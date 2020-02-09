自由開講》病毒猶可醫，心病則難治

館長陳之漢說：病毒可以改變一個人的國籍與態度。



賺人民幣時，台商說：我是中國人，我愛中國，中國是我祖國，中國 一切都好棒棒，有偉大建設，且買東西不必付現，用手機刷即可， 很方便，台灣怎麼都那麼落後？



如今中國有武漢肺炎時，他們就改變態度說：我是台灣人，我家在台 灣，為何不趕快派專機接我回去？為何台灣政府沒有同胞愛？回來後 怎麼要把我關14天且便當又那麼難吃？



之前國民黨人與藝人范瑋琪們批判小英政府，為何沒有人性與同胞愛 ，禁止台灣口罩輸入中國，救自己同胞 ？

之後他們卻又說，為何台灣到處都買不到口罩？ 為何不開放進口？ 是否在自打嘴巴？

圖為前總統馬英九日前針對政府口罩禁出口再表達意見，馬英九批全世界都在援助，若再不做，以後回頭來看會發現「政府實在沒有人性」。（youtube影片截圖）



有人形容台商的處境說，颱風來時叫你們不要去爬山，你們卻不聽， 執意要去，結果被困在暴風雨中，卻要政府趕快派直升機去救援，不 顧救援隊員的安全，這樣對嗎？



有人形容國民黨人與藝人說，既然自己飯都不夠吃，為何還要出口米 給他人？如同當年國府劫收台灣時，不顧台灣人是否吃得飽， 將大批糧食輸往中國給自己軍隊對抗中共，有些高官卻中飽私囊， 捐款一走了之。



更早之前，從阿輝到阿扁，一直警告台商到中國投資要謹慎小心，許 多人就是固執不聽，只因貪圖人家工資便宜與總總投資優惠，結果為 何？被坑的還不是一堆？有幾家公司賺錢？如今連許多歐美廠商都慘兮兮，何況台商？



一個自稱很重視孔子教育的文明國家，居然縱容許多民眾亂捕，亂殺 ，亂食野生動物而不處罰，不是很奇怪嗎？孔子教育民眾要「仁民愛 物，與人為善」，然而中國從上到下有做到嗎？



這些台商與國民黨人，怎麼都一模一樣？那些缺乏國家認同，"有奶 便是娘"的藝人們又如何？還敢再去嗎？



總之，病毒猶可醫，心病則難治。



（大學教授）

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