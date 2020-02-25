自由開講》請以蒼生為念，嘜擱鬧啊啦！

◎李碁博

面對中國武漢肺炎疫情，非但沒有改善的跡象且日益嚴重，全世界已有三十餘國受傳染，可是形同廢置且無能的世界衛生組織（WHO），卻至今還是束手無策。

台灣近日因為「媽祖生」將屆，有許多已經籌備為慶祝媽祖誕辰的活動，如繞境、進香、和廟會等等，對於際此嚴峻時期此種大型群聚活動應否照常舉行，有不少聲音與爭論。

台灣的宗教文化特具一格，台灣人不衹敬天畏地，而且虔誠熱心崇拜眾多的神明，不僅道佛不分，並且不排斥其他宗教，萬教和諧相處，非常值得讚揚敬佩。

但是，如今這種大型繞境、進香活動，在正值高風險及不明來源的病毒傳播時期，用「腳頭窩」想都知道絕對不可舉行！相信媽祖婆也會點頭贊成，因為此時拯救眾生都唯恐不及，卻還要舉行這種高風險的群眾慶祝活動，實在是萬萬不可，祂也可能萬興不起來吧？！

不過有些不知是信心過頭，或鄉愿無知，甚或別有居心，這些主事者竟力主一定要如期舉辦活動。他們認為神明一定會保佑平安無事，甚至有人要以擲筊由媽祖來做決定，實在居心叵測，要陷媽祖於不義乎？更有某宮廟的正、副董事長堅持，除非「封城」了，就停辦，真的有那麼急迫嗎？還是媽祖有向你們要求一定必須辦？否則萬一出差錯，你們負得起這個重責嗎？還是要推諉政府防疫不力，來報復你兒子的敗選呢？小心，媽祖婆在天之靈都是看在眼裡的！

不過有些不知是信心過頭，或鄉愿無知，甚或別有居心，這些主事者竟力主一定要如期舉辦活動。他們認為神明一定會保佑平安無事，甚至有人要以擲筊由媽祖來做決定，實在居心叵測，要陷媽祖於不義乎？圖為大甲鎮瀾宮董座顏清標。（資料照）

現在台灣疫情雖控制得宜但仍需小心應付，請這些主事者能多以蒼生為念，別在這節骨眼給國家防疫添亂，讓已經非常辛苦的防疫和醫護人員專心救人。嘜擱鬧啊啦！人在做，天在看。天佑台灣！

（退休者）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法