自由開講》東亞病夫還在用病體搏版面

◎許瑞德

這段日子以來，中共的軍機繞台或是挑釁性的跨越台灣海峽中線的行為，已經成為中共企圖釋放內部壓力的「提款機」。隨著武漢肺炎疫情愈演愈烈，中共以軍武力量威嚇台灣及對於世界各國進行軍事實力的展示可說是愈趨頻繁，不難想見中國政府所承受的內部壓力及外界抵禦威脅之大。

針對中國政府這樣的舉動，外界普遍認為，中共在2月連續性地在9日以「殲十一」戰鬥機、「轟六」轟炸機及「空警五○○」預警機繞行巴士海峽、西太平洋及宮古海峽，以及10日「殲十一」戰鬥機由澎湖西南方跨越台灣海峽中線，病曾開啟系統鎖定我國派往攔截的F-16戰機；此外，更在28日偵獲以轟六機航經西南海域。同時，中國國台辦發言人馬曉光亦曾在10日回應記者稱解放軍軍機繞台是「警告和打擊台獨，防止台美勾連的新動作，奉勸民進黨當局不要玩火。」這一系列的作為，已經顯示中共對於內部維穩的壓力已經達到難以控制的臨界點。

共軍前日（28日）又派出「轟六」轟炸機出海演訓，甚至一度進入我國西南海域防空識別區。圖為2月9日我戰機監控「轟六」。（國防部發言人臉書）

長久以來，中共所能承受的內部反彈壓力與承受度比中國以外所給予的來得低很多，換言之，中國政府重視內部維穩的比例遠比國際輿論及世界各國所壓制更高，任何中國以外的政府及輿論攻擊，中國政府不在乎也並不太放在心上。畢竟，這對於中共而言，只要「圍堵資訊的長城」能捍衛與鞏固，長城外的小兵小卒根本不足為患，所以，共機對台灣的嚇阻行為，除了是對外部的警示之外，更高程度也是在對內部人民的恐嚇，讓中國人民不敢輕易或是省市性進行連結性的反彈。

或許有人會質疑，中國武漢肺炎疫情已經到達難以收拾的地步了，為何還有心思出動軍機來做這些狐假虎威的動作，有這種閒錢逸致，何不好好救治自己國內的肺炎疫情和民眾的生命。但中國政府的舉措，向以「多管齊下，多方並行」的方式來治理與維穩謀定。另外，由於中共對於內部疫情資訊及世界疫情新聞的封鎖與選擇性的釋出，更加讓民眾只能看得到想看的訊息；再加上近期中共對台灣大規模所操作的「假訊息」，就是要製造中國政府在肺炎疫情已經全面勝利的假象。

由於中共對於內部疫情資訊及世界疫情新聞的封鎖與選擇性的釋出，更加讓民眾只能看得到想看的訊息。圖為中國國家主席習近平。（美聯社）

而對於台灣來說，中共一方面對台不間斷的實體軍武力量威嚇，讓中國內部人民認為中國仍有強大的力量可以壓制台灣、制衡美國；另一方面，鋪天蓋地地捏造台灣政府部門的「假訊息」，來錯誤引導中國人民，台灣肺炎疫情比中國還慘。這樣的方式，對於台灣來說，是以共機恐嚇的方式鬆懈台灣在「假訊息」防範的注意力，同時也利用「假訊息」來誤導台灣人民，能騙幾個算幾個！中國政府打的如意算盤，對於台灣如此資訊開放、流通的國家，根本是「活在中國自己的世界裡」。中國真的還要繼續用已經殘弱不堪的病體來博取民眾的信任和人民日報的版面嗎？換一套吧！

（政治評論者）



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