哲人醫師說飲食》調理無為 自然主義：飛鳥／白鳳時代

洪建德

續上篇

飛鳥／白鳳都是史學家後世編纂出來的時期，不是一個朝代名，更沒有明顯的興替日期，飛鳥代表一個像飛上天的鳥，日本國的建制與其發音相同的漢字「明日香」，在奈良縣地名含複數宮殿，持續挖掘中，將來可能成為觀光勝地，代表一個時代的遺跡。

日本遺跡完全事典。（圖：作者提供）

這個時代起源何時，日本學者也莫衷一是。再說日本書紀，古書紀都不是那麼信使可靠，尤其天皇年代是戲，假如深入網路仔細閱讀，幾乎沒有讀書人相信，所以我只能就信史所記來寫，但是實際歷史與日本書紀會差很遠。 例如當時大王時代，各自為政，所以並非天皇，大王稱為天皇，也非當時的事實，當時複數大王，例如蘇我氏、物部氏都有人說是大王，大王之間禪讓、或推舉，成為最大大王。

思考古代天皇制。（圖：作者提供）

話說29代欽明天皇，因為新羅崛起，威脅了友邦百濟，所以多次渡海用兵皆敗北，失去在朝鮮半島南端的任那日本府。二戰後，基於民族主義，韓國反對這種說法，但是看南北朝歷史，當時倭王武，被授與統領新羅、任那、加羅等諸國軍事的官爵，日本府作為軍事機關有事實存在。

次子敏達繼承第30代天皇，雖然繼續對新羅用兵，百濟已經傳來佛教，豪族大王個擁立宗教，但是敏達信仰又回到神道，在位才四年就駕崩了。接任的31代用明天皇，是欽明的四皇子，是蘇我氏外孫，再改回崇佛派，但是在位不及兩年，就病歿於天花。

關於中國與島嶼兩方記載不同，《隋書》卷81 列傳第46，倭王有名有姓，還有號：姓阿每。字多利思北孤，號阿輩雞彌，姓「天」，字用現代台灣人說「全拿」，或傳統「囊括」之意，就是朕即國家，號「天君」，都有深入古文，古大陸自三代天子，以及秦帝國以來，皇帝完全統治的另一帝國版本。

《新唐書》列傳第一百四十五〈東夷〉：

日本，古倭奴也。去京師萬四千里，直新羅東南，在海中，島而居，東西五月行，南北三月行。國無城郛，聯木為柵落，以草茨屋。左右小島五十餘，皆自名國，而臣附之。置本率一人，檢察諸部。其俗多女少男，有文字，尚浮屠法。其官十有二等。其王姓阿每氏，自言初主號天御中主，至彥瀲，凡三十二世，皆以「尊」為號，居築紫城。彥瀲子神武立，更以「天皇」為號，徙治大和州。次曰綏靖，次安寧，次懿德，次孝昭，次天安，次孝靈，次孝元，次開化，次崇神，次垂仁，次景行，次成務，次仲哀。仲哀死，以開化曾孫女神功為王。次應神，次仁德，次履中，次反正，次允恭，次安康，次雄略，次清寧，次顯宗，次仁賢，次武烈，次繼體，次安閑，次宣化，次欽明。欽明之十一年，直梁承聖元年。次海達。次用明，亦曰目多利思比孤，直隋開皇末，始與中國通。次崇峻。崇峻死，欽明之孫女雄古立。次舒明，次皇極。其俗椎髻，無冠帶，跣以行，幅巾蔽後，貴者冒錦；婦人衣純色裙，長腰襦，結發於後。至煬帝，賜其民錦線冠，飾以金玉，文布為衣，左右佩銀長八寸，以多少明貴賤。

〈東夷傳〉，日本傳「用明，亦曰目多利思比孤 直隋開皇末，始與中國通」，多利思比孤是「用明天皇」。但是日本天皇系譜，即位於585年10月3日，駕崩於587年5月21日，與中國史書《遣隋使》不符，相差大約13-15年。

接任的32代崇峻天皇，是欽明的十二皇子，也是蘇我氏外孫，大臣蘇我馬子是其舅，推薦即位，另一方面，物部守屋則擁立同母兄穴穂部皇子，被蘇我馬子殲滅，蘇我馬子進而滅了物部守屋家族，神道的石頭被清理乾淨了，看來欽明天皇引佛以來的政爭似乎平息了。

蘇我馬子造了法興寺，但是崇峻天皇覺得被剝奪感越來越重，馬子終於使人暗殺崇峻天皇，這是正史唯一以臣下刺殺天皇的例子。

推古天皇雖然生母也是蘇我堅鹽媛，因具有父系第29代天皇欽明天皇血脈，被擁立為第33代天皇，592年12月8日，至628年3月7日。與敏達天皇為同父異母兄妹，但是依照皇族舊規，576年成為敏達天皇皇后。592年崇峻天皇遭蘇我馬子殺害後，從而成為日本第一位女性天皇，593年，推古立聖德太子攝政，聖德太子是用明天皇之子，又具蘇我氏血統，才能讓他發揮才能，603年制定冠位十二階，604年・十七條憲法，直到推古天皇15年（607年），才派遣小野妹子遣隋，以國家對國家對等。

當然歷史的動向是有潛伏期，就是得SARS，通常要7-10天才發燒發病，有許多歷史學者，以百濟王贈送佛像、佛教給大和朝廷，有具體文字紀錄，538年開始起算飛鳥時代。假如飛鳥時代起算字592年，推古天皇即位日，593年聖德太子攝政推行聖德太子改革，發生大化改新，天皇中央集權的體制成形，昔日豪族獨立稱雄地方的局面驟然結束，具有較戲劇性的說法。（待續）

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