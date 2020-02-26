自由開講》鎮瀾大遶境 兩岸「疫」家親？

◎文山白衣

鎮瀾宮宣布如期辦理大遶境，指媽祖會保佑大家，沿途掃淨新冠狀（武漢肺炎）病毒，澤被百姓，護佑全國。

社會各界擔心大甲媽祖遶境恐擴散武漢肺炎疫情，鎮瀾宮董事長顏清標（圖）26日上午舉行記者會表示，將照常舉辦大甲媽遶境。（中央社）

我們不禁想起南韓大邱新天地教會的聲明：「病毒是惡魔對信徒的考驗，大家一定要以更堅定的信仰及行動來擊垮它！」信徒聚集的結果是確診人數一路飆升，短短數日內突破一千，緊追在中國之後。大邱的狀況有以下特點：

一，人數多，聚集者逾千；二，時間長，連續數小時；三，距離近，彼此相隔約一公尺；四，模式上，為共同信仰而靠攏在中心人物之下；五，心態上，集體響應領導中心之諭令，產生一種（社會學家涂爾幹所說的）集體興奮狀態；六，飲食及衛生上，群聚進食，同用廁所。

把上述特點與鎮瀾遶境的計畫比對一下，令人不寒而慄。因為一，根據往年紀錄，遶境的信徒人數遠超過大邱，而且往年一直都有國外、對岸專程趕來參加的。敬請莫忘，先進國家如新加坡者，已由於各國人士前往參加國際會議而大幅增加確診人數。

二，信徒以數日的時間緊緊跟在媽祖鑾駕之後，隨行百里。但請莫忘，北部確診案31只短暫探視長輩（案27）就中鏢；而遶境時來自國際的進香團、朝聖團、觀光團將共餐、共宿、共用廁所數日！

三，信徒將如沙丁魚一樣，密密麻麻擠在一起。但請想想，大邱信徒人際距離一公尺尚且互相傳染，那前胸貼後背的鎮瀾信徒百毒不侵嗎？恐怕百毒入侵。

四，數以百萬計的信徒簇擁、跟隨鑾駕，他們湧向中心，大排長龍，熱切期待從鑾駕下的小小空間鑽過去。大邱信徒不也是熱情地聚攏在中心人物之下？

五，信徒們在亢奮、狂熱的狀態下，脫下口罩、彼此加油，相互打氣、相濡以沫。大邱信徒們就是這樣！

六，百萬人長途、長時間、集體移動之後，都需要進食、補充水分；屆時，人山人海的信徒將一起吃飯喝湯。但請莫忘，武漢就曾辦過「萬家宴」。進食喝水時，有誰不必摘下口罩？之後誰不必上廁所？在萬人排隊等帶如廁時，誰能禁止興高采烈的信徒交頭接耳、高談闊論、分享神明眷顧的見聞？

大邱、香港、新加坡因宗教群聚而感染的事，才剛發生而已；數萬人接力使用廁所後，像香港經由糞尿管傳染病毒的情況，是否可能發生？

七，至今確診的人多在5、60歲以上，而遶境信徒大多是中老年人，他們在長途跋涉、數日辛勞後，體力、抵抗力、免疫力旺盛嗎？懇請莫忘，鑽石公主號上確診的，大多是老人；我國案27是80多歲男性，他70多歲的太太、50多歲大的兒子都確診，一家9口已有5人確診！

在疫情險峻之際，舉行萬人空巷、長時間操勞、近距離接觸、群聚在鑾駕周邊、沿途停靠各地宮廟、共食共宿共廁所的遶境活動，其中只要有一人帶原，那後果如何？神明會負責嗎？

對岸已經有77660以上確診者，台灣可能急起直追，兩岸將因遶境而拉近距離、更加親密，真是兩岸「疫」家親啊。

（大學教師）

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