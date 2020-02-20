胡，怎麼說》在台灣，死1人是悲劇；在中國，死一萬人只是統計數字！

「死1人是悲劇，死1百萬人只是統計數字！」這句話據說是史達林說的。現在拿來改一下，「在台灣，死1人是悲劇事件；在中國，死1萬人只是統計數字！」可用來形容台灣、中國對武漢肺炎的認知差異，真的天差地別！

萬事莫如抗疫急、萬事莫如防疫重！無論中國領導人習近平講的打一場抗擊疫情的人民戰爭，台灣政府強調的防疫最優先，此時都應以抗疫、防疫為第一要務，不應打口水戰。

「在台灣，死1人是悲劇事件；在中國，死1萬人只是統計數字！」可用來形容台灣、中國對武漢肺炎的認知差異，真的天差地別！圖為嘲諷習近平的玩偶。（路透社）

抗疫是當前中國的重中之重！因為疫情衝擊的是人民的生命、財產、生活，也同時重擊經濟發展及社會穩定，但是，中共當局此時卻對台灣發動仇恨鬥爭，派戰機繞台還飛越海峽中線挑釁、打壓台灣參與世衛、阻止台灣與世界各國共同防疫、誣指台灣以疫謀獨、抹黑台灣炮製「信息瘟疫」等等等。

「武漢肺炎（新冠肺炎）」的源頭禍首中國，現在的疫情仍萬分險峻，死亡病例已逾2000人，確診病例75000人以上，而且每天都在大量增加，未計入的黑數還不知多少。

台灣在鄰近中國的亞洲各國中，是防疫工作做的最好的，病例較日本、韓國、新加坡少很多，到昨天為止，死亡1人、確診24人，但是，政府相關單位都萬分緊張，繃緊神經，與人民共同全力固守抗疫防線，就怕被病毒突破，造成難以收拾的災難。如果中共當局不搞鬥爭，台灣哪有時間去跟中共打政治口水戰？

台灣為了防疫，對中國人民採取禁止入境等嚴格境管，要求參與世衛等，卻被中共官方及黨媒誣指為「以疫謀獨」、用心險惡云云，其實，美國最先對中國採取防疫阻絕境管，連中國最友好的北韓、俄羅斯都採取同樣嚴格的禁止中國人民入境措施，日本就是對來自中國的病毒疫情警覺不夠，武肺疫情有擴大漫延之極大危機。

台灣為了防疫，對中國人民採取禁止入境等嚴格境管，要求參與世衛等，卻被中共官方及黨媒誣指為「以疫謀獨」、用心險惡云云。圖為中國國台辦發言人馬曉光。（圖取自網路）

在台灣，每一個死亡病例，都是一個悲劇；每一個確診病例，都是一個事件。都是重視再重視、追蹤再追蹤、檢驗再檢驗、隔離再隔離，務期完封病毒傳佈。

在中國，死亡病例忽然大增、忽然大減，確診病例更是暴增暴降，顯然，死亡多少個千、病例多少個萬，都只是個統計數字，這個統計數字是為了「黨的政策需要」，而不是反映疫情實況。

在一黨專政之下，數字是為「黨」服務的，大家習以為常；在台灣，誰敢露出一絲絲這種想法，早就被人民唾棄、被輪替掉了。台灣、中國的最大差別就在此了。

在一黨專政之下，數字是為「黨」服務的，大家習以為常；在台灣，誰敢露出一絲絲這種想法，早就被人民唾棄、被輪替掉了。（美聯社）

#附記:真的真的希望中國抗疫成功，死1萬人的數字不會出現。

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