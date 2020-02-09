自由開講》郝龍斌為角逐選黨主席耍天真？！

ROC內外難為

◎陳彥亨

日前郝龍斌為角逐中國國民黨新主席，特地聲稱，若對岸（即中華人民共和國，PRC）遲不承認中華民國（ROC）的存在，則可慎重考慮，終止目前的往來，如通郵、通商、通航等。此話一出，已有讀者投書表示，郝太天真了，PRC怎可能承認ROC呢？沒錯，這樣一來，在1949年建國的PRC豈不白建了！

日前郝龍斌為角逐中國國民黨新主席，特地聲稱，若對岸遲不承認中華民國的存在，則可慎重考慮，終止目前的往來，如通郵、通商、通航等。此話一出，已有讀者投書表示，郝太天真了，PRC怎可能承認ROC呢？（資料照）

再者，國民黨裡充當中國買辦的人不少，也與中國共產黨有各種關係之連結，尤以經商利益、對台統戰等最顯著，郝若當上主席，真有膽識，與之切割乾淨嗎？當真能返回兩蔣時代，與中國勢不兩立，堅決不與之有任何接觸，雖說已不合時宜，倒也反共之骨氣猶存。然眉角在於，黨魂及黨格皆賣予中共，還能取回嗎？

其實，郝是故作嚴正，講得頭頭是道，有如選美會上的部分候選人，在面試或問答時，總是說得冠冕堂皇，目的就是要博取評審之青睞。是啊！連市井小民都識破，唯有那同黨的胡文琦為之眼睛一亮，驚為高明之見。不，這類黨員所在多有，到時他們就是評審，他們一票票加乘，將郝送上主席寶座應無問題。

說來ROC這國名很彆扭、很荒謬，PRC絕不買單，而國際社會，除了少數幾個小國家，亦無法接受，只能在台灣島內用。但看在欲正名制憲的台派人士眼裡，ROC真像一塊早該丟棄的破看板。如近日，台南有位精神科醫生投書，言及蔡總統不該「中華民國台灣」講不停，這極易誤導外國人，將之與「中國廣東」、「中國浙江」等混同，視台灣真為中國的一部分。

對此，我很贊同。也了解在現行的憲法下，國名就是ROC，只是加註「台灣」二字，以別於1912年初創的民國。而制憲正名得有實力，起碼執政黨在國會須掌握3/2的席次，即75席上下。看來，未來的各次大選中，再持續努力，這理想應可達成。

不過，屆時尚須觀察世界局勢而定，尤其是美國的政策與態度，是否放心令其託管地台灣獨立建國？畢竟，只要中國共產黨存在一天，對台灣，對亞太地區，乃至全球都是潛在的威脅。君不見光這波武漢肺炎就危害世界。

正因如此，近年來，雖對「喜樂島」等台派社團、組織之正名制憲、獨立建國頗支持，但逢到大選，還是會將選票投給正執政的民進黨。目的不外乎是使其更壯大、更穩健，令其與世界，特別是美、日、印太、歐盟等更密切接軌，而非面對建國大業，僅淪為口號及遊行，卻忽視國內外情勢，無法變通。

（退休譯者）

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