哲人醫師說飲食》日本料理教科書（二）割主烹從 和食風味詩：第二十二篇 東西料理人結黨

洪建德

續上篇

他的密友，壽司達人二郎，由於二郎也曾是割烹弟子，根據二郎本人在2003年所寫行銷自己與自己店舖的書述說：侯布雄在1988年第一次來店登門，後來就常互相往來，所以侯布雄從次郎學了很多割烹的知識與技巧。

二郎也得到侯布雄的助力，登上國際舞台曝光，得到好名聲，讓他打敗武林同儕，進而利用媒體，推波助瀾，戲劇性最老職人神話，號稱「壽司之神」，與大作國際生意。

数寄屋橋次郎自述的著作。（作者提供）

但是國際美食家常常不以為然，認為日本好吃有水準的比比皆是，例如我在「拓」時，主廚與客人都不覺得次郎壽司冠群倫；我個人三個月前，特別預約，刷卡繳費，結果撲空，次郎無預告缺席，代理的大兒子很傲慢，料理20分鐘內吃完，趕人。

聽全球美食部落客英國人作家Andy Hayler說：次郎常常無故不在，而且他本人與許多他的讀者都認為不好吃。

台灣不吃日本美食的朋友，多受到媒體置入行銷影響，對壽司不了解，只是一聽到壽司，心中馬上就馬上響起媒體所推薦的次郎。

這種「條件反射」，這不盡令人思想起俄國心理學家伊凡．帕夫洛夫（Ivan pavlof）的那隻狗，每聽到鐘響，就流口水，不得不佩服：這是行銷大成功。

但是也證明一般人沒有時間，不似鳳毛麟爪美食家，去尋求更多客觀資訊，或是根本分辨不了好壞，都是看報導。

割烹的SWOT

在企管上，第一堂課，常要求學員對自己單位做出SWOT的強弱危機機會分析方陣圖，這不是企管課，而是評估自己實力與弱點，機會與危機的自我解析，頗有孫子兵法「知己知彼」味道。（待續）

（作者製表）

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