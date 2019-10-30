哲人醫師說飲食》日本料理教科書（二）割主烹從 和食風味詩：尊重多様、新鮮、自然的原味食材

洪建德

續上篇

自然的食材

多數國人無法「直接吃魚」，像澎湖煮一條魚，水滾只加鹽巴，不加調味料；但是地球上大部分人不敢直接面對魚味，無論生食造里，或海產類煮物都排斥，就是「未獲得這個食物（魚）的味道」，需要先油炸去腥，以油炸油隔離原食物味覺與嗅覺，再加調味料來料理油炸過的魚，享受調味料，或享食油炸物酥脆聲。

澎湖產的海灣玳帽石斑清湯，我家有加少量薑片。（圖：作者提供）

水汆燙澎湖小卷。（圖：作者提供）

回顧近百年來中華料理、西洋諸國料理（圖55T-55W），新大陸與南洋的各式料理，多數是先炸再說（圖55X-55Z）。

奧地利Duernstein一家在地料理餐廳的香煎杏片鱒魚，有裹粉油炸過。（圖：作者提供）

馬來西亞吉隆坡華人夜市的炸魟魚。（圖：作者提供）

為了要獲得魚的味道，從小需要有環境來配合，例如：父母親也喜歡吃魚，至少不排斥直接吃到魚的味道，甚至於以較少的調味料，不必掩蓋魚固有的味道，讓小朋友從小就親近魚的味道，才有可能。

尊重新鮮自然食材的原味，是一種傳統，是一種生活習慣，從家長傳到子女，再傳到子孫，也形成一種地方飲食文化，例如台菜原本清淡多汁，使用全豬，節約家常，不辛不辣，不酸不鹹； 我家執行新鮮自然原味，一家人市中山居，創作陽明山東山下，四季折折的風物詩。

日本的彌生人或者更早的住民繩紋人，他們吃的食物，就具比較原始的味道，東漢開始與東亞大陸文化的接觸，使得他們接受了大陸高度飲食文明的機會。

但是庶民仍然未改變原來的飲食生活方式，就是水煮海產，四季折折（圖55A, 55B, 55F-55H）； 在學到味噌做法後，也漸漸地以味噌調味海產，例如以味噌煮海帶芽（圖55C-55E）。

日本列島的原住民就是以海帶煮海產。（圖：作者提供）

汆燙也是一種煮海產的方法。（圖：作者提供）

以水煮海苔。（圖：作者提供）

雖然天麩羅在16世紀中葉就傳進來九州長崎（圖57，57A），進而在和平的德川幕府時期，傳到全國，相對地1960年代以前，從高級會席到路邊小吃，比其他民族料理，少以厚實麵粉裹料，再高溫油炸。（待續）

日本九州長崎大浦天主堂。（圖：作者提供）

從格洛甫園邸鳥瞰長崎港。（圖：作者提供）

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