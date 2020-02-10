自由開講》唱衰『我OK，你先領』是在哈囉？

◎洪昱睿

隨著這次由「2019新型冠狀病毒」（2019 n-CoV）所引發之「中國武漢肺炎」疫情持續升溫，我們可以觀察到太多詭異的思維模式了。政府目前正在實施「口罩實名制」政策，網路上亦有網友發起「我OK，你先領」活動，其實看到這樣「國家機器」與民間都「動得很厲害」的表現，我覺得多數人應該都是給予正面評價的。

不過卻總是有些人似乎就是見不得台灣好，非得要出來搞點讓大家感到掃興喪志的事。近日有人投書某親藍色彩濃厚的媒體大報稱：看到社群網站上「我OK」的相關貼圖就一肚子火，痛斥這是所謂的「人心偽善，OK就是你不要買，我才買得到」，甚至再嗆「如果你真的OK，那煩請讓我兩片吧」云云。

近日有人投書某親藍色彩濃厚的媒體大報稱：看到社群網站上「我OK」的相關貼圖就一肚子火，痛斥這是所謂的「人心偽善，OK就是你不要買，我才買得到」，甚至再嗆「如果你真的OK，那煩請讓我兩片吧」云云。（文章網頁截圖）

坦白說，要這樣做負面解讀當然也是屬於個人的思想自由，只不過可能更是在眾人面前自曝其短、徒增負評罷了。無法否認，在社群頭貼上換框、貼圖表示響應「我OK」的網友們，不見得自己一定都會確實去執行該活動，也或許有人就只是被帶風向，進而在虛擬世界跟風而已。

但是我想，不是人人都那麼熱衷網路社群的，而且我也相信，有更多人是雖然沒有發聲、附和，但卻是早已在實際上默默地做的了。

這個活動只是一個網路上無任何強制力的倡議而已，並非政府法規，更非道德綁架、情緒勒索，要不要跟進、響應號召完全取決於個人。覺得看不慣，大可直接翻頁，何必以小人之心度君子之腹，質疑人家是偽善呢？

套一句近來疑似跳出來蹭聲量卻不小心踢到鐵板的演藝人員、兩岸買辦的話：「恨可以少一點」吧！

人性本善或人性本惡，我不敢妄下定論。有人發起一個正向的活動，即使你不願意樂觀其成，但是否有必要在這非常時期，發表一些像是在哈囉的言論呢？

（外語工作者）



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