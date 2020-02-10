自由開講》請國民黨立委支持政府嚴守疫情風險的決心！

◎吳益之

前陣子一群醫護人員發起一個連署：「醫療人員連署支持政府堅守防疫底線」，其訴求為：「由台灣主導登機名單、有緊急醫療需求者先上機；由本國防疫人員先飛往中國，陪同滯留人員上機且在飛機上作好防護工作；要求政府審慎評估國內醫療能量，完成一批滯留人員的醫治，再開放下一批滯留人員返台。」這樣子站在醫療人員立場，並且謹守國家尊嚴前提的宣誓，立刻獲得數十萬人響應。

然而，在這種關鍵時刻，竟然有國民黨立委林為洲發文譴責，強調台灣的負壓隔離病床足夠，雖然短時間便刪除，但仍然讓人感到不可思議，國民黨到現在都還在政治對立，不打算控制疫情擴大的風險嗎？

有醫師日前發起「支持政府堅守防疫底線」連署活動，國民黨籍立委林為洲被爆，於臉書發文批評，質疑「只要他是我國的國民，沒有收不收的問題！」（圖擷自《抓到了！這梗很綠》臉書）

根據發起連署的衛生福利部屏東醫院心臟血管外科醫師吳欣岱表示，我國負壓隔離病房總數僅有1100床，若任由中國政府漫天開價式的給出900人名單，若無法審核其健康狀況，假使多數人都必須在隔離病房觀察，那麼我國病床將會嚴重不足。

根據衛福部2月5日之統計，全國目前尚能使用的負壓隔離病房數僅479床，且目前國內尚未出現大規模的社區感染，大多仍為境外移入，假使最壞情況發生時，以這樣數量的負壓隔離病房怎麼足夠應付疫情。國民黨立委要求政府公布現有的病床數更是好笑，講的好像政府故意隱瞞真相似的。然而隨便搜尋一下數據都有，實在不解國民黨立委怎麼連做功課的基本功都沒有，難道又被意識形態綁架大腦？

但是，林為洲之前受訪才譴責過中國，叫國民黨應該硬起來啊！他不是接受媒體專訪時才表示：「中國大陸的態度如果沒有辦法讓台灣人接受，國民黨就要大聲說出來，該譴責就要譴責，立院國民黨團今天也要主動向朝野各黨團發起連署，呼籲中國不要擋台灣加入ＷＨＯ或ＷＨＡ的觀察員。」這段話不是林委員自己講的嗎？還說要當一個「諍言者」？拜託林委員別鬧了，請立場站清楚，不要擺來晃去的！

我們要在這邊呼籲林委員，重回正軌，跟政府一起呼籲中國政府，應該要在第二台撤僑班機上，秉持著陸委會提出的：「由我方派遣飛機、並讓我方檢疫人員隨機前往當地協助登機的檢疫作業」這樣子的原則。不可以再讓第一台撤僑班機出現200多位未經確實檢疫，最後出現武漢肺炎確診病例與健康民眾同機的憾事再度發生！絕對不可以再讓飛機成為交叉病毒感染的溫床！

我們要在這邊呼籲林委員，重回正軌，跟政府一起呼籲中國政府，應該要在第二台撤僑班機上，秉持著陸委會提出的：「由我方派遣飛機、並讓我方檢疫人員隨機前往當地協助登機的檢疫作業」這樣子的原則。圖為國民黨籍立委林為洲。（資料照）

目前已經有多位自香港轉機回台即染病的確診病例，萬不可掉以輕心。第二台撤僑班機務必仔細確認所有的健康狀況，並讓弱勢與慢性病史者先行離開，不可讓武漢肺炎患者與健康民眾混合搭機。唯有嚴格把關疫情，才不會讓醫療資源使用出現憾事。請國民黨立委迷途知返，與政府一同捍衛台灣人民的健康！

（政治工作者）



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