推上前線，幫助統治者獲得勝利。

下一篇，我們再來說說二十世紀的生化武器！

本文經授權轉載自照護線上 生化武器：歷史面面觀 – 西元前到十九世紀

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