自由開講》看看國民黨的黑歷史，怎能不支持修正兩岸關係條例？

◎剛普朗克

立法院內政委員會於4/22審查「兩岸人民關係條例修正草案」。行政院版修正草案增訂第5之3條，明定兩岸協商簽署政治協議，應經國會雙審議及人民公投，高門檻程序比照修憲標準；且在院版的草案中主權國家地位與自由民主憲政秩序不得做為協議項目，行政院的草案想要以此守護現有台灣民主憲政秩序。

對於保護自由民主制度的修法，國民黨則毫無意外的一如既往持反對立場，或許是為了護主心切，國民黨立委紛紛發表各種怪誕的荒謬言論。

國民黨立委林為洲批評此次修法為禁止兩岸政治協商、製造對立，國民黨立委孔文吉也說：「憑什麼要中國放棄武力統一呢？」、「習近平只是想『探討』一國兩制，不是『要求』要一國兩制」，吳志揚更是發表：「中華民國在內戰中沒有打輸，而是中國共產黨逃到中國大陸。」

國民黨立委孔文吉日前在立法院質詢，反質問陸委會主委陳明通「憑什麼北京要放棄武統呢」。對此，法律學者今日表示，國民黨上下瀰漫「砲口對內，與敵唱和」弔詭現象。（圖擷取自沃草）

國民黨立委們的胡言亂語絕對不是單純的老人癡呆，而是為了替兩岸和平協議鋪路，重新檢視國民黨委員們的言論，都是認為台灣只剩下簽訂政治協議才有可能維持和平，一但兩岸人民關係條例修正過了，國民黨們就無法在兩岸人民關係條例5-3條仍有效的前提簽定任何政治協議。

為了不想激怒中國，而剝奪我國公民的決定權，進而出賣我國的民主制度，筆者想問中國國民黨究竟要置台灣人的利益於不顧到什麼地步？

說穿了國民黨的對中政策就是九二共識，然而中國主席習近平在告台灣同胞40週年的談話，很明確將九二共識的內涵限縮為「一個中國，一國兩制」，面對中國單方面變更九二共識內涵，國民黨的政治人物竟沒有一個人在中國面前能夠大聲說出反對一國兩制。尤其是面對中國的文攻武嚇，包括中國軍機繞台、打壓台灣國民、禁止台灣參與國際，國民黨全部噤聲，甚至還有親藍媒體人士主張台灣沒有權力驅逐中共軍機這種違背事實謊謬不實在的言論。

由此可見，國民黨雖然總是扭扭捏捏、嘴巴不肯明說、口頭不敢承認，其實心底早就已經默認了一國兩制、和平統一的中國夢，但是直接承認會失去選票，所以只能「嘴巴不說，身體誠實」表面上不承認，只能用各種方式替中國護航，利用在台灣的政治影響力，汲汲營營的扮演里外應合的角色。

吳志揚更是發表:「中華民國在內戰中沒有打輸，而是中國共產黨逃到中國大陸。」。吳志揚對於國共內戰的看法，讓陳明通當場笑歪。（圖擷取自沃草）

我們可以設想一下，如果今天兩岸人民關係條例修法按照國民黨的意願維持現況，他們口中最在乎的「中華民國」的命運將會是如何？

若將來國民黨重返執政，或是佔國會多數，國民黨只需憑藉國會的多數優勢，不需要公投，便可以違背台灣人民的意願，直接與中國簽訂和平協議，在簽訂軍事互信機制，放棄所有武力直接棄械投降，到時中國的軍隊可以不費一兵一卒便登陸我國領土，讓中共模型玩家作品的「台北不設防」化為現實。

或許有人會回應，要簽訂和平協議沒有那麼容易，不該將政治協議的門檻訂這麼高，否則政府會沒有施政空間。

然而最沒有資格說這個話的就是曾強推過兩岸服務業貿易協議的國民黨。

2014年3月，國民黨企圖用30秒強行通過黑箱服貿，引發太陽花學運後，更派出大批軍警，將抗議民眾打到頭破血流，試圖以國家暴力強行通過背離民意的服貿協議。一個曾經失控暴走的政黨，究竟有什麼資格可以再讓人民相信他們不會故技重施、老毛病再犯？

畢竟民主國家的本質就是避免政府失控，因此需要經過民主程序來選出民意代表、由民意代表依法立法，而重大案件更需要經過人民直接表決來獲得正當性。

說真的，如果國民黨檢視自己過去威權時代侵害人權，在民主開放後還是動用國家暴力悖離民意的不良紀錄，就應該支持修法自我約束，不然就承認心中只剩中國共產黨的黨意，早就沒有台灣人的民意！這樣違反台灣人利益、危害台灣主權存在及自由民主之憲政秩序的政黨還是盡快解散算了！

（自由評論人）



《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/