哲人醫師說飲食》調理無為 自然主義（三）：奈良時代和族料理誕生了

洪建德

續上篇

遷都奈良，稱奈良時代（710年—794年），繼續深耕交流，不只唐詩、唐畫，唐果子、唐代釀酒（圖11G，但是後來改變菌種，並且過濾成現代清酒、織品服裝，更大宗的是唐代料理技術，如豆腐、凍豆腐（圖3B，據說是空海上人自長安帶回來的食品）、豆皮、壽司等發酵海產，有一部詳論發酵海產到現代壽司，也有成品平行輸入，加上法律、制度、佛事等軟文化馴染，使得節氣行事的飲食，更加精緻與繽紛。

奈良東大寺，代表佛教國家，僧侶治國。（圖：作者提供）

這時以奈良為中心成形了日本民族，朝廷體制律法更嚴密，中國渡來人以僧侶，讀書人陸續歸化後，也認同了日本，貢獻了所學，日本貴族開始過著隋唐式生活，已經脫離彌生人，回不去了。

經過8個世紀的醞釀，專業料理人也出現了，廚師以唐式器具與方法，調理當地的食材，並創造自己的體系。專業化後，有別於模仿，本土化後的創新，自信服務朝廷貴族與皇家，日本料理於焉誕生，綿延至今。

年京都菊水旅館晚餐的真鯛潮汁。（圖：作者提供）

平安時代

話說桓武天皇母士百濟渡來人，地位卑微，作夢都不可能當皇太子，在藤原百川的謀略下，戲劇性廢后、廢皇太子，又悲劇性猝死，奪權成功，但是他戶親王化為怨靈，困繞桓武天皇終身，即使空海以唐密念咒，只能消一時症狀，天皇生不如死，整夜失眠，是桓武要搬家的真正原因。

781年4月30日，父皇光仁天皇讓位，翌日立同母弟，光仁天皇也讓本來11歲就出家，曾經在東大寺羂索院，與大安寺東院，這都是南都最大七佛寺，人稱親王禪師・早良親王為皇太子。

783年5月23日，藤原百川兄・藤原良繼之女・藤原乙牟漏為皇后，其子安殿親王（後來的平城天皇），與神野親王（後來嵯峨天皇）儲備。再來百川之女藤原旅子為夫人，其子為大伴親王（後來的淳和天皇）。

現在研究其原因，本來桓武天皇意思是早良親王是同父同母親弟弟，又沒結婚，無子嗣，在自己萬一早逝情況下，先讓弟弟即位，再傳給預計當弟弟皇太子的兒子。

785年，桓武天皇的親信「造長岡宮使」・藤原種繼被箭暗殺事件調查下，定罪十數人斬首與流放，而早良親王不確定有無涉案，但是在暗殺事件被判刑數位，都在自己皇太子的家政機關春宮坊任職，所以雖然無證據參與，但是被連坐，而廢皇太子爵位，命令在乙訓寺幽閉，親王絶食抗議，在配流中居然猝死。

早良親王與南都奈良和尚關係良好，受南都諸位同儕之託，來反對遷都，所以與藤原種繼本來就不和睦，偏偏藤原種繼選山背長岡京又是自己母親娘家秦氏，長岡京又位於東漢渡來人秦氏社區葛野郡內，讓反對者更加有理由反對，「圖利渡來人秦氏家族任職營造總監」，於是雙方樑子越結越深。

但是藤原氏有理由說，長岡京在桂川與宇治川交匯處，水路交通方便。784年長岡京營造完成，當時遷都，都是把舊都的建築拆解，搬移到新都城，但是這次沒有拆平城京宮殿，反而把難波宮宮殿移築到長岡京，所以藤原氏一族重用，不只在宮殿移築上，桓武天皇同時廢止了大阪難波宮，與平城・長岡遷都綁一起。

785年，親王歿後，諸疫病大流行，皇太子安殿親王發病，桓武天皇妃藤原旅子・藤原乙牟漏・坂上又子連續病死，桓武天皇與早良親王的生母高野新笠接著病死，百姓屍首遍野。接著洪水相繼發生，全國都說早良親王冤魂作祟，朝廷舉行數次鎮魂儀式，不見效果，謠言滿天飛，說天皇徳不配位，就是學中國的天子條件說，真是反對勢力很龐大，都是讀書人，恨可怕。

792年6月10日，原因繼續不明，天皇急了，就找陰陽師占卜，說是早良親王怨靈再到所致，於是再做一次法事。但是大水兩次，把長岡京建設都淹沒了，百姓死傷慘重，治水者提出在遷都計畫，開始調查，地點一樣在山背國，隔年2月在上下賀茂大神再遷都奉告，真的十年境遷都，成行的是把平城京，拆解打包不避拆封，直接搬到平安京。

800年，桓武天皇不得不追稱早良親王為「崇道天皇」，並聘請陰陽師與僧侶做法事，親自對皇弟謝罪，並雇用官吏為其墓守。但是桓武天皇還是害怕怨靈，把親王遺骸移葬大和國，並且設立嶋田神社祭祀，數公里處，還有御靈神社，把親王當祭神。

桓武即位後一路從平城京、長岡京、搬到山背的「平安京」，可見起造者對於平安的渴望，後世稱為京都，就是當年桓武的平安京，其餘數十個舊都都不能稱「京都」，甚至古都，現代日本人只想到京都，其它古都都只能稱為古都跡。

這時代就是平安時代得登場，一個比較平安、沒有大戰亂的時代。但是由於桓武天皇以臣籍降下，官僚身份任職日本的國子監，但是藉著權貴家政變成功，婚姻與即位後的皇儲排序，還是騷動事件不斷...接著他戶親王與其母后的怨靈，離開了南都，但是平安京又有事件，製造出另一威力更強大的怨靈...。

平安遠遠地在天皇以外，但是桓武天皇也活到70虛歲駕崩，皇太子安殿親王大病不死，即位為平城天皇。 關於天皇的朝鮮血統 781年4月，桓武天皇封母親成為皇太夫人，790年2月，續發「百濟王氏是朕外戚」詔書。2001年12月18日（平成13年），在天皇誕辰之前的年度新聞會上說：我認為桓武天皇的母親是百濟武寧王的後裔，並且招來韓國五經博士，而皇子聖明王向日本介紹了佛教。

在韓國，有許多報導就偏離了『日本皇室韓國血統」，「百濟帝國論」和「揭示日本天皇的秘密事實」。倒是金大中總統在新聞發布會上，表示歡迎。此外，在平成京1300週年慶典期間，明仁天皇再說過類似與百濟有關的發言。

在台灣許多人也喜歡看了幾篇本地報導，又偏離了主題，說了一堆，其實日本二戰後，已經不是軍國主義，更不是帝國了，書店上有上千本，有關皇室渡來人說法，看不完，我將來有空，會寫在我的著作內，也就是人種界線不是現在這樣，而是3千年來，是異常活躍地交流著，有時因為戰亂乘桴逃難，或跨海侵略，或商貿往來，或文化交流，或...

在現代人看來，一點都不重要。（待續）

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