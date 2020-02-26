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自由評論網 > 專欄

胡，怎麼說》你在瘋，神不瘋！病毒正瘋，你還在瘋？

作者： 胡文輝
2020-02-26 09:35
 | 2020-02-26 09:35
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卡謬的名言，能對抗瘟疫的，就是正直。神明愛世人，神明最正直，在武漢肺炎病毒正瘋狂的緊急時刻，媽祖要保佑人們免於武漢肺炎的災禍，怎麼會允許你們藉祂的名遶境，讓病毒得以瘋狂傳播、肆虐眾生？

神正直，人不正直；神不瘋，是人在瘋，當病毒正瘋狂漫延之時，你還在瘋遶境，才會造成病毒有機可乘！

神正直，人不正直；神不瘋，是人在瘋，當病毒正瘋狂漫延之時，你還在瘋遶境，才會造成病毒有機可乘！圖為2019新型冠狀病毒。（NIAID洛磯山實驗室提供）

神明默默的愛世人，當然不會瘋狂。三月瘋媽祖，媽祖遶境，是神威佑民也好、信仰也好、民俗也好，香油錢、金牌、商機、主事者個人的名聲、影響力等等等，不都是「人」在收取的嗎？

遶境活動大量人群聚集、共食同宿、搶轎鑽轎等，如形成病毒的破口，一個多月來，政府與人民群策群力齊心防疫，就功虧一簣了，辛勞努力付之一破事小，防疫戰線崩潰將禍殃多少人被病毒侵入，生命財產恐不保，台灣社會人心遑遑、恐懼不安，醫療健保支出將是天文數字，經濟的損失更無以估計。

以上的損失，豈是那個宮、那個廟的香油錢以及遶境帶來商機的總和所能比擬於萬一的？神愛世人、神很正直、神不瘋狂，當然很清楚算出在疫情漫延時遶境，對人們的得失利害不成比例，一定會諭令人們，做出得而不失、趨利避害的選擇，就是在疫情未平息前，不要遶境！

遶境活動大量人群聚集、共食同宿、搶轎鑽轎等，如形成病毒的破口，一個多月來，政府與人民群策群力齊心防疫，就功虧一簣了！（資料照）

他人參加遶境的昨非，不能當做你硬要辦遶境的今非藉口，別人過去的錯誤示範，不能當做你未來要犯下更大錯誤的理由！如果有人仍然以神之名，卻倒行逆施、一意孤行，根本就是心存惡念，自己禍害世人卻企圖諉過神明，陷神明於不義，必定被天地神明共譴共棄！打入十八層地獄！

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