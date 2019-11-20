哲人醫師說飲食》日本料理教科書（二）割主烹從 和食風味詩：和食誕生的京都盆地（二）

洪建德

續上篇

從京都錦市場可以看到和食基礎雄厚的面相，就是廚房專業度高是自我要求，但是食材多屬於半成品，食材的專業化，正確無誤與穩定度也很重要，一個勾芡的食材，不同時間出來不一樣，就會造成成品在桌上被老饕打槍，所以京都料理的基礎不只在於廚房的烹煮，而在於食材的採購，準備，甚至於捕捉，所以牽涉360行業，甚至更多專業。

再說冬季寒鰤魚鍋物，加上京都白味噌與稍許其它味噌，去腥加旨味，讓寒冷的京都盆地居民，度過冬季的進補。

即使隨性捻來一草食的京都北山之外，山背美山莊，也以白味噌混合其它味噌來醃茄子。

京都花背美山莊在銀臥三越百貨公司的分店，石楠花的味噌烤茄子，就是田樂。（圖：作者提供）

直到今天的京都，人們還是會利用不同顏色的味噌，來增加古典的趣味。

這是京都ANA hotel雲海，味噌田樂，就是一種燒豆腐沾上味噌醬，表達對天地恩賜豐收的喜樂。（圖：作者提供）

在江戶時代東京，人們也吃田樂，使用很多種味噌。

東京芝，芝豆腐屋的煮蘿蔔，淋上味噌醬料，再加上木之芽，山椒嫩葉，不只提升了平淡蘿蔔的味道，也豐富了味噌。（圖：作者提供）

那麼現代東京年輕人呢？仍然喜歡味噌的味道嗎？答案在街頭上。

銀座三越百貨地下食品街賣的民族風料理，其實已經多國民族混合了，左為油淋雞，右為燒烤信州味噌春雞。（圖：作者提供）

例如：在目黑區大路上，年輕人的創意料理店，目黑茶屋的午間簡餐看板，有義式雞肉三明治，或鮭魚起司。海瓜子與牛肉燉清咖哩，配飯或烤餅。雞肉牛蒡蛋包飯。蕃茄義大利麵。就有烤味噌雞肉串。

銀座三越百貨地下食品街賣的民族風料理，已經多國民族混合了。

2016年銀座三越百貨食品街販售的新和食便當，漬味噌的雞肉再燒烤。

現代的生鮮壽司店，仍然有許多關東人喜歡以醋味噌作成的生魚料理，以及關西新料理中，螢烏賊一定要沾醋味噌，京都名店到庶民超市外帶，同樣白味噌仍然人氣可見。

這是京都美濃吉本店竹茂樓，以醋味噌調味的螢烏賊。（圖：作者提供）

京風冷汁，以白味噌做成（圖：作者提供）

京都鶴家白味噌雜煮。（圖：作者提供）

所以味噌已經與西式料理融合出一種現代和食，留在現在人的生活裡。 過去冷藏與物流不易，京都又位於本州中心部的內陸，只有日曬海產的乾物。

京都錦市場的潤目鰛魚乾（圖：作者提供）

保存食品漬物的料理發達，人們喜歡吃白飯時，能夠有發酵蔬菜的鹹味，這也是來自於精進料理深植人心。

京都錦市場賣漬物。（圖：作者提供）

已煮熟再涼拌的和物，以及以澱粉包裹魚類與蔬菜的蒸物，人們有各種不同炒度芝麻、豆仁與香菇的需求，與各種專業澱粉的需求。

各種不同炒度芝麻（圖：作者提供）

錦市場上賣豆仔的專門店。（圖：作者提供）

例如有專賣乾鱈魚煮芋頭的店，與時不推移，四百多年來，永遠一成不變，多次路過，四季一樣風貌。

北海道棒鱈與京都海老芋是円山公園，imobou的和食賣點，2001年秋。（圖：作者提供）

到處都看得到無頭鯡魚漬，這是經過北前船，沿著日本海來到京都的北海道名產，春天一到，魚群向南，這是有甜味的醬油煮成，通常和蕎麥麵上菜。

北前船，きたまえぶね，Kitamaebune是穿梭北方的船班，主要在買賣南北貨品，在江戶時代和明治時期活躍於日本海海運。 買方船舶不存放貨物並出發，而是自行駕駛的船東，通過買貨品來賺取利潤。 最初滋賀縣商人帶頭，但後來的船東接管了交易。 上行對抗對馬洋潮，從北陸地區以北的日本海岸港口，到下關向下反轉駛向瀨戶內海，下行就剛好相反，從大阪出發。它也被稱為西迴航線，後來延伸到北庫頁島。

鯖魚曾經是京都幾乎唯二的主要海產，因為位於內陸中心，不靠海，居然最容易腐敗的鯖魚，讓京都有魚吃，或做成棒壽司，或若峽灣小濱來的熟成鹽醃鯖魚，或關西醋漬鯖魚壽司等。

保存期限可達3-4天的關西押壽司，或離岸後，活氣可以持續一週的灰海鰻，都是早期割烹的菜單，與大家熟悉的關東料理，來自太平洋的豐富生猛海鮮，截然不同。

京都中央市場灰海鰻，活體被抽延髓放血熟成。（圖：作者提供）

京都錦市場的鯖魚棒壽司，這家用的鯖魚肥碩，識貨旅人看到就買，成了人氣商品。（圖：作者提供）

京都花脊美山莊早餐的主菜是幾片鹽醃的陳年若狹鯖魚，這才是壽司的原型。（圖：作者提供）

京都錦市場鯉魚販賣的關西押壽司，由醋漬鯖魚壓在甜醋飯上切成。（圖：作者提供）

現在回想起來，20世紀當時世界上最進步的料理就是割烹，帶著京料理走進現代人群裡，影響許多料理也跟著走，例如鐵板燒，以及今天的年輕法國料理主廚，在20世紀末，做了跨千禧年的大改變。（待續）

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