胡，怎麼說》與神同行？病毒無情，把人當祭品！

與「神」同行，媽祖會保佑，遶境就不受武漢肺炎病毒侵襲？神不瘋狂、人在瘋狂！別傻傻的被神棍騙了！病毒只認人、不認神，大批群眾聚集參加遶境，剛好給病毒大塊朵頤的機會，等於是送給病毒的血肉祭品！

媽祖及諸神旨在保護庇佑人們，那麼，媽祖及諸神一定會降下神諭：今年停止遶境！至少延後遶境！

與神同行？病毒無情，把人當祭品！圖為大甲鎮瀾宮董座顏清標。（資料照）

看到南韓新天地福音教會一場宗教活動，竟造成武肺疫情失控大爆發，500多個確診病例、還有1300人疑似病例，而且，病毒二次、三次...傳播已發生，南韓防疫陣線潰敗，全境失守...，真的令人膽戰心驚！新加坡、香港等地也發生因宗教活動聚會引發的群聚感染及社區感染事例。

看到南韓新天地福音教會一場宗教活動，竟造成武肺疫情失控大爆發，500多個確診病例、還有1300人疑似病例，而且，病毒二次、三次...傳播已發生，南韓防疫陣線潰敗，全境失守！圖為正在消毒的大邱市教堂。（法新社）

停止遶境、延後遶境，絕非不敬神，絕非不尊重民俗宗教傳統，而是為了防杜病毒趁機大大肆虐，防疫，正是為了保護神所要保佑的人、就是在敬神！

諸神默默、神無處不在，只要心中有神明，處處都可禮敬神明，何必在防疫最緊急的時刻遶境？

大甲鎮瀾宮董座顏清標宣稱，319起的大甲媽遶境「確定續辦，媽祖會保佑」，鎮瀾宮副董鄭銘坤則稱「政府封城就不辦遶境」。把這兩個講法對照之下，根本就是把責任推給神明、推給政府。萬一疫情因而爆發失控，神明依然默默，人民生命財產損失的重大責任，有誰能扛？

大甲鎮瀾宮董座顏清標（右）宣稱，319起的大甲媽遶境「確定續辦，媽祖會保佑」，鎮瀾宮副董鄭銘坤（左）則稱「政府封城就不辦遶境」。（資料照）

引發武漢肺炎（COVID-19）的病毒（2019-nCoV），是去年11月、12月間才在中國武漢出現的新興病毒，不論是人造出來的或自然基因重組產生的，它，就是一個新興生命群體，為了在地球上存活、延續並大量擴展其基因，只依生物法則，無所不用其極的施展可怕的爆發力、傳染力、生命力；人，就是它寄生及擴展的宿主也是食物，人們愈大量群聚，病毒就得來全不費工夫的大量複製基因，一下子就可傳百、染千、再以萬、十萬計...。

大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮等都說要照辦遶境，在此只好再說一遍的是，神明遶境、人們大量群聚，病毒只認人不認神，人的血肉之軀，就成了供養病毒的祭品...。

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