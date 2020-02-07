照護線上》認識李文亮醫師 – 武漢肺炎吹哨者

我們不知道，中國政府試圖搶救的，是李醫師這條人命？還是政治名聲、政權維穩？李文亮醫師因當了吹哨者而被迫道歉，但中國政府該道歉的，豈止千百萬人。

白映俞 醫師

2月6日晚間起，中國社群網站上發出怒吼，為李文亮的離世感到不值。「我們需要言論自由」的短評獲得百萬次以上的迴響。究竟，李文亮是誰？讓中國想起的言論自由的重要性？

吹哨者

李文亮醫師於2019年12月，在學校的群組中貼了一則文，說海鮮市場出了七個病患，都是出現呼吸道症狀，是種類似SARS的冠狀病毒疾病，正在他的醫院裡接受隔離。

他是於醫學院的群組裡發訊息的，等於是在新興傳染病出現時，最早警告臨床醫師們注意病毒攻勢的人物。

不過隨著這則訊息被螢幕截圖後傳送各地，李醫師暗自擔心自己會因而受罰。

接受訓誡

果然沒過多久，他就被公安傳喚，說他散播謠言，「嚴重擾亂了社會秩序」，「如果固執己見，不思悔改，繼續進行違法行動」，就要送法辦。

他需要簽下訓誡書，要誠心悔過，承認自己說了謊，自承說「7例SARS是不屬實的言論」。

自身染病

雖然被訓誡，李文亮繼續堅守岡位，於醫院服務。他在1月8日診治了年長患者，其患者隔日開始發燒，出現肺炎。再隔個一天是1月10日，李文亮自身也開始咳嗽了。1月11日，李文亮發燒。1月12日，李文亮住院。

經過幾次化驗，到1月底時院方才確認李文亮亦是染上新型冠狀病毒。

病毒快速傳播

短短五個星期之內，武漢肺炎已經成為全世界的痛。這新型冠狀病毒的態勢已然超越當時SARS的感染人數，中國本身有超過28000案例，死亡人數持續攀升。中國以外，另有25國有零星案例發生。

武漢，這個中國第七大城市，全世界第四十二大城市，於1月23日開始封城，飛機、火車、地鐵、船運、巴士等交通工具一併停擺，居民不可離城，也沒有交通工具能離開城市。

即使武漢走向封城之後，病毒仍未慢下它擴散的速度，感染人數與死亡人數持續攀升之終，更多中國城市宣布封城。

截至2月7日，武漢肺炎造成全球31372人感染，638例死亡。

病榻上的最後吶喊

即使在病床上，李醫師仍舊對政府提供的資訊存疑：

「政府為什麼仍堅持說病毒沒有人傳人？」

「為什麼政府說沒有醫療人員受感染？」

事實上，李醫師的父母與多位同事，都罹患了武漢肺炎。

1月21日，中國才說這病毒可以人傳人。1月31日李醫師公開了他的訓誡書。

當然，病毒不跟你政府簽什麼訓誡書，當政府專注在政權維穩，糾正市民的言行，新型冠狀病毒已經傳播開來，愈來愈多人感染，愈來愈多人死亡。

2月初李文亮醫師透過訊息告訴紐約時報，中國政府當時應該要及早公開資訊，才可能遏止新型病毒。「如果政府單位願意早點公開這些資訊，」李文亮醫師說：「我想現在情況會好得多。我們需要更公開、透明的疫情資訊。」

搶救無效

李醫師因新型冠狀病毒住院，三周後於2020年2月7日凌晨死亡，年僅34歲。身後留下懷孕的老婆與一名小孩。

2月6日晚間在中國的社群上就出現李醫師的死亡消息，點燃中國網民的怒火，沒過幾小時，醫院方又出面說，李醫師還活著，院方正在想方法急救，「處於搶救狀態」，不少微信上的評論都遭刪除。只是又過沒多久，院方最終還是證實了李文亮醫師的死亡消息。

我們不知道，中國政府試圖搶救的，是李醫師這條人命？還是政治名聲、政權維穩？

李文亮醫師因當了吹哨者而被迫道歉，但中國政府該道歉的，豈止千百萬人。

拒絕情感勒索，捍衛台灣醫療！

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本文經授權轉載自照護線上 認識李文亮醫師 – 武漢肺炎吹哨者

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