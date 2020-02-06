自由開講》徐正文和國民黨應為中國破壞台灣防疫網的行徑負責

張柏倫

2月4日第一批武漢台商回台後，具有中國國民黨第二十屆中央委員身份的徐正文，今天在鏡頭前指控第二批班機喊卡是「台灣當局」阻擋不讓後續人員返台，還表示「希望兩岸少一點政治，多一點人情味，兩岸本是一家親，尤其現在這麼多人是帶著小朋友，他們真的要快點回來，一個都不能少。」

問題是第二批返台班機的取消，真的是如同徐正文所說的因為「台灣政府的阻擋嗎」？

載運台商的撤僑專機，並非是像是一般旅客購買機票回國一般的簡單，而是渉及政治角力的政治問題，兩岸必需先行協調，而協調的內容包括乘客名單、背景等細節，才可以確定撤僑專機是否成行。

在第一批撤僑的專機中，陸委會已預先告知中國方，優先撤僑的名單需包括「武漢短暫出差者、有慢性病患者、有長期特殊用藥與密切醫療照顧需要者（如：血友病等重大傷病），或老人、小孩等抵抗力較弱者為優先」。結果中國方在同意之後，2月4號載回的247位旅客中，有5、60位根本就不是台灣人，且回台的僑民大多是和中國政府關係良好的青壯年人，而非陸委會優先要處理的老弱婦孺，根本就不符合陸委會開給中國的條件。

更離譜的是，在昨天返台的名單中，有3人根本不在名單內、10幾名中國配偶，而其中更有人被確診患有「武漢肺炎」，可見中國根本沒有誠意要配合台灣的撤僑措施，這樣的行徑不僅是將滯中台人視為人質，更有可能是要藉此造成台灣的防疫漏洞。

而這種惡劣的行徑，根本是中國的慣用手法，過去在面對非洲豬瘟時，中國不僅不配合台灣防疫，還故意將患有非洲豬瘟的死豬屍體，利用海漂漂來台灣，意圖製造台灣的公衛危機，難道面對這樣一個有前科的敵對國家，台灣政府不應該小心謹慎的應對？

如果國民黨真的要為撤僑班機引爆的防疫破口負起責任，不只應以黨規懲處徐正文，更應該說清楚講明白所謂七人小組，究竟和中國談了些什麼？更應該為協助中國種種故意破壞台灣防疫網的舉動，負起政治責任。（資料照、美聯社，本報合成）

中國的不安好心顯而易見，而為什麼徐正文還要配合中國一搭一唱呢？

因為除了徐正文具有北京市政協、蘇州市政協特邀政協委員，還是隸屬中國統戰部的黑龍江和平統一促進會副會長、北京市政協港澳台僑工作顧問等身分，此外更被爆出過去徐正文「恭讀」習語錄的畫面。畫面中，徐正文正襟危坐的捧著習近平著作《習近平談治國理政》，畢恭畢敬的恭讀「兩岸同胞一家親」。

所以說這樣一個根本徹底染紅的中國買辦，出來貓哭耗子放假消息，根本就不是為了滯中台商的利益，而是為了鞏固自己在中國心中的地位，阻撓陸委會撤僑的行動。

而這個被中國滲透的買辦，竟然還是國民黨的中央委員。再來看看國民黨面對這爭議的態度，從一開始先是邀功似的大似宣揚「第一波撤僑是他們七人小組的功勞」，在發現自己被中國擺了一道後，又推託說都是「陸委會前往協調」的結果。

如果國民黨真的要負起責任，不只應該以黨規懲處徐正文，更應該說清楚講明白，貴黨的所謂七人小組，究竟和中國談了些什麼？更應該為協助中國種種故意破壞台灣防疫網的舉動，負起連帶的政治責任！

（台北大學法律研究所）

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