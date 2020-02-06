神奇海獅先生》黑死病剋星「四賊醋」：能消毒、能強身、還可以拌生菜沙拉

1722年，英國爆發了鼠疫。倒霉的鄰居法國也跟著人心惶惶，但就在這大家驚恐的時刻裡，在馬賽卻出現了四個小偷，完全無視瘟疫的在偷東西。等到被抓到之後，大家才發現原來他們之所以不怕瘟疫，是因為他們用了一種特殊的藥劑。小偷們就用了這劑配方，來換取自己的無罪釋放。因此，「四賊醋」就這樣流傳開來了。

神奇海獅先生

瘟疫醫生：瘟疫時期的醫生裝扮。

最近，新型冠狀病毒肺炎的發展佔據媒體各大版面。除了疾病本身以外，更可怕的似乎是災難的當下顯現出來的人性。種種摔死貓狗、家門遭到鄰居釘死等事件一一浮現，在台灣也開始出現種種口罩的搶購潮。在這裡就和大家分享一下，歐洲最恐怖的「黑死病」出現時，當時的人們究竟留下了什麼樣的文字，也分享一個黑死病剋星：「四賊醋」的故事吧。

說到鼠疫，最有名的就是14世紀爆發的黑死病。在1330年代，瘟疫首先在中國境內爆發，接著便沿著絲路一路往西。終於到了1346年，蒙古四大汗國之一的欽察汗國，團團包圍了今日克里米亞的貿易大城卡法（Kaffa）。

面對蒙古人的入侵，卡法的城防卻異常堅固。在屢攻不破的情況下，蒙古軍內部卻開始有越來越多士兵遭受瘟疫侵襲而倒下。根據當時的說法，蒙古軍在不得已之下便想出一個最恐怖的方法：他們把染上瘟疫的屍體裝在投擲器上，然後將它們投入城市......很快卡法就引爆了逃亡潮。

一位當時的僧侶德・穆希留下了一本見證錄，光是看書名便知道他們當時的絕望程度：《主後1348：滅絕之年》

「…人們紛紛駕駛自己的船隻，從已經淪陷的城市卡法出發，前往熱那亞、前往威尼斯，還有其他基督教統治的國度及城市。他們很多人雖然尚未死亡，但在航行途中也出現了症狀......一切聽起來如此不可置信，因為他們幾乎沒有人曾經到過疫區......」

1347年10月初，這些滿載著病人的船隻來到西西里島上的第一大港麥西拿。碼頭上人來人往的當下，突然有人看見船槳邊倒著死人和奄奄一息之人。黑死病就這樣在歐洲撞開大門。薄伽丘在《十日談》裡描述瘟疫的症狀：

「染病的男女，最初在鼠蹊間或胳肢窩下隆然腫起一個瘤來，有一個雞蛋那樣大小。不消多少時候，這疫瘤就蔓延到人體各部分，病人身體的其他各部分都出現了黑斑或是紫斑。」

這種瘟疫發出的黑色疹子醜陋不堪，根據當時的說法，就像「黑色的種子、易碎的海煤煤渣.......像起皺的雜草被剝除的皮留下的灰燼，一場聳人聽聞、非同尋常的黑色瘟疫......」。接著，就是死亡。

2003年，SARS的死亡率是7%至15%，而在1348年的黑死病，死亡率是25%起跳，在疫情最嚴重的一些城市中，死亡率甚至是90到100%。

死亡之舞（danse macabre）：黑死病後出現的一種藝術形式，與骷髏共舞象徵所有人都無法逃離死亡。

人與人之間的交流立刻就崩壞了。《主後1348》寫道：

「疼痛！當我們的船隻從異鄉歸來，就立刻把它帶進我們自己的家中......當我們與別人擁抱、親吻，我們就在肩上插滿死亡之箭。那怕僅僅只是談話閒聊，我們就被迫用嘴承接毒物和疾病......」

大量的死亡接踵而來。在14世紀，死亡並不是某種遙遠的概念，而是真實的景象：在教皇所在的亞維儂總共一半的市民死去，還包括九名樞機主教；單單一處墓地就接收超過1萬具屍體，而當墓地不堪重負之後，人們就把屍體直接泡到河中。但是活人埋葬的速度根本比不上死亡的速度，屍體被拖出家裡，擺放在門前。每天晨光乍現，都可以看到新的屍堆。

日後被稱為「文藝復興之父」的佩托拉克也在這場黑死病風暴中失去了他的一切：朋友、家人、兒女，甚至是他最深愛的女性蘿拉。

「我還可以把我的頭埋進哪裡，讓我不再聽見噩耗？給予逃亡者的棲身之所不在海中，也不在地上。破碎統治著一切。它伴隨人的恐懼而來，而哪裡都不夠安全.....」 「我看見.....這個世界急速邁向終結......放眼所及只有送葬的長龍。 靈魂開始思索它的最後時刻，而我也得開始思考我的終結之所。啊，死亡的是我親愛的朋友，他們甜蜜的低語，他們的臉龐迅速褪色。成為地底的一個孤墳......」

最後，這次黑死病共使歐洲三分之一的人口消失。根據佩托拉克的敘述，整個城市全都空了：

「.....倖存下來的人們要以死亡來勸告後世。要讓我們的後代相信，曾經有一個時代，天堂和人間都風光明媚，沒有戰爭或是可見的災禍。不僅僅只是世界的一個角落，而是整個世界都如此寧靜和平，卻沒有一點人跡......」 「有人有看過或聽過這種事嗎？歷史上曾經有過一個時代，家裡是空的，城市是空的，國家也荒廢了。整個世界被恐懼和無盡的孤寂統治。」

不過其實鼠疫並沒有消失，在接下來的幾個世紀中陸陸續續又爆發了幾次。而我們的主角「四賊醋」，就出現在18世紀那次的爆發裡。

四賊醋。

故事是這樣的：

1722年，英國又爆發了鼠疫。倒霉的鄰居法國也跟著人心惶惶，但就在這大家驚恐的時刻裡，在馬賽卻出現了四個小偷，無視瘟疫的在偷東西。等到被抓到之後，大家才發現原來他們之所以不怕瘟疫，完全是因為他們用了一種特殊的藥劑。小偷們就用了這劑配方，來換取自己的無罪釋放。因此，「四賊醋」就這樣流傳開來了。

不過，有另一種說法認為這個故事實際上是有另一個版本的。這四個人根本不是小偷，而是在18世紀時都還沒被正名的：女巫。

15世紀後，整個歐洲開始蔓延一股獵巫風暴。據統計，從十萬到百萬名不等的男女老少（多半為女性）被宣判為巫師或女巫。整場獵巫風暴延燒了三百多年，不過其實這些被宣判為女巫的，多半只是一些住在森林中、孤苦無依的年老女性，她們往往會使用藥草做一些簡單的治療，也因此有人認為，四賊醋的配方其實根本就是從他們稱之為「女巫」的人身上得來的，為了保住教會的面子，所以才硬是把女巫講成小偷。

不過，不管是哪一種，到底配方是怎樣呢？

根據現代的改良版本，做法是這樣的：

大蒜4瓣、半茶匙黑胡椒、 新鮮丁香、薰衣草、迷迭香、薄荷、鼠尾草、百里香、墨角蘭、茴香各兩茶匙。全部壓碎後注入500cc蘋果醋，接著在陽光充足的地方泡7到10天。

據說這玩意兒完成後，可以來消毒廚房浴室、加水稀釋噴在衣服上可以驅蟲、可以每天服用一茶匙以防感冒，還可以當作沙拉醬配生菜吃！

姑且不論消毒效果如何，我想吃是真的沒什麼問題啦。畢竟看那些成分，真的都是純天然啊。

改天有機會的話，我也想自己來做做看～

PS：不過在諮詢專業以後，這種消毒劑在針對冠狀病毒還是不如酒精。但真的做出來也沒有壞處就是了啦。

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