哲人醫師說飲食》日本料理教科書（二）割主烹從 和食風物詩：醫學不足以涵蓋天下科技

洪建德

續上篇

吃東西不是消化系統自家事，還有神經系統、運動系統與內分泌系統等多家參與；猿類基因與酵素和人類幾乎雷同，不禁問起：人類異於獸者幾希？

差異在於人類大腦數倍於黑猩猩或紅毛猩猩，成就環境、社會、精神與心靈的動物，在滿山紅葉的時節，走進木造平房，看見紅葉落入餐盤上，帶出天地人合一的境界的詩意，所以割主烹從風物詩，感動引出淚水，全身各個器官系統共鳴。

紅葉掉進了京都萬龜樓八寸。（圖：作者提供）

人只談醫學，或營養學，醫師也來從事衛生教育、光主管當局力行社會行銷，國民飲食就可以健康達標？目前答案是否定的。人的飲食行為，始於人文，終於人文，比這醫學小園地複雜多了。 醫學教育充滿人文就是這個道理，科學教育可以把聰明年輕人在短短幾天內，念完一個科學學問，但是人文是百年樹人，活到老，學到老的工作，所以醫師需要終身學習。

我上山下海帶著病友的風物詩 所以我30年來，帶著病人上山下海，吃當地當季好吃的食物，與他們一起接近大自然，也讓他們親近我，好讓我教他們熟悉分量，營養垂手可得，自然達到健康，血糖也比沒有參與活動的病人好，老子所云：「吾道甚夷」，就是這個道理，我的道理很簡單，跟著我做，吃著四季的食物，我不打高空，不談高調，我念更多領域的書，但是把衛教弄得更平易近人，去神秘化，去威權化，減肥，預防治療三高，都水到渠成。

京都萬龜樓料亭的瓷器，鴛鴦造型，配合深秋的楓紅，以求心境合一。（圖：作者提供）

割烹的真善美精神對照了食安暗黑處的齷齪，寫了十數年，以為完稿了，近年來食安事件連爆，廣告時滿口都說天然、健康，居然裡頭全是含有毒化學添加物或回收毒素，破壞了自然事，更有世界最大廠的食品公司，涉嫌回收地溝油、飼料油，證實含橙劑、黃麴毒素、重金屬等毒物案件，才使本來再自然不過的割烹，過程透明客製化，重視原始食材，開放廚房，顯得珍貴得飄了起來。

割主烹從

看完本文，大家漸漸體會我對美食的了解，和食與天地人合一，四季折折，保護環境，進而珍惜天地所賜的山之幸與海之味，在現代化過程當中，科學化了牧場、庖丁等專業，廚房有了強力的後盾，所以食材選擇上，安心、安全、信心，做出符合現代各項要求的和食。

所以割主烹從已經不是談怎麼切割，更不用說廚房基本的烹調，而是對於天地人的了解，一個人文人，醫生懸命在廚房的專業。

第三部『調理無為 自然主義』待續

看了兩部跨國，但是同心的人文巨著後，您有染上了詩經般的心情了嗎？我不是在寫日本料理教科書，我在寫人類的人文與科學！我藉著日本料理來演繹人文、藝術與科學的真善美，現在已經完成十多部了。

第三部更加把三代的人文智慧集中在老子的結晶，老子是大陸文明前無古人的尖端，後更無來者，在世界備受人文人推崇，在第三部『調理無為 自然主義』中，您可以看到自然界真善美的出現，達到老子的人文藝術，請您拭目以待了！（完）

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