哲人醫師說飲食》惜福的美德

洪建德

續上篇

Mottainai 漢字寫「勿体無い」，本是從佛教的想法，演化為日本國教神道的教誨，意思是：當人們在豐裕幸福時，仍要存感恩的心。因為人間無常，美麗時光稍縱即逝，不要讓事情失去應該有的樣子。所以要再生資源、節約資源，要愛惜環境，以便生生不息。似乎有道家教訓成為日本語文文化表達的影子。

當然在富裕時代出生長大的日本這一代，的確多人忘記這種美德，主要是工業化而趨富裕，農業產品相對變得便宜，在國際貿易下，即使農業自給率越來越低，人們不再會有饑荒之恐。

古人有「勿体無い」的心，多面環海，或高居窮山之上，沒有物流，更沒有貿易，古人調理時，自然而然就要更有效率使用資源，簡單以減少浪費。所以日本料理多數從鄉土料理的「勿体無い」原型發展，才會保持樸素與自然。

不似法國菜，巴黎是路易十四以來，帝國的中心，宮廷料理傲視全球。 集合帝國之下的美食材料，法國料理自然與庶民料理分離，皇太子時路易十六，迎娶了神聖羅馬帝國皇帝，哈布士堡法蘭茲一世第15女。

帝國的地理中心在聖母院。（圖：作者提供）

維也納藝術史博物館展示的路易十六。（圖：作者提供）

兩人注重生活，法國料理登峰造極，因而誕生現代最高的廚藝。另一方面也因為皇家的奢華與庶民的艱苦，反差太強，最後終於走上革命，而斷頭台絕路。

沙西米的紅白配

江戸料理首重鮮度，喜歡使用在地（江戶前）材料調理，自成一格發展。元祿時代「大江戸八百八町」成形，聚集了數百萬人口，已是列島的政治、財政、經濟、宗教的中心。

千種壽司。（圖：作者提供）

從明治神宮的戰地，設計的宏偉，以及地點的優勢，加上每年最高參拜數，就可以知道明治繼承幕府在東京的政治勢力多強大了。（圖：作者提供）

阿美橫是江戶以來南北貨的集散地。（圖：作者提供）

經過一百年德川家當政，以及戰國後二世紀的休生養息，飲食文化在承平時期，顯著發達，開始在近海捕獲黑鮪魚，並以口順發展真鯛的恭祝語，沙西米形式上真鯛的白身魚，必須有黑鮪的赤身，形成一紅一白的制式。

東京吉兆在帝國大飯店的分店，呈現嘉鱲魚，與黑鮪魚，一紅一白的古典。（圖：作者提供）

民族料理的成形

武家社會為中心的江戶，本膳料理也以八寸或口取開始；江戶末年，文正時期，社會更進一步，入繁華開花的時代，富裕階層的高級料亭，或高級壽司店，以清酒為中心。

清酒佐飛騨高地和牛晚餐。（圖：作者提供）

東京銀座KAN和食居酒屋，不只以清酒為中心，而且以酒來引導消費。（圖：作者提供）

加上東北來的生猛海鮮，有自信地融合了上方（京都大阪）來的本膳與懷石雙主流，「會席料理」在江戶隆重登場，極盡享受上方千年廚藝，在親潮漁場生猛海鮮配高級清酒誕生之美味。

庶民則挺各式小吃，尤其單身赴任的武士、隨從眾多，個人份的小吃需求量很大，造就攤販發達。以蕎麥攤、烏龍麵攤、御田攤、壽司攤、丼物攤、天麩羅攤、燒鳥攤等個人一份，迅速上菜的B級小吃蓬勃發達開來。

關東的口味成了主流

由於江戶前的內灣多海鮮，淺灘多軟體動物，例如透抽與章魚，以及各種貝類，例如赤貝、牡蠣、青柳貝、海瓜子、蛤蠣與高價的鮑魚與蠑螺、蝦蛄、梭蟹、穴子鰻，都需要更濃郁的醬油來抑制生猛海鮮的腥味，京都的薄口醬油，顯得微弱與不足，所以發明了濃口醬油。

銀座KAN的沙西米，真鯛、平目，金目鯛，與躲在後頭的黑鮪，前面的沾醬，都是濃口醬油調製而成的。（圖：作者提供）

江戸近郊的千葉縣等地，成了濃口醬油產地，直到今天仍然承傳這這種滋味，令饕客永遠指定，因為江戶前壽司，煮汁的味道就靠它，也是深川丼，與佃煮小魚的基本調味料。

鰹節和昆布的第一番「出汁」做成清湯「吸物」，滴上濃口醬油的第二番「出汁」，可以加在任何料理上，形成會席料理口味的主幹。

最後一次的出汁與渣，加上濃口醬油與糖，可做成佃煮的滷汁，因為鹽分高，滲透壓重，使得佃煮可以打包帶回家吃。

我以醫學家臆測，當時的職人的智慧，可能就發現海產經過佃煮，可置於常溫空氣中許久。到過日本的國人都覺得佃煮鹹度破表，食鹽與糖的濃度驚人，這是江戶前壽司、佃煮小魚等江戶特產名物，在細菌學發達前，還能維持很低腸胃炎感染率的原因。

新橋第三晴美的tsuke，就是把黑鮪魚放在醬油數分鐘至數十分鐘，是當時的保鮮方法。（圖：作者提供）

各種炊飯也發展出來了，各地土雞也登場了。各種海藻類在19世紀初嶄露頭角，上了食桌。

地雞串燒。（圖：作者提供）

羊栖菜。（圖：作者提供）

参勤交代是德川家掌握諸侯的方法，藉著人群來回於中央與地方之間，鄉土料理與江戶新飲食有了交流，把鄉土料理的簡約天真配方輸送到中央，「調理無為自然主義」的料理創新，源源不絕。

德川幕府地參勤交代，造成人力接龍，耗費資源龐大。（圖：作者提供）

京都繼續維持她傳統的「上方」地位，大阪堺的刀具，神戶灘的清酒，江戶前的海鮮，東北近海的鮪魚，都成了江戶宴客時會席料理的最愛，日本料裡的國族性已經成型。（待續）

穴子燒曾經是江戶最受歡迎的海產一品。（圖：作者提供）

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