哲人醫師說飲食》哲人醫師說飲食》日本料理教科書（二）割主烹從 和食風味詩：到底有沒有板前割烹？

洪建德

續上篇

趁著昭和就職大典那年（1926年），才來一年多，塩見氏就主動給森川到京都祇園富永町開分店濱作，可見塩見氏對待森川氏情同手足，度量開闊，至今第三代森川裕之仍然感念，而在書中提及。也敘述由於長期掌生鮮切割，店面小，所以森川榮就在板前前頭做起熱食，「板前割烹」就在昭和二年（1927年）誕生了。

本店濱作第三代主人的塩田彰英對「板前割烹」，則有另外看法，他認為：祖父塩田安三割烹，本來就在客人面前的調理板開放（open）做菜，割烹就是祖父發明的，森川榮沒有什麼新發明。

第二代主人森川武，以前常帶子女來東京拜訪，表示感恩之忱，第三代與他也沒有來往過，只有在年始末賀歲時，收到森川裕之明信片而已。

法然與親鸞的故事 我們第三者瀏覽一下網頁，再細看這個濱作之爭，或到底有沒有「板前割烹」？或只是塩見氏主張，割烹只有一種？這使我想起淨土宗與淨土真宗，法然與親鸞的故事。

東京銀座本店濱作的網站螢幕截圖。（圖：截自網路）

京都衹園濱作網站的螢幕截圖。（圖：截自網路）

法然出生於1133年（圖14J），日本平安時代末期，在天台宗學佛，鎌倉時代初期首創佛唱「南無阿彌陀佛」，就能平等往生，是日本淨土宗開山鼻祖。弟子之一人，稱為親鑾，生於1173年，投靠淨土宗法然。

1206年，法然的兩徒弟住蓮與安樂二人，為兩個宮女剃度，天皇大怒以通姦罪處死兩徒。淨土宗被破門，師徒全部株連，親鸞被流放越後。

1214年，親鸞42歲，開始於關東地區宣講阿彌陀佛的淨土思想。並開始有許多追隨者，這是真宗教團的起源。 自行開創了「淨土真宗」，並娶妻生子，自稱半僧半俗，主張惡人正機，不只吸引庶民，連底層無緣入佛門的遊女、罪犯，都是大好機會，唱阿彌陀佛，即可贖罪。並以法主衣缽傳諸子孫，自立門戶，背叛了師父法然。

現在京都火車站前兩條街的兩大木造佛寺，就是東西本願寺，曾多次參與政爭與戰爭，在德川家康時，被一分為二，而分東西。

京都東本願寺。（圖：作者提供）

西本願寺楓紅襌寺。林布蘭水彩 桑得士水彩紙 八開 1996年_這是淨土真宗的西本願寺，有五百年的歷史，由於勢力太大了，所以被德川家康從中開了一條大路，寺院一分為二。這是第一。（圖：作者提供）

日本料理通常要掛己店名的暖簾，以銀座次郎壽司的自述，他自己在東京前三大壽司屋「與志乃」9年，1960年12月，才被允許掛老闆暖簾開分店，1965年元月，才打出自己名號「次郎」。

同樣米其林三星多年的水谷壽司主人水谷八郎，在1962年進入「與志乃」修習， 1976年進入次郎店任職，1993年才獨立，始得掛上「次郎橫濱店」暖簾，2005年才恢復自己名號「鮨 水谷」，也是類似與志乃系統的傳統味道。

但是濱作兩家各分東西，互相沒有肉博競爭，森川氏上京，在京都繁華區衹園開業，入境隨俗，以「古都之味濱作」號召。

塩見氏第三代走進東京都心的美食重鎮，銀座七丁目，堅持關西料理割烹的原點，以次號召，將傳第四代。

「東京本店濱作」，一樓有吧台6位，一張4人小桌，一張8人長桌，樓上有8個和室，6疊至20疊。

東京銀座的本店濱作保留90年前祖父開創割烹時的初衷，很謙遜很樸實。（圖：作者提供）

塩見彰英是一位傳統型的老師傅，從他的手藝，現在有第四代在修業中，可以看出過去祖父創設割烹的菜色，例如孟宗竹筍、白甘鯛、松葉蟹、鱉鍋雜炊等。

東京銀座本店濱作，以太平洋岸的大尾白甘鯛薄鹽醃，沾醬油與味霖來碳烤。（圖：作者提供）

東京銀座本店濱作，以島根縣的松葉蟹，來作為蒸物。（圖：作者提供）

東京本店割烹，塩見氏以連續道歉來說明這是熊本縣產的孟宗竹竹筍，但是我沒有吃過這麼甜的日本竹筍。（圖：作者提供）

他割烹的做法是問一下客人，白甘鯛要怎麼做？

主人塩見彰英指著白甘鯛說：客人希望如何做甘鯛？（圖：作者提供）

其實日本非常注重傳承與商譽，可能是世界最多老店的國家，老店招牌價值連城，當年祖父好心給予濱作店名，現在問題爭議點在於，森川第三代主張：祖父發明了「板前割烹」，惹惱了塩見家。（待續）

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