自由開講》請賴士葆不要指鹿為馬

◎陳啟濃

國民黨籍立委賴士葆因感嘆中國醫師李文亮之死，引發中國人民對政府打壓言論自由的群起撻伐，認為能否喚起民進黨政府的良心。

賴士葆的這一番話，如果不是他對中共不了解，就是他在沒有民主精神的「中國黨」待太久了，從來不知台灣民主得來不易的可貴。

賴士葆的這一番話，如果不是他對中共不了解，就是他在沒有民主精神的「中國黨」待太久了，從來不知台灣民主得來不易的可貴。（資料照）

現今的台灣如果沒有言論自由，全世界應該沒有一個國家有言論自由了。賴士葆竟然拿中國和台灣比較，居心叵測，亂比一通，著實只是在作賤台灣看扁台灣。

李文亮是因要說出真相，拯救同胞，就要冒著生命危險，而且染病後沒有得到很好的醫治，病危時也得不到急救。這是因為中國人很不幸，生活在中共專制極權統治下的國家。中共在乎的只是政權如何穩固，言論自由與人民的生命，他們根本不屑一顧，是可以踩在腳下不堪一擊的。官員只要對上面的交代就好，不必向人民負責。

台灣和中國的民主來比較，簡直天堂和地獄的差別。賴士葆卻認為「目前我們的社會只允許一種聲音，檢調監控社群，批評政府的言論有人檢舉就被約談，多少民眾生活在驚悚之中。」這是好誇張好嚴酷的指控。

近日台灣基進更在臉書上反批說：「看來，817萬選票，還是無法喚起中國國民黨高層的一點良知」。（台灣基進臉書截圖）

然而賴士葆應該知道當吳敦義批評陳菊「肥滋滋」，國民黨拿蔡英文的單身大做文章，國家機器有被利用嗎？人民連國家總統都可以任意批評，這樣開明包容的國家，怎可以拿來比擬「維尼」老是消失的黑暗造假暴力統治的專制國家。

言論自由本來就不是無限上綱，當任意發表危害國家安全社會秩序的言論，甚至自甘淪為中共統戰的工具，充當黑幫政權的打手，這樣的「言論自由」本來就需要被關心，並予以遏止，以維護所有台灣人的安定生活。還請賴士葆，不要指鹿為馬。

（水里國中校長）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法