沈榮欽國際視野》【尹錫悅兩三事】

據說本次戒嚴由國防部某些人提出，尹錫悅的親信圈過於狹隘，未與國內各方勢力商量，便冒進導致失敗，可見他在政壇的孤立。民主黨和其他反對黨共有 192 個席次，只要再拉到 8 席，就可以彈劾總統，屆時就算尹錫悅不會因為街頭抗議的民眾而辭職，還是將面臨下台的命運。

◎沈榮欽

◆尹錫悅出身書香世家，父母都是教授出身，尹錫悅則是在首爾大學取得法律學士和碩士，曾在律師考試連續落榜 9 年，最後終於通過考試，當上檢察官。在大邱、首爾、水原等地擔任檢察官26年，最後當到檢察總長。

尹錫悅出身書香世家。（取自貼文）

◆尹錫悅暴得大名是因為他參與過多次全國矚目的司法案件，包括早期參與過起訴前總統盧武鉉親信安熙正，現代汽車會長鄭夢九和前總統李明博哥哥李相得等人的案件。之後還拘留前總統朴槿惠與其閨蜜崔順實，並且成功起訴三星集團副會長李在鎔。後來又起訴了前國防部長金寬鎮和前總統李明博，被視為正義化身，加上能言善道，從政之路十分順遂。

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◆ 尹錫悅十分反感女權運動，曾經抨擊性別平等部將男性視為「潛在的性罪犯」，從而與反女權主義者結盟，但也因此得罪了女性主義者。

◆ 2022 年 3 月 10 日，尹錫悅以挑戰者之姿贏得總統大選，但是領先票數僅有 0.73%。而且他的國民力量黨在 300 席國會中，僅有 114 席，屬於朝小野大。

◆ 更糟的是，在今年 4 月 10 日被視為對尹錫悅執政兩年的檢驗中，選民不予支持，國民力量黨在國會的席次從 114 席下降至 108 席，而最大反對黨民主黨在國會中繼續保有超過半數的 175 個席次。

尹錫悅妻子第一夫人金建希收受 Dior 包包以及涉嫌操縱股市等醜聞。（歐新社檔案照）

◆ 除了妻子第一夫人金建希收受 Dior 包包以及涉嫌操縱股市、海軍陸戰隊員溺水事件外，尹錫悅經常抱怨自己下滑的支持率，是因為施政受到國會阻撓。尹政府的教育、勞工和退休金改革的關鍵部分受到國會反對，而尹錫悅自已也報復性地否決了反對黨控制的國會通過的多項法案。青瓦台和國會之間一直處於緊張關係。

◆國會中民主黨和其他反對黨共有 192 個席次，距離否決權的三分之二多數席位僅差一點點，一不小心，尹錫悅可能將再也無法運用總統權力否決國會法案。而反對黨正在國會集結的內閣彈劾行動，更讓尹錫悅芒刺在背。

◆ 和內政不同的是，根據韓國憲法，總統雖然在內政需要獲得國會支持，但是在外交上有更多獨立權限，不需要國會同意，這讓尹錫悅得以在外交上大展拳腳。

◆尹錫悅在外交上不僅親美，而且改善與日本關係，並且與歐洲友好，積極投入西方民主陣營，日前還成為第一個與北大西洋公約組織簽署相互承認軍事適航認證協議的亞洲國家。

◆ 尹錫悅雖然厭惡獨裁的中俄，但還是希望借助中國的政經影響力。尹錫悅在秘魯利馬舉行的 APEC 高峰會上對習近平表示，兩國應該合作促進和平，以應對北韓和俄羅斯的軍事合作。

◆除了經濟因素之外，尹錫悅還必須讓金三胖不搗蛋，以免讓反對黨和民眾批評他的親美友日政策對北韓失敗，因此還需要中國合作，即使金三胖也不喜歡習近平，但是中國與北韓畢竟關係緊密。

◆ 國會雖然對尹錫悅在外交路線時有不同意見，但是韓國一般民眾支持親美。主要反對黨民主黨對尹錫悅支持烏克蘭與台灣都表示反對，認為韓國應該獨善其身，別介入俄烏戰爭與台海衝突。

韓國首爾國民議會外舉行示威活動，抗議者舉著標語牌，呼籲逮捕並罷免韓國總統尹錫悅。（歐新社）

◆據說本次戒嚴由國防部某些人提出，尹錫悅的親信圈過於狹隘，未與國內各方勢力商量，便冒進導致失敗，可見他在政壇的孤立。民主黨和其他反對黨共有 192 個席次，只要再拉到 8 席，就可以彈劾總統，屆時就算尹錫悅不會因為街頭抗議的民眾而辭職，還是將面臨下台的命運。就算最後僥倖躲過一劫，成為跛腳總統的他，無論在國內或是國際上，都沒有什麼影響力了。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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