哲人醫師說飲食》日本料理教科書（二）割主烹從 和食風味詩：風物詩－ 風物詩讓和食成為無形世界文化遺產

洪建德

續上篇

和食調理具有風物詩的文化，我想在割烹談，比在料亭裡談，更能彰顯和食為何會成為世界遺產，所以我稱本部主題為「割主烹從 和食風物詩」。

文章開場談完「割主烹從」，現在談「風物詩」的起源商代，《詩經》在周禮以前，原來面目與旨趣，自然的，人文的，藝術的，但不是禮教的。

割主烹從風物詩，從東京銀座七丁目，本店割烹出的前菜，2月23日上河豚皮凍，就略知一二了。（圖：作者提供）

中原風物詩的開花 《四部叢刊初編》本《國語》：

晉語八 （晉）平公說新聲，師曠曰：「公室其將卑乎！君之明兆于衰矣。夫樂以開山川之風也，以耀德于廣遠也。風德以廣之，風山川以遠之，風物以聽之，修詩以詠之，修禮以節之。夫德廣遠而有時節，是以遠服而邇不遷。」

平公喜歡聽新音樂，師曠是一位儒家樂師與大臣，他訓誡平公說：「國家將衰敗了吧！就是您當君王所種的因果。音樂的目的是創作山川的美麗風情，以把王道傳播又廣又遠。歌頌王道來推廣，歌頌山川以遠傳，歌頌景物來悅耳，寫詩來詠頌，作禮來規範人的行為。因為王道又廣又遠，聲名有節，所以近悅不離，遠方的又來歸順。」

真的是把風物詩，這種自然不過的人文藝術，也要冠上儒家替王室效命的八股諍諫。 戰國時期，周秦之士多以新聲，或是作新樂，相對於「古樂」、周王朝的「德音」或「雅樂」，在鄭、衛、齊、宋的中原古典音樂，造成排擠。

這要說起周王室建國的方法，西伯昌臨死前，囑附周武王早圖克商。周武王暗中聯盟庸、蜀、羌、髳盧、彭、濮等部族，趁機率領戰車三百輛，虎賁三千人、甲士四萬五千人，進攻商國首都朝歌，在牧野會戰，血流漂杵滅商，篡位商國的天子大位。

不只在青銅器、發酵魚肉與畜肉、甲骨文字、典章制度等瓢竊自商國，連音樂（雅樂）、詩歌（詩經）也把商代文明抹滅。

《咸池》（黃帝樂）、《六莖》（顓頊樂）、《五英》（帝嚳樂）、《大章》（堯樂）、 《大韶》（舜樂）、《大夏》（禹樂）、《大濩》（湯樂）等所以個人以為，商王國文明遠早於周伯國，傳30代君王，主宰中原文化的中心，在646年當中，當然文明燦爛，並非「歷史」均爲周人禮家單方面說法，例如帝辛被醜化，生前周武王稱帝辛為商王受，篡位後被貶諡號商紂。 真實歷史則需要更多確證。雅樂與詩經都是在商代集大成的，不是儒家所說周武王在位的三年。

「新聲」 因其「淫於色，而害於德」，故被視為「亡國」、「亂世」、「政散」、「民流」的『縻麋之音』。 本來人間流言可畏，陰謀者就靠流言集結惡勢力，因為春秋初年兩件宗室內鬥事件，大傷國力，《左傳》稱「晉無公族」，眾王子都要遷出晉國。 直到晉靈公，卿大夫勢力才開始壯大，成公封異姓卿大夫為公族大夫。平公15-16歲即位，身體不好，六卿的實力凌駕於國君之上，形成了六卿執政。

平公請來秦國名醫，也被說成好女色而身體敗壞，定公時六卿已經內亂自立，三家分晉事實已經發生。 所以後世儒家說晉平公喜愛新音樂，帶有荒淫好色，不好禮，不守周朝文明禮儀的貶抑成分。

但是我看來音樂發展本來就像水流，大家看德奧音樂在繼承義大利文藝復興後的韋瓦第後，每十年一個大轉變，任何不熟悉的耳朵都聽出來，這個作家與那個作家是同一時代，同一年代的作品。 所以「平公說新聲」，被說成平公德薄而聽濫，將使政移私家的推斷。可能平公是一位風流倜儻的文人，不是一位強勢的成功管理者。

晉平公詠頌山川水木，繼承商代人文藝術的風格，並賦予風物詩新生命，不做虛偽的禮家表面功德，就是商代風物詩在戰國時代再興的愛好者，所以我檢索查到，先秦唯一出現風物的故事。（待續）

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