神奇海獅先生》民粹勝利：人民為何投票給希特勒？（一）

德國人望穿秋水、寧可犧牲自由也要推舉出一個有魅力的強人，好帶他們離開現在悲慘的境地。年輕人則渴望加入這新興的納粹黨，好對平日頤指氣使的老人們出一口怨氣。究竟那是一個怎樣的時代？大家到底經歷過了什麼，才導致納粹主義的興起？

神奇海獅先生

整段故事是從西元1934年開始的......

這時，希特勒剛當上總理整整一年。一名美國教授西奧多・阿貝爾（Theodore Abel）實在太好奇：希特勒到底是怎麼上台的？為什麼德國人會投給納粹黨？他們被騙了嗎？還是受到什麼利誘呢？為了解答這個疑惑，阿貝爾乾脆就在德國辦起一場徵文比賽，題目就是《我為什麼成為納粹》（Warum ich Nazi wurde）。

整場徵文意外的踴躍，最後甚至受到納粹宣傳部的資助。最後阿貝爾蒐集到六百多份投稿，裡面詳述著投稿者的生平、如何接觸到納粹黨、以及最後為何加入納粹黨...... 在這些文件中，人們很容易看得出來納粹支持者的一些共同因素：受創的民族自豪感、對當權政府的憤怒、還有對社會衰落的共同恐懼。出生於1900年的弗利茨・約翰斯（Fritz Junghanss）本來傾向共產主義，但隨後他在一場戈培爾針對失業者所辦的集會中，他開始被納粹主義深深吸引了。

「我終於找到我長久以來一直在苦苦追尋的東西！正義、與發展。」

他興奮的說：「這些理念總有一天，會成為世界其他純淨民族的世界觀。....世界將會更加真摯的迎來和平。」他用花園裡的花朵來比較想像中的世界，每一種花朵都將以自己的方式綻放－只要他們沒有毒的話。

在那樣的時代裡，德國人望穿秋水、寧可犧牲自由也要推舉出一個有魅力的強人，好帶他們離開現在悲慘的境地。年輕人則渴望加入這新興的納粹黨，好對平日頤指氣使的老人們出一口怨氣。究竟那是一個怎樣的時代？大家到底經歷過了什麼，才導致納粹主義的興起？我們就來一起看下去：

西奧多・阿貝爾，美國哥倫比亞大學教授，主辦「我為什麼成為納粹」徵文比賽。（圖：網路）

猝不及防的烏雲

事實上，距離那場徵文比賽的整整20年前，整個歐洲還是一片欣欣向榮的景象。奧匈帝國作家斯蒂芬·茨威格（Stefan Zweig）在自己的回憶錄中，描述著當時一種普世的樂觀氛圍。

這是整個歐洲歷史上從來沒有過的樂觀時代。從17世紀以來，科學革命、啟蒙運動逐漸扭轉了古老基督教的末世觀，認為世界終究通向一個更加美好的未來。這時，整個歐洲已經度過將近40年的和平時期，這段時間為歐洲經濟提供了大量的養分。

「......技術設備加快了生活的節奏、卻也讓歐洲更加緊密。公園、公共藝術館或歌劇院的發展讓城市一年比一年美麗、人口一年比一年增多。街道越來越寬闊、越來越漂亮，公共建築也越來越氣派。...... 諸如浴室、電話這類東西開始進入中產階級的房子裡，整個世界處處呈現一派無憂無慮的景象。」

但就是這樣的榮景本身就暗藏著危機。正如茨威格說的：「當時席捲歐洲的那種自豪與信心的風暴，本身就帶著烏雲。」

就是經濟的景氣，使歐洲所有國家都像發瘋似的貪得無饜、想要在世界各地攫取更多財富。歐洲各國都被自己的樂觀主義所欺騙，他們怒氣沖沖、劍拔弩張，每個國家都認為對方會在最後一分鐘被自己所嚇退。而這時開始出現一種想像，總有一天，歐洲會發生一場「結束所有戰爭的戰爭」。

而就在1914年，這樣的時刻來臨了。

諷刺的是，世界大戰爆發這一年反倒是幾年以來最美麗的夏季。整片蒼穹晴空如洗，眼前的大地青蔥蓊鬱。茨威格正坐在公園裡看著書，空氣中帶著一股草地暖烘烘的清香氣息，遠方的森林鬱鬱蔥蔥，伴隨著風聲、鳥鳴聲、音樂聲和人們嬉鬧的笑語，一切都標誌著一個無憂的夏日時分。

但突然間音樂聲消失了。茨威格注意到其中的異樣，一抬頭就看見原本在樹林間穿流的人群也都停步佇立。 他合起了書本，朝著人群聚集處走去，接著就得知一個令人震撼的消息－皇儲佛朗茨・斐迪南殿下及夫人，在前往波士尼亞軍事演習的路上被暗殺了！

1914年準備上前線的德國士兵。在當時，交戰雙方都認為戰爭會很快結束。（圖：網路）

蕪菁之冬

本來大家都以為這場戰爭很快就會結束，但隨著戰局進入膠著，人民很快就感受到戰爭帶來的飢餓，而這種情況又以德國更為嚴重。戰爭開打一年後，食品價格已經比戰前高出百分之65。到了1915年10月，柏林東邊的婦女終於對不斷飆漲的奶油價格忍無可忍，開始對雜貨店商人破口大罵。最後商人不得不暫停營業，但是大家仍然持續聚集，最後演變成一場六千人的「奶油騷動」，最後還是官方出面限制了奶油的價格，整場風暴才逐漸平息。但是人民還是越來越飢餓，終於在1916年爆發了著名的「蕪菁之冬」（Steckrübenwinter）。

原來在開戰後，英國對德國施行海上封鎖，使得德國境內的糧食供應越來越困難。而好死不死1916年剛好又是特別多雨的年份，大部分的馬鈴薯與小麥都損失慘重，為了使成千上萬的德國民眾生存下去，德國政府便在12月時下令徵收了所有的蕪菁。

蕪菁其實就是一種大頭菜，吃起來有點像白蘿蔔。這種作物非常強悍，在任何天氣中都可以成長，而且幾乎不需要施肥。在先前，德國民眾對蕪菁的普遍印象是一種豬飼料，但現在戰爭宣傳部門卻得意的宣傳這是珍貴的「普魯士鳳梨」（Preußische Ananas）。並且出產了一系列蕪菁做成的食譜。但是蕪菁有個最大的特點，從現代的角度來看也許是個很棒的優點，但在戰爭當下，這種特點卻幾乎是致命的：它的熱量實在太低了！

在首都柏林，原本一個成人每天的平均攝取熱量為3000大卡，現在每日配給的熱量不足1000大卡。當時一名醫生寫道：街道上每個人都變得像蒙古利亞種族：顴骨突出，身體上則掛著鬆垮垮的皮膚。一名女性說道：

「我們所有人每天都變得越來越瘦，德意志民族那種圓潤的身形已經變成遙遠的傳說。我們現在每個人都骨瘦嶙峋、動作遲緩，眼睛下面浮現濃濃黑眼圈。我們所有的思緒只在下一餐飯在哪裡，還有緬懷往日的美好生活。」

早上吃蕪菁、中午吃蕪菁、晚上還是只有蕪菁。對大部分德國人來說，蕪菁就象徵著戰爭的一切苦難。但是1916年至1917年的冬天並未停止，有史以來最長的霜凍期持續到2月份，又造成了煤炭短缺、天然氣被限制，商店和餐館的供暖和照明有限。高速公路和地鐵減少了火車的數量，結果是過度擁擠。餓死的事件更是層出不窮，在第一次世界大戰期間，糧食短缺導致大約750,000人死亡。

蕪菁－從豬飼料變成「普魯士鳳梨」。（圖：網路）

生之希望

就在這絕望的年代，雙方人民都只能靠著「打贏就一切都值得了」這樣的想法支持下去。《一個德國人的故事》作者賽巴斯提安・哈夫納，生動的描繪了那個時代的景象：

那時年僅十多歲的他們每天最大的樂趣，就是到街角派出所前的黑板前，看著上面的戰情快報。看著上面寫著：「向前突破之縱深達30公里！」、「已粉碎敵人之防線」、「俘虜敵軍三萬人！」

小小的哈夫納相信，這一連串的勝利背後，終將會有一個「最終的勝利」在等待著德國人民。在他的想像裡，那是戰情快報上所有勝利的總和。

「當時它在我身上的意義，大致可以拿來與最後的審判或死後附身之於虔誠基督徒的意義。它將是所有勝利報導難以令人置信的昇華，以致讓過去俘虜的人數、所征服的土地及繳獲的物資完全相形失色。」

一直到1918年11月10日，即使已經到了戰爭的最後一天，戰情快報仍然依舊出現在派出所前，使用的語氣也和往常一樣：

「敵軍企圖突破之行動已遭擊退！」、「我軍奮勇還擊」。

然而到了隔天，當小哈夫納一如繼往的來到派出所，戰情快報卻突然消失了。

派出所前的黑板只剩下黑漆漆的一大塊。他到下一間派出所，還是沒有任何快報出現。驚恐的他隱隱約約發覺事態似乎有點不大對勁：就算結束，至少也該有個謝幕吧？？11月的冰涼細雨打在他身上，就這樣沿著大街小巷繼續走下去，終於在一個完全陌生的地方看到一張號外－德國戰敗了。

而就在那一瞬間，男孩發現自己長久建立的幻想世界，終於徹底破滅。不過聽到這裡，人們會不禁心想：戰爭兩邊人民都犧牲巨大，而勝利本來就只有一方。而這件事情德國人民也知道，不過在戰爭結束後，德國人民的情緒不是沮喪、或鬆了一口氣，而是憤怒。

因為為數眾多的德國人都認為：他們的戰敗，是因為被國內的叛徒，從背後捅了一刀的結果！ （待續）

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