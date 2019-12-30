哲人醫師說飲食》調理無為 自然主義（三）：自然主義的緣起與演進

洪建德

續上篇

上古時代簡約的繩紋人

本來東瀛列島原住民－繩文人為了增添蛋白質的來源，馴養狗，以獵捕梅花鹿和野豬，直到今天，野豬在各鄉鎮公所成立專責機構，因為繁殖太多太快，影響農民作物，與安全，開訪視度狩獵，並且販售獸肉至都會區；同時發明了弓箭，增加了獵物捕獲量；海濱居民則織網捕魚，海陸獵物都以水煮熟而食，至今吉利鍋煮魚類，相撲鍋，或水煮河豚鍋，水煮安康魚鍋，都是冬季主力料理，而且商家競爭激烈。

京都八寸割烹的強肴，野豬肉壽喜燒。（圖：作者提供）

神樂坂石川以蛤蠣水煮呈現和食的原味。（圖：作者提供）

東京山田屋與古代繩紋人的煮河豚魚，有何不同？多一點調味料爾爾。（圖：作者提供）

兩國站前平價的海鮮相撲鍋。（圖：作者提供）

安康魚及蠣鍋，就是純水煮魚，是關東與東北地方，冬季的補品與美食，競爭激烈可見。（圖：網路）

京都錦市場販售的孟宗筍。（圖：作者提供）

人們也採集樹上果實、核桃、根莖、菇菌、根莖與球根，今天在大阪與東京都地下街食品超市仍然可見，京都錦市場菜市場販售著京都在地孟宗竹林的筍以及栗子，以及各式京野菜京都錦市場的總菜店，仍可以一窺獲得的食物，究竟如何消極地、簡單地調理食材，是繩紋人以來，數萬年一貫的傳統。

大阪阿倍野harukas地下超商的蜜番薯。（圖：作者提供）

銀座松屋地下食品街賣的舞茸。（圖：作者提供）

京都錦市場販售的京野菜，聖護院大根。（圖：作者提供）

京都錦市場總菜店。（圖：作者提供）

九州湯布院的盛夏。（圖：作者提供）

因為地處四季分明的溫帶列島，山多地狹海又深，繩紋人從大自然習得簡約樸素的美德，並愛惜環境資源，吃雜糧，以囤積饑饉時的糧食。隨著四季收集多樣來源的素材，很節約有效率運用，與同屬海洋住民的台灣原住民，或紐西蘭原住民毛利人類同。

岩手縣遠野的良田已經千餘年了，比蝦夷人當年種植芋頭養活更多人。（圖：作者提供）

四國愛媛縣運輸船。（圖：作者提供）

岩手縣遠野的麵疙瘩，水團是東北常見的主食。（圖：作者提供）

紐西蘭南島毛利人的主要食物之一，綠唇淡菜。（圖：作者提供）

彌生時代 米食曙光

最近的實證科學顯示，3100 年前商國末，周國崛起於西疆，暗地裏聯盟合眾，起而革命，天下大亂時，先民自長江流域，乘稃於海，論語公冶長篇，子曰：「道不行，乘桴浮于海。禮家是周武王革命之後，繼續維護天子封建制度的方法，周公整理商國的禮樂，加以更加封建的論述。

所以孔子是禮家出身，任務就是不再重蹈商覆轍，以禮樂讓人民對周代王室絕對效忠，來維持周武王建國以來的封建體系。

孔子生活跨越承平至春秋，非常清楚禮樂不行，國家與社會倫理秩序會再一次大亂，所以孔子再三教育學生，要維護周公以來的「道」，他說的「道」，不是道家老子說的自然界的真理，而是一種周公以來的社會典章制度，與倫理秩序。

孔子體驗到禮家制度不行，則就如同商末，周武伐帝辛，天下交征戰，人民倒懸，生活塗炭一世紀，這種慘狀，我唸論語，我感覺到孔子極度擔憂商末的亂象，乘桴浮于海。根據近年來日本列島碳14的科學考據，商末部分越國先民，飄洋過海，來到東瀛列島各地，開啟了「彌生時代」。

彌生人自大陸傳來稻作技術，更帶來了鐵器，陶藝等道具製作亦發達，彌生人更能有效生產稻米，儲藏糧食也優於根莖類主食，彌生人口更快速成長，很快地排擠了原住民。

米食比根莖有蛋白質效率（protein efficiency ratio），與經濟成效（economic performance），所以養活養壯更多新生人口，更高挑四肢，以及更強壯大腦，形成更強壯體魄，更能耐儲藏，渡過飢饉，所以在原始自然界的生存競爭，優勢於繩紋人。

小鯛蒸山芋是京都梁山泊作品，流傳上萬年原住民吃芋的美食升級版。（圖：作者提供）

原住民是種植根莖類的繩紋人，糧食與器具的侷限，生活空間被彌生人勢力滲透到本島最東北，甚至石器不敵鐵製兵器，所以一路退縮，彌生人一路擴張，吃米的文化也隨著擴散到全列島，以八成彌生人基因為主幹的倭人，從兩個人種漸漸融合為一，而誕生了大和，或稱邪馬台了。

米食的豐饒，與永續，讓倭人從而有空閒時間，來研發精磨石器，和燒製陶器，進入文明藝術的階段，創造更精密的採集、狩獵、農耕技術，以及藝術與人文的部落傳承。又因為陶製石器發達類似今天，熟食技術進展，本來狩獵而來的野生動物堅韌結締組織，經過加水煮熟後，也變得滑潤可口，營養也大為改善，蛋白質效價完善，大腦更加發達與演化，體格更加高大，真是子孫頭好壯壯。

青山日本傳統手工藝廣場。（圖：作者提供）

狩獵與畜養的哺乳動物，腱子肉，野豬腳，獸皮，蹄筋，韌帶，排骨，小牛排，甚至雞爪，鴨爪，雞翅，鴨翅等，加水煮熟擴大了食物範疇，使得動物食材的利用率大增數倍，養活更多人口，營養面也倍增。葷食的深化改善了更多部落族人的營養，直到佛教傳來後，公元675年4月17日天武天皇頒布了禁屠令，飲食風貌才有了大改變。但是較沒有改變的卻是各種海產動植物類食材，包括魚皮，貝類等，以及難以生食的海帶類。

錦市場上，以醬油滷海產，過去沒有醬油是以水來煮。（圖：作者提供）

陸生生食難咀嚼的菇菌，也經過烹調器具的進展而可食或更可口，這是我2016年3月29日，因為腸炎吃粥，早餐一般都吃白飯，糙米飯，或紫飯，或混合米飯，這天比較罕見是京都老店永樂屋的一口椎茸，就是由上方中間的煮香菇。（待續）

2016年3月29日，因為腸炎吃粥，早餐一般都吃白飯，糙米飯，或紫飯，或混合米飯，這天比較罕見是京都老店永樂屋的一口椎茸，就是由上方中間的煮香菇。（圖：作者提供）

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