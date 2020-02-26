自由開講》民眾黨的「防疫與紓困振興條例」是在哈囉嗎？

王海航

為了給予因中國武漢肺炎營運困難的產業、事業、醫療機構及相關從業人員，政府可給予紓困、補貼、振興措施等有所法源依據，立法院在今（25日）三讀通過以新台幣600億為上限的《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，條例並隨即在送至行政院轉呈總統府，由蔡英文總統進行簽署，充分展現台灣高超的民主效率。

但令人遺憾的是，在通過這部特別條例的過程中，立法院民眾黨委員卻仍然用著不著邊際、理解未足的法律思維，堅持該黨團完全比不上行政部門版本的條文內容，並且強烈抨擊行政院的版本「不處理防疫照顧假生活津貼」及「勞工無疫區退避權」的問題。但實際上，該黨團所提出的版本，卻在相關罰則中「偷渡減輕條款」，簡直是「明修棧道、暗渡陳倉」，企圖以誤導的方式給予民眾錯誤的認知，也讓社會各界嚴重質疑，如此的法條理解力與立法程度，實在讓人無語問蒼天！

立法委員提出一部法案，不是只有用手指頭敲敲文字、用嘴巴唸唸文字內容，更加重要的是，每一條條文的內容是不是受得起外界所檢視。（資料照）

進一步比較行政院及民眾黨團所提出的「防疫與紓困振興條例」內容比較，檢視與「錢」和「假」有關的規定：

第一、隔離者和照顧隔離者的人都可以請防疫隔離假，雇主不得拒絕。雇主不給假，可依條例第16條罰5至100萬；但反觀民眾黨的版本中，第4、17條，僅罰2至30萬，甚至在其版本第7條還有「減輕條款」，最低只罰1萬，根本有罰跟沒罰一樣。

第二、政府也提供防疫隔離者（居家隔離、居家檢疫、集中隔離、集中檢疫）及前述人員（生活不能自理者）的照顧者給予補償。

第三、政府也鼓勵雇主給假又給薪，若雇主不給薪、政府要給補償；雇主若給薪，則政府提供雇主所得稅額200%的扣除。

第四、針對民眾黨所批評的「防疫照顧假生活津貼」問題，政府也給予妥善的補償。對於受隔離、檢疫者包含老人、兒童和身心障礙者等生活不能自理者，這些生活不能自理的隔離、檢疫者的「照顧者」，可直接請防疫隔離假，並獲得補償，給予補償的範圍明顯優於民眾黨「僅限於照顧12歲以下之兒童或少年」的防疫照顧假範圍。更可笑的是，連司法院大法官會議釋字第690號也已經解釋，對於受隔離或檢疫者因限制人身自由受限制，而給予合理補償。根本無須重複給付生活津貼。

第五、此外，民眾黨版生活津貼採投保金額的60%計算（不得低於每日600元），最高投保級距45800元/月，則政府需負擔27,480元。民眾黨的立委大大們，請問這樣的話預算要編多少？

立法委員提出一部法案，不是只有用手指頭敲敲文字、用嘴巴唸唸文字內容，更加重要的是，每一條條文的內容是不是受得起外界所檢視。如果只想要耍弄嘩眾取寵的話術，或是用不合邏輯、前因不符後果的言論，來唬弄民眾，這樣的國會議員，你們是在哈囉嗎？



（資訊工程師）

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