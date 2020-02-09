自由開講》病毒猶可醫，心病則難治

館長陳之漢說：病毒可以改變一個人的國籍與態度。
賺人民幣時，台商說：我是中國人，我愛中國，中國是我祖國，中國
如今中國有武漢肺炎時，他們就改變態度說：我是台灣人，我家在台
之前國民黨人與藝人范瑋琪們批判小英政府，為何沒有人性與同胞愛
之後他們卻又說，為何台灣到處都買不到口罩？ 為何不開放進口？ 是否在自打嘴巴？
圖為前總統馬英九日前針對政府口罩禁出口再表達意見，馬英九批全世界都在援助，若再不做，以後回頭來看會發現「政府實在沒有人性」。（youtube影片截圖）
有人形容台商的處境說，颱風來時叫你們不要去爬山，你們卻不聽，
有人形容國民黨人與藝人說，既然自己飯都不夠吃，為何還要出口米
更早之前，從阿輝到阿扁，一直警告台商到中國投資要謹慎小心，許
一個自稱很重視孔子教育的文明國家，居然縱容許多民眾亂捕，亂殺
這些台商與國民黨人，怎麼都一模一樣？那些缺乏國家認同，"有奶
總之，病毒猶可醫，心病則難治。
（大學教授）
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