哲人醫師說飲食》調理無為 自然主義（三）：鎌倉時代 禪宗拉回自然樸實

洪建德

續上篇

榮西的茶禪改革

臨濟宗祖師榮西和尚，自幼聰穎過人，14歲在比叡山延曆寺出家，精修天台宗與密宗，成了天台密宗「葉上流」始祖。1168年得執政的平氏庇護與期待，渡宋學禪，南宋當時版圖不大，但禪風鼎盛，文化遠播四海，深深打進渡宋半年的榮西。

進入鎌倉時代，榮西於1187年再度入宋，師事天臺山萬年寺虛庵懷敞，1191年得到臨濟宗黄龍派嗣法的印可。 榮西也自南宋帶回了茶株，復興了東瀛已經衰敗的隋唐式茶磚飲茶文化。我以現代醫者看來，基於藥理學修養基礎，與德國自然醫學長期接觸，體會茶就是含有咖啡因的藥草（德語Arznei），剛開始只有在僧侶與王公貴族可以享用，當作提神，以及保養萬病的仙丹。

在會席料理，人們大口喝酒，我當酒如同佐餐的醬油、醋等調味料，酌量飲用，餐間再配一點茶水稀釋胃袋裡濃度；我樂在研究與參與茶道的文化面，有若神遊南宋時空，但是平時養生，則儘量樸素、無為自然，保持心湖的寧靜平和，不喝紅茶、綠茶，更不用說咖啡、可樂、酒類來提神或作樂，與榮西看法稍有不同。

神樂坂石川的最後一道是甜點，同時上一杯綠茶，客人就知要結帳了。（圖：作者提供）

不過榮西的著作《喫茶養生記》序一開始，就說：

「茶者，養生之仙藥也，延齡之妙術也。山谷之其地，神靈也。人倫採之，其人長命也。天竺唐土同貴重之，我朝日本。。。」。

喫茶養生記序。（圖：作者提供）

茶的再度引入，茶道的再認識，造成日本料理大革命的伏筆，欲知詳情，敬請期待。

榮西引進宋代茶飲，對於佛教，榮西著作頗豐，如《興禪復國論》，就針對統治者提出，以佛教禪宗興國的建言；《出家大綱》則特別強調出家人生活上要遵守的戒律，《日本佛法中興願文》，是最澄國師在比叡山，高舉改革大旗，匡正當時僧侶爭權亂紀的惡習。

榮西400年後，第二次宗教改革的呼籲，榮西道德高尚，儼然以最澄轉世自詡，改革佛教界積弊。更由於他密顯兼修，戒禪並重，中文厚實，文章與道德都天下第一。

所以在關東迅速興起，得鎌倉幕府2代將軍源賴家外護，又在京都建仁寺開啟了臨濟宗建仁寺；突破當時京都密宗與天台宗頑抗，引領禪宗首度踏入京都，至今仍然屹立祇園。

2012年春節的建仁寺。（圖：作者提供）

京都建仁寺。（圖：作者提供）

榮西帶來的佛教從回中國佛教對僧侶戒律的要求，以及以禪宗來全是佛教，洗刷更多的虛華，而返璞歸真，也反映在飲茶與餐飲上來，至今中日兩國對於容西所做的佛教與飲茶文化交流作碑紀念。

京都建仁寺對開山榮西禪師的紀年碑。（圖：作者提供）

道元素食的再生

也因為榮西，禪宗戒律透過茶道，拉回了世俗飲食生活，回歸自然。榮西弟子徒弟眾多，其中較值得一提的，孫弟子道元在貞應2年（1223年）也成渡宋僧。道元學來的不只是禪宗，另外支系曹洞宗，立門戶於臨濟宗之外，也帶回來宋代素食，復興了衰敗了的日本素食文化。

道元成為「精進料理」的元祖，除了傳統的五味「甘、鹹、酸、辛、苦」，道元主張再加一味蔬菜的淡味。

京都都大旅店，鐵板燒最後的食事，廚師拿出京漬物，九宮格給客人選擇，保留當時素食的精神。（圖：作者提供）

這是一種茶料理，摒棄當時東瀛吃飯時，使用匙的習慣，而以左手拿飯碗，以右手持箸夾食，再度與中土同步。 藉著榮西教化，禪宗與茶道的精神結合而數百年演進飲食，從禪僧修行之際的輕食之後，再經過道元對精進料理的著力與推廣，精進料理的調理技術，支撐了下面要敘述的茶懷石崛起。

現在回想當年禪宗與喫茶風氣能夠流行成潮，這都拜食品加工技術進步之賜，因為好吃，所以成就精進料理，以及日後被茶懷石所吸收。 當年各式豆腐，豆皮，豆漿，雁如等大豆製做技術進步，好吃新產品陸續量產，進入庶民日常食材，與蔬菜料理的技法大突破，使得素食獨自成一料理流派，深化庶民習慣與概念，素食好吃才能成功。

直到今天，還保留在京都會席料理與庶民膳食當中，道元禪師的渡宋習曹洞宗與素食，我們今天品嚐日本料理，都要飲水思源，感念精進料理元祖的渡宋與堅持。（待續）

京都嵐山的午餐，叫葷食，來素食。（圖：作者提供）

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