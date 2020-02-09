自由開講》武漢肺炎讓台灣認清這些人的嘴臉！

◎海外讀者

最近的新聞讓我身在海外的人非常憤怒，每天看新聞都有很多不解？！

不解為什麼台灣幾十年來一直被中共惡整？不能進WHO，連名字都只能用中華台北？到底誰才是先建國的老大？

不解為什麼中共老是說台灣是中國的一部分？真的不能回去讀讀歷史嗎？這麼不能忍受地圖上少了台灣，連報疫情也捨不得把我們分割，怕我們不夠多，沒有跟他們共體時艱，索以包機免費分享病例給我們？

不解為什麼利用台商把大陸經濟與技術帶起來後，吃乾抹淨該收的稅一毛不少，然後在顧不了自己面子與同胞安危時便要把所謂兩岸一家的台胞們送回台灣，連陸配也塞上機，是想之後理所當然接收台商在陸的辛苦打拼出來的資產嗎？

不解那些都在大陸落地生根，賺錢享受，滿臉滿口厭惡台灣執政黨、一心想當中國人的台胞們為什麼這個時候不能跟他們的祖國同甘共苦而要趕回台灣避難呢？

不解為什麼這些台胞是在大陸住久被洗腦感化了？所以有幸第一批上包機回來的非但沒有感恩之心能有安全免費的隔離照顧，還要吵吃的便當不好？難道你們在那邊被封城有吃的比較好？

武漢肺炎讓台灣認清這些人的嘴臉！（資料照）

不解為什麼有人很想把病毒傳出去，充分發揮己病人病的精神，可能有染病疑慮還趴趴走？雖說不知者無罪，所以才要大家有公德心自己舉報與自行隔離，不然台灣淪為疫區，你們的子女、親朋好友可能都會受到生命威脅！拜託坐飛機坐船哪裡逃回來的都好好誠實申報，看看其他國家包機回去的人都沒有一個敢跟他們護照政府靠腰說伙食不好的？

不解中共這麼醜陋的面目都露出來了，為什麼台灣還是有那麼多被洗腦被中化的中國人？你們真的想要生活在沒有言論自由與高壓管理下嗎？還是只是為了賺人民幣沒辦法？拜託拜託你們好好想一想，台灣沒有現在的政府，你們還能這樣隨便謾罵嗎？

更不解那些藝人，能不能麻煩你們也捐捐口罩跟錢給台灣？不要老是為了賺錢改變口音改變字體，錢都捐大陸，真的那麼挺為什麼不能乾脆移民你們的祖國？應該是你們心裡也知道哪裡才是真正能住能養孩子的地方吧？！不想孩子變成混蛋雖然很重要，但是在那之前先不要變成笨蛋似乎更實際！

不解明明大家都一條心抗疫情，為什麼還有國民黨的人老是扯後腿搞分裂？你們應該跟武漢病毒學習，太毒的病毒容易讓宿主死亡的都沒辦法傳得遠，你們如果沒有台灣了，能變成什麼？中國共產黨之中國國民黨小分部？

看到台北九份為了心安在消毒公共區域時還有人說什麼這樣會讓民心惶惶，還叫那麼辛苦的阿中部長去休息不用哭，拜託你們真的是坐著講話腰不酸，你們才真是不要出來貓哭耗子，你們才真是讓民心惶惶的源頭！

拜此次武漢肺炎真是讓大家看清很多人的真實嘴臉，沒關係讓全台趁此好好消毒，把那些腦子有病，心裡有中毒的通通清乾淨！台灣加油！

（報社讀者）

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