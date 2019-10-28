哲人醫師說飲食》日本料理教科書（二）割主烹從 和食風味詩： 深秋的兒童七五三

洪建德

續上篇

兒童五歲存活率

兒童五歲存活率是世界各國的習慣，因為國去衛生不好，更無疫苗可以預防傳染病，所以全球19世紀初兒童五歲存活率才一半，現在大約97％強。

七五三被認為是少數純日本本土發展出來的傳統節日，相傳為江戸幕府第5代將軍德川綱吉長男祈求健康的儀式，可能上一代將軍，就是綱吉的大哥，子嗣二人連續夭折，在微生物學與疫苗匱乏的時代，一人之下的天下大權在握的綱吉，內心面對自然界無常的焦慮與恐懼，可想而知。

世界衛生組織也常以五歲兒童存活率，當作該國衛生保健指標。

兒童五歲存活率。（圖：作者提供）

江戶時代也是小孩七歲、五歲、三歲能存活，以後存活機會大增之故，這個儀式感動有小孩的全國父母，進而傳到全國。 這時除了晉謁神社祈福，家族親友歡聚用餐，也吃千歲飴，延壽糖則在京都此季節看過而已。

1999年京都四条河原町所賣的千歲飴。（圖：作者提供）

儀式以虛歲行之，3歲男女孩不再剃髮，5歲男孩開始穿褲稱「袴儀」；7歲女孩穿振袖，圍上與大人同寬的腰帶。

少女拜見茶道老師。（圖：作者提供）

明治的神道治國

本來沒有神道儀式，後來明治政府規定在神社，並在陰曆11月15日舉行，大約現在陽曆冬至，兼作豐收感恩，並為子女祈福。 陽曆11月15日，正好楓紅頂點前，紅衣少女，紅葉楓槭，很有節氣的喜感，從天地而人心的感動。

京阪發祥習俗本來是。成年禮前孩子作「十三詣り」，就是13歲的少男少女，到京都嵐山法輪寺作儀式，現在冷冷清清，已經快成絕響，東京寺院沒有見過，全國融入753中慶祝 ，再來就等成人式了。

京都嵐山法輪寺，過去所有京阪少年少女13歲，必要參拜的十三詣り。（圖：作者提供）

櫻花入茶碗 楓葉落餐盤

地理風景唯有人文才能吸引人心，全球旅客才能吟味雋永，四季折折，充滿風物詩的料理，天地人合一，人文加持，食物與服務唯一，才能吸引高級客人。

櫻花入茶碗 櫻葉入菜，沒有框架的詩歌，沒有限制的創作，至於庶民依樣可以在櫻花樹下，更直接地吃到春天的風物詩，例如這京都圓山公園的烤香魚攤販，再櫻花開的季節，市政府允許營業，或在洋食店享受春天日式義大利小吃的風物詩。

京都菊水旅館的天麩羅以油菜花來慶祝女兒節。（圖：作者提供）

春天的錦市場，讓遊客可以庶民價格，親近櫻花盛開的風物詩，有章魚頭，章魚腳，鮮干貝，小卷。（圖：作者提供）

京都圓山公園的烤香魚攤販，在櫻花開的季節，市政府允許營業。（圖：作者提供）

滿開的大島櫻，芳香，崢嶸地落在清澈的高瀨川上。（圖：作者提供）

春的風物詩已經來到京都的洋食了。（圖：作者提供）

深秋楓紅似火，落紅入菜，酒更酣，風物詩產品不止食物，還有753紙人形。

2012年11月28日東福寺，17年來唯一能媲美1995年的一次，但是仍然不一樣。（圖：作者提供

禪寺楓紅透朝陽。（水彩 四開 阿許 640公克紙）（圖：作者提供）

烤過的秋蟹飯糰茶漬。（圖：作者提供

秋天的鴨正肥，京都隨緣亭入菜。（圖：作者提供

人生像花朵，開花很短暫，與美好事物的邂垢，一生更只有這一次，把握機會，職人創造最好的料理，讓客人的記憶永恆。（待續）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法