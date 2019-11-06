哲人醫師說飲食》日本料理教科書（二）割主烹從 和食風味詩：均衡營養的健康美食

洪建德

續上篇

這可要歸功於米食文化，一桌會席7-8道菜，吃完後，上白飯，配醬菜與味噌湯，所以我新陳代謝專科醫師，與預防醫學家，營養學家身份，稱為均衡營養，是值得親身時常實踐，與宴客最好選擇。

那要如何檢視一國飲食具米食文化呢？

日本高級料理的結束是食事，好的懷石料理店，才敢以白米飯作為結束。

所以吃完酒菜，喝酒微醺後，一般會席料理會上桌四季變化的炊飯，以達到平衡與一致，因為繽紛的酒菜，與花俏的日式燉飯相呼應。 在中餐或台菜，是看不到的，因為白飯是家庭裡配菜才用，小吃店也要來個炒飯，炒麵，白飯有低級感，上不了高級宴席，這就是懷石偉大之處，也是均衡營養之處。

雖然日本國土狹長，南北綿延千餘公里，食材多樣化，但是以一汁三菜為基本的懷石料理，來配米飯，或米其林三星的會席，也從容以白米飯自信結尾。 被世界有健康觀念者公認為健康與均衡營養的飲食形態，適量的米飯配上適量的菜餚，並可以避免肥胖，且是長壽的健康食。

在健康的意識下，如今在歐美壽司取代三明治，假如不信，看到英國倫敦車站大廳，德國大城市街道，紐西蘭基督城到陶波湖旅店，或德國大旅店，火車站，或度假勝地餐廳，兼外賣，奧地利維也納大學站，或在維也納中國餐廳裡，或是北海連鎖店的壽司盒，衛星報導：壽司也出現在法國古典高級餐廳菜單就可以得知一二了。

維也納街上的北海道壽司餐盒。（圖：作者提供）

巴登賣壽司的海產店。（圖：作者提供）

巴登賣壽司的海產店。（圖：作者提供）

過去法國菜沒有淋上濃郁奶油醬上不了桌，有如人類沒有衣裝，出不了門，二戰後與和食開始於日本料理人，到巴黎進修時的第一次接觸；大師Joel Rouchon1984年獲米其林三星，才38歲。在1988年到了日本，邂逅了更纖細的和食，與數寄屋橋次郎等人結交為朋友，自覺遇瓶頸，而提早退休，他從頭學習後再出發，現在全球高級法國菜，滲入和食的四季折折的擺飾，與充滿大海生猛海鮮配上昆布、鰹節、香菇出汁的味道了。

低蛋白質，沒有脂肪，中性帶圓潤的味道，彈性的齒感，被發現宴席上配米食，才能兼顧好吃又均衡營養。（待續）

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