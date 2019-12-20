哲人醫師說飲食》日本料理教科書（三）：和食求自然

洪建德

續上篇

日本天然河魚則做成沙西米，不行則以醬油、糖、米霖做成醬煮，或是單純香魚以味噌醬醃包竹葉再烤再烤。

京都山背美山莊，鯉魚刺身。（圖：作者提供）

香魚以味噌鹽醃過，再包以竹葉炭烤，是越後湯澤音羽亭的鄉土料理。（圖：作者提供）

京都錦市場鯉魚甜煮。（圖：作者提供）

或許會怕寄生蟲，但是天然河魚，棲息在流動的河水中寄生蟲，不會有，日本語稱為広東住血線虫症，本來沒有廣東住血線蟲，直到2000年，沖繩縣發現一例，內地四島尚無病例。日本也無薑片蟲，日本語稱得到此蟲，為肥大吸虫症。日本語稱中華肝吸蟲為肝吸虫，肝吸蟲廣泛分佈在日本許多地方。日本現代第一美食家可能就是生食田螺，得到肝吸蟲而歿於肝硬化。

廣東住血線蟲

學名： Angiostrongylus cantonensis，是因為生活週期中會寄生在老鼠肺部，所以引起的病，病徵包括嗜伊紅性腦膜腦炎。舊屬後圓線蟲科，今屬後圓線蟲總科的住血線蟲科。

1945年日本統治時期，野村和林兩人個案報告，1955年，Mackerass & Sanders確認了這種線蟲在鼠隻體內的生命週期，並以腹足綱物種作為中間宿主，透過血液、腦部及肺部傳染鼠隻。1985年台灣知名醬油廠一家因生食非洲大蝸牛，全家皆得病故。2013年，美國佛羅里達州首度發現非洲大蝸牛也受寄生。

軟體動物攝入第一期幼蟲，在體內發育成第三期幼蟲，人或鼠類吃下軟體動物，或受汙染的飲水，或生菜而得病，在人體中，幼蟲進入腦部不再發育。

不生食螺肉，以及未煮熟之螺類，如福壽螺、鍋牛等，並留意螺類的菜園接觸史，以防其糞便或是黏液留在生菜上。

布氏薑片蟲

學名：Fasciolopsis buski，我們大學寄生蟲學時稱薑片蟲，是一種外觀極像薄切薑片的寄生蟲。薑片種蟲必須在淡水螺體內發育，再以水生植物作第二寄生宿主，最後可感染人和豬隻，並寄生在小腸、產下子代。

中華肝吸蟲

學名：Clonorchis sinensis，主要分布在亞洲淡水水域，全世界逾3000多萬人受感染。 中華肝吸蟲蟲卵必須在特定淡水螺中孵化，經過四個發育階段形成尾動幼蟲（cercaria）後離開螺體，並在淡水魚類作為第二中間宿主，在魚鱗、皮膚、肌肉組織發育成囊狀幼蟲。

人類生吃，或未完全熟食，這人或哺乳動物是此寄生蟲的最終宿主。這是口糞傳染的疾病，需要糞坑的帶有寄生蟲卵的屎流入蓄水池，經過中間宿主，被養在池水的淡水魚誤食，成長成幼蟲，最後幼蟲被人類生食淡水生魚而發生，所以阻段糞便養殖淡水魚，且不生吃這些淡水魚，就不會得肝吸蟲病了。

或真鯛鹽燒，就是敷一層薄鹽，然後炭烤，保持魚獲原來的姿勢，味道，質地與齒感。或是一夜乾再燒烤，或悶燒木材煙燻，加強香醇與鹹中回甘，或簡單汆燙魚皮，繼承繩紋人，好吃的河豚以清水煮，就很好吃。千禧年以前，在東日本的蝦夷族，撿拾自海岸的昆布，洗淨後，切片段入湯，造成世紀美味。

京都吉泉的真鯛鹽。（圖：作者提供）

山形縣明月莊早餐的真鯵一夜乾炭烤。（圖：作者提供）

悶燒木材煙燻，加強香醇與鹹中回甘。（圖：作者提供）

東京山田屋的河豚薄皂與河豚皮。（圖：作者提供）

東京山田屋的河豚火鍋。（圖：作者提供）

在京都，或採摘山背森林中的菇菌，稍作碳烤，在割烹做成和物，享受涼拌菜的香氣。或在神樂坂和食，汆燙伴以天然醬料成「和物」。

京都山背美山莊晚餐是摘採的松茸與黑皮菇。（圖：作者提供）

京都濱作的和物之二。（圖：作者提供）

神樂坂石川的前菜以一小皿松葉蟹肉與蟹膏，佐以花菜，來告訴早春。（圖：作者提供）

武田料理長把海螺肉涼拌小黃瓜，撒上白芝麻，復甦炎熱夏天的味覺。（圖：作者提供）

和食吸引了全球人的眼光與胃口 Japanese food attracts global eyes and appetite 國際化後，逐漸地國際上許多人可接受「調理無為自然主義」，廚師開始用心於選材。

同時讓客人吃到食物原來富含的營養與抗氧化物等，同時減少合法化學調味料與不添加違反化學修飾物的負面的負擔。

全球最大牌廚師羅布松、法國米其林密探、法國食客、美國華爾街的猶太老饕，全球對健康有概念的人，樂活族LOHAS，網路上數以百萬計的日本料理粉絲，或生態意識高張的人，都喜歡吃日本料理。 關於樂活族，國際上與台灣口語上不同意義，縮寫LOHAS來自英語Lifestyles of Health and Sustainability，意思是『健康及可持續發展的生活型態』，非常注重環境永續經營，所以不是獨善其身，更不是不管外界環境，而是極端不傷害環境的生活型態。

因為英語發聲，所以比較流通，過去歐洲類似生活型態，已經盛行很久，近年來，樂活一詞引進，台灣什麼產品，或服務都冠上樂活，都是自私自利的，明顯脫離利他的環境永續，與關心社會問題的原意。

但是習慣濃厚口味，嗜肉食，又不諳健康科學的客人，會覺得和食淡薄無味，而不能接受者也很多。

例如：京都人吃湯葉、生麩、豆腐製品，京あげ（一種京都炸豆腐皮）、厚豆腐皮壽司、湯豆腐，單純以昆布煮豆腐，沾酸橘醬汁，或一種原始宗教對收穫的感謝，以豆腐沾味噌，來表達出田樂（圖3U），對於有些人，可能翻桌走人。

京都差峨野嵐月料理店午餐生麩佐真鯛與鮪魚造里。（圖：作者提供）

京阿給，比一般（圖：作者提供）其它日本的炸豆腐還要大片。

京都瓢亭八寸的豆腐皮壽司。（圖：作者提供）

京都円山公園isobe的湯豆腐。（圖：作者提供）

這是京都ANA hotel雲海，味噌田樂，就是一種燒豆腐沾上味噌醬，表達對天地恩賜豐收的喜樂。（圖：作者提供）

但是京都南禪寺前，370餘年歷史的奧丹湯豆腐店，近年來全天排隊人潮，台灣部落客有數不清的人造訪，且留下深刻印象。

京都南禪寺前的奧丹湯豆腐店，當時下午一點零四分，人潮還是洶湧。（圖：作者提供）

我自始至今，一直就是喜歡京都湯豆腐的一員，一面欣賞大豆的香味，與軟嫩的口感，另一方面，品嘗水果醬汁的香味，並深入到其它豆製品，例如福井縣三國海岸的豆奶冰，加賀溫泉車站飲食店販賣的炸腐皮烏龍麵，以及素食豆類製品，非素食類豆製品，有豆製品衍生料理。（待續）

其中庵湯豆腐。（圖：作者提供）

秋保溫泉茶寮宗園早餐給遊子湯豆腐，配上茶壺裡的酸橘醬油，一種自然健康樸實的感覺，傳承查到的精神。（圖：作者提供）

福井縣三國海岸的豆奶冰。（圖：作者提供）

加賀溫泉車站飲食店販賣的炸腐皮烏龍麵。（圖：作者提供）

東京芝豆腐屋傳承3世紀的江戶豆腐味道。（圖：作者提供）

成田機場快車上的雁擬。（圖：作者提供）

生海膽卵左胡麻豆腐以山葵調味。（圖：作者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法